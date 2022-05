Sunwing rehausse la barre cet été avec le surclassement de chambre gratuit





Afin d'inciter les gens à partir dans le Sud cet été, le voyagiste simplifie les voyages



MONTRÉAL, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les clients peuvent se gâter à souhait et vivre des vacances estivales différentes grâce à la dernière offre promotionnelle de Sunwing. Avec la gamme de destinations à entrée facile de Sunwing et de superbes propriétés directement sur la plage dans de grandes chaînes hôtelières comme RIU, Dreams, Memories et plus encore, le voyagiste facilite les escapades estivales dans le Sud avec en prime un surclassement de chambre gratuit lorsque les clients réservent avant le 29 mai 2022.

«?Avec l'arrivée des beaux jours, les clients ont envie de réserver leur escapade estivale, et nous avons trouvé un moyen de rendre leurs vacances plus agréables que jamais?» a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. «?Avec le soutien de nos formidables partenaires hôteliers, nous rehaussons les vacances tropicales bien méritées des clients en leur offrant un surclassement de chambre gratuit lorsqu'ils réservent un forfait vacances tout compris dans l'hôtel familial ou l'hôtel pour adultes de leur choix cet été. Les clients méritent l'escapade de leurs rêves et, avec certaines des destinations vacances les plus prisées et appréciées des Canadiens à notre portée, nous sommes ravis de contribuer à rendre leur voyage facile et sans souci.

Les surclassements de chambre sont offerts selon le principe du premier arrivé, premier servi, et les catégories de surclassement varient en fonction de l'hôtel. Les voyageurs voudront donc réserver dès maintenant pour garantir leur place au soleil. L'offre est applicable à une sélection de destinations et d'hôtels pour les nouvelles réservations d'un forfait vacances de 7 nuitées (en occupation double) effectuées d'ici le 29 mai 2022, pour un voyage du 1er juin au 31 octobre 2022.

Cet été, les Canadiens s'évaderont dans leur destination vacances préférée, Cuba, et découvriront les inclusions du Diamond Clubtm avec leur surclassement de chambre au Memories Flamenco Beach Resort, sur l'une des célèbres plages de sable blanc de Cayo Coco. Les clients pourront profiter d'un service rehaussé, y compris un enregistrement personnalisé et un départ tardif, des commodités haut de gamme dans la chambre avec un minibar rempli tous les jours, une section exclusive à la plage avec serveur et des rabais intéressants sur les soins au spa.

Les vacanciers feront l'expérience du summum du luxe en séjournant à l'hôtel Dreams Vista Cancun Golf and Spa Resort by AMR Collection dans la communauté privée de Puerta Del Mar à Cancún, au Mexique. Outre les deux piscines de surf, les activités proposées par l'hôtel, comme les cours d'art et de cuisine, la salle d'entraînement ultramoderne, la terrasse sur le toit et la promesse de Unlimited-Luxury® de la marque, les clients de plusieurs catégories de chambre bénéficieront d'un surclassement en chambre Preferred Club lorsqu'ils réservent une chambre de luxe avec vue mer ou une suite lune de miel.

Le TRS Cap Cana Hotel à Punta Cana, une destination populaire des Caraïbes pour les Canadiens à la recherche d'une escapade pour adultes seulement, offre un surclassement d'une suite junior avec vue marina à une suite junior côté piscine avec vue mer. Des sections de plage exclusives au club de plage, en passant par les suites luxueuses et le service personnalisé de concierge, cet hôtel a tout ce qu'il faut, incluant un accès au club de golf Punta Espada de huit trous dans des allées vallonnées, situé tout près, et conçu par le golfeur professionnel, Jack Nicklaus.

Les voyageurs séjournant en Amérique centrale peuvent échanger leur vue sur le jardin contre une vue sur l'océan au Riu Playa Blanca du Panama, un hôtel de style contemporain à proximité de l'aéroport afin que les clients puissent passer du trafic à la plage en quelques minutes. Cet hôtel offre un mélange parfait d'escapade tropicale relaxante et d'évasion aventureuse. De plus, les clients apprécieront les piscines donnant sur la mer, la piscine pour enfants avec des glissades d'eau et un parc de jets d'eau, les choix de mets délectables avec un nombre illimité de repas sans réservation, ce qui est plus adapté aux familles, aux couples et aux groupes d'amis.

Sunwing souhaite simplifier les vacances tropicales de ses clients, de sorte que ceux qui recherchent une protection voyage supplémentaire aimeront ses options d'assurance voyage complète, ses soins médicaux d'urgence, sa couverture en cas d'interruption du voyage et plus encore.

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

