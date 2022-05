Le premier ministre de la Lettonie, Kri?j?nis Kari??, effectue une visite au Canada





OTTAWA, ON, le 11 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a salué aujourd'hui la visite du premier ministre de la Lettonie, Kri?j?nis Kari??, qui est au Canada du 10 au 12 mai 2022.

Au cours de la visite du premier ministre Kari??, les deux dirigeants se rencontreront pour discuter de la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine, qui continue de s'opposer à l'agression injustifiable de la Russie et de lutter pour sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance. En prévision du prochain sommet de l'OTAN en Espagne, les dirigeants discuteront également de la poursuite du renforcement des mesures de dissuasion et de défense de l'OTAN le long du flanc est de l'Europe.

Les premiers ministres discuteront du solide partenariat entre le Canada et la Lettonie et des enjeux de sécurité dans l'ensemble de la région balte, à l'approche de la réunion 3+1 des ministres des Affaires étrangères du Canada et des pays baltes, que le Canada accueillera en juin. Cela donnera suite à la visite fructueuse que le premier ministre a effectuée en Lettonie plus tôt cette année. Au cours de cette visite, il a rencontré les militaires canadiens déployés là-bas dans le cadre de l'Opération REASSURANCE et renforcé la proche amitié qui unit le Canada et la Lettonie.

Pendant son séjour au Canada, le premier ministre Kari?? rencontrera également l'honorable Anthony Rota, président de la Chambre des communes, ainsi que la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

« Le Canada et la Lettonie entretiennent des liens étroits fondés sur des valeurs communes et leur engagement mutuel à l'égard de la sécurité transatlantique en tant qu'alliés de l'OTAN. J'attends avec impatience ma rencontre avec le premier ministre Kari??, au cours de laquelle je réaffirmerai l'engagement du Canada à aider nos alliés européens à soutenir l'Ukraine et le peuple ukrainien. Ensemble, nous continuerons de défendre la démocratie et les droits de la personne alors que la Russie poursuit ses attaques injustifiées et injustifiables contre l'Ukraine. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La dernière visite du premier ministre Trudeau en Lettonie remonte à mars 2022.

Les relations entre le Canada et la Lettonie sont fondées sur des valeurs communes, soit la liberté, la démocratie et la primauté du droit. Nous entretenons des liens solides, en partie grâce aux 30 000 Canadiens d'origine lettone.

Le Canada a été le premier pays du G7 à reconnaître le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie en 1991, et l'un des premiers pays à ratifier l'adhésion de la Lettonie à l'OTAN en 2004.

a été le premier pays du G7 à reconnaître le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie en 1991, et l'un des premiers pays à ratifier l'adhésion de la Lettonie à l'OTAN en 2004. À l'heure actuelle, 695 membres des Forces armées canadiennes contribuent au groupement tactique de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie dans le cadre de l'opération REASSURANCE.

