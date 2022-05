AVIS AUX MÉDIAS - Les ministres Wilkinson, Blair et Hajdu feront le point sur la saison des feux de forêt en compagnie de leurs partenaires





VANCOUVER, BC, le 12 mai 2022 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson; le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, l'honorable Bill Blair; et la ministre des Services aux Autochtones et ministre de l'Initiative fédérale de développement économique dans le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, feront le point sur les mesures de soutien fédérales prévues pour la saison des feux de forêt 2022, à la réserve navale NCSM Discovery à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Ils seront accompagnés du ministre de la Sécurité publique et solliciteur général, et vice-premier ministre de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth; de porte-parole de la société des services d'urgence des Premières Nations, du First Nations Health Council et du First Nations Leadership Council; du secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale, Bryan May, et de la députée de Vancouver-Centre, l'honorable Hedy Fry.

Un point de presse suivra.

ÉVÉNEMENT EN PRÉSENTIEL :

Date : 13 mai 2022



Heure : 10 h 45 (HAP)

Lieu : Réserve navale NCSM Discovery

1200, promenade du parc Stanley, Vancouver (Colombie- Britannique) V6G 3E2

Les invités et les journalistes sont priés de s'inscrire d'ici le vendredi 13 mai, 8 h (HAP) en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Les participants sont tenus de respecter les consignes sanitaires locales.

SÉANCE D'INFORMATION TECHNIQUE VIRTUELLE :

Les journalistes sont invités à prendre part à une séance d'information technique virtuelle sur les prévisions pour la saison des feux de forêt 2022, après l'événement en présentiel.

Date : 13 mai 2022



Heure : Français 12 h 30 (HAP)

Anglais 13 h (HAP)



Lieu : Les journalistes peuvent s'inscrire à l'avance, par courriel, auprès de l'équipe de relations avec les médias :

[email protected]

