Société pionnière de l'IA climatique, AutoGrid va être rachetée par Schneider Electric pour accélérer la transition énergétique





AutoGrid, le leader de l'optimisation des ressources énergétiques distribuées (RED) basée sur l'intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui avoir signé l'accord définitif en vue de son acquisition par Schneider Electric, le spécialiste mondial de l'automatisation et de la gestion énergétique. La transaction est subordonnée à l'obtention d'une autorisation réglementaire et aux autres conditions de clôture habituelles et devrait être conclue au T3 2022. Cette acquisition permettra à AutoGrid de disposer des ressources et de la portée mondiale nécessaires à l'accélération de sa croissance et de son rythme d'innovation produit.

« Schneider Electric et AutoGrid partagent la vision de l'avènement d'un monde plus durable grâce à l'électrification, la numérisation et la décarbonisation. Grâce à AutoGrid, nous pourrons apporter une forte valeur ajoutée aux entreprises énergétiques en leur offrant des technologies de pointe capables de stimuler l'adoption des réseaux intelligents et la réduction des émissions de carbone », a déclaré Nadège Petit, directrice de l'innovation de Schneider Electric. « Nous sommes ravis de créer un impact maximal avec nos clients en amplifiant la portée et l'envergure d'AutoGrid. »

Schneider Electric et AutoGrid sont partenaires depuis 2015 et avaient annoncé, il y a deux ans, la création d'un système de gestion avancée de la distribution (ADMS) et d'un système de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS) entièrement intégrés. En janvier 2022, le cabinet de recherche indépendant de premier plan Guidehouse Research a classé le DERMS de Schneider Electric et AutoGrid solution numéro un au monde.

« Unir nos forces à celles d'AutoGrid permettra aux clients d'accéder à la plateforme la plus avancée d'intégration et d'orchestration des ressources énergétiques distribuées au bénéfice de l'ensemble des intervenants du réseau », a indiqué Luis D'Acosta, vice-président directeur des énergies numériques chez Schneider Electric. « Ces nouvelles capacités accéléreront l'adoption d'un réseau plus efficace et durable par les prosommateurs. »

La technologie d'AutoGrid joue un rôle direct dans la lutte contre le changement climatique. Depuis plus de dix ans, AutoGrid s'illustre comme pionnier de la science de gestion de la flexibilité pour permettre l'adoption des énergies renouvelables à grande échelle. Leur réseau énergétique interconnecté et démocratisé gomme les effets des brusques fluctuations qui affectent l'approvisionnement en énergies renouvelables et la demande énergétique des clients. La plateforme de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS) et la centrale électrique virtuelle (CEV) basées sur l'IA d'AutoGrid constituent une alternative durable aux centrales électriques de secours nocives, onéreuses et dépendantes des énergies fossiles en gérant et en déployant les capacités supplémentaires et inexploitées des batteries, des véhicules électriques et des charges flexibles. AutoGrid a transformé l'architecture du réseau électrique à sens unique et vieille d'un siècle en flux d'électrons à double sens qui dotent les consommateurs de la latitude et des incitants économiques nécessaires pour lutter contre le changement climatique grâce aux décisions qu'ils prennent en matière d'énergie.

« Nous avions fondé AutoGrid en ayant pour mission singulière d'amplifier l'accès mondial aux énergies durables », a déclaré Amit Narayan, fondateur et PDG d'AutoGrid. « Je suis reconnaissant de l'aide que nous avons reçue de la part de Schneider Electric, qui nous a toujours vigoureusement soutenus tout au long de notre parcours. Je peux affirmer avec certitude que nous n'aurions pu trouver meilleur partenaire et partenaire plus conforme à nos valeurs et à notre engagement envers notre mission de décarbonisation de la planète. Je me réjouis que nous entamions un nouveau chapitre de notre histoire et que nous fassions évoluer nos technologies encore plus rapidement pour résoudre la crise climatique urgente à laquelle nous sommes confrontés. »

AutoGrid a été fondée en 2010, avec pour mission de lutter contre le changement climatique en accélérant l'accès à des énergies propres, fiables et abordables dans le monde entier. Le logiciel basé sur l'IA d'AutoGrid permet aux consommateurs, aux producteurs et aux distributeurs d'énergie de disposer d'une plateforme d'orchestration intelligente leur donnant accès à des véhicules électriques, des batteries, des panneaux photovoltaïques installés sur les toits, des éoliennes industrielles et d'autres ressources énergétiques distribuées (RED). En rendant possibles les prévisions, les optimisations et le contrôle en temps réel de millions d'actifs énergétiques à une échelle sans précédent, AutoGrid concrétise sa vision d'un nouveau monde énergétique décentralisé, décarboné et démocratisé.

Forte de plus d'une décennie d'innovation avant-gardiste dans le monde entier, AutoGrid offre aux propriétaires de flottes, aux sociétés de fourniture d'énergie en tant que service, aux développeurs de projets renouvelables, aux services publics et aux détaillants en électricité la capacité de construire, posséder, exploiter et participer à des centrales électriques virtuelles (CEV) intelligentes et évolutives qui leur permettent de s'affranchir de leur dépendance aux énergies fossiles. La plateforme Flex d'AutoGrid gère plus de 6 000 MW dans quinze pays : des véhicules électriques et panneaux solaires ou de stockage à domicile aux microréseaux des campus ou des sites industriels en passant par les centrales renouvelables et de stockage à échelle industrielle. Cette plateforme occupe la première place au classement international des centrales électriques virtuelles et des plateformes de gestion des ressources énergétiques distribuées (selon le dernier classement mondial en date établi par le cabinet de recherche et d'analyse de premier plan Guidehouse Insights).

