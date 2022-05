PERCÉE EN DIAGNOSTIC MÉDICAL - FIN DU DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME DE GLC MEDICAL INC. POUR LA DÉTECTION DE VIRUS





EDMONTON, AB, le 11 mai 2022 /CNW/ - GLC Medical (GLCM) Inc. a le plaisir d'annoncer l'achèvement du développement de sa plateforme de tests par biocapteur, qui produit des résultats en moins d'une minute. Le biocapteur de GLCM, dont le processus d'approbation réglementaire est en cours, peut être adapté pour la détection de nombreux virus et d'autres pathogènes et sa création représente une percée mondiale en matière de diagnostic médical, puisqu'il offre des résultats en temps réel avec une sensibilité, une simplicité et une reproductibilité inégalée grâce à la spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE). La mise en oeuvre réussie de la méthode à SIE, qui a fait l'objet de décennies de recherches en tant que méthode d'essai souhaitable, représente une avancée majeure pour GLCM et pour l'industrie du diagnostic médical.

Selon le docteur Jed Harrison, professeur émérite à l'Université de l'Alberta, expert renommé dans le domaine des biocapteurs et membre du conseil d'administration de GLCM, l'entreprise a mis au point un biocapteur à usage unique pour le dépistage du coronavirus, dont les capacités de détection et de sélectivité sont remarquablement fiables. Basée sur l'impédance, la plateforme de GLCM offre une possibilité considérable d'explorer de nombreuses applications dans le domaine des soins de santé.

Le SRAS-COV-2 (COVID-19) est le premier virus analysé par la plateforme de GLCM au moyen d'un dispositif de diagnostic au point d'intervention, non invasif et fondé sur les prélèvements salivaires. Sous réserve de l'approbation réglementaire du biocapteur, les prochaines fonctionnalités qui s'ajouteront à la plateforme seront notamment axées sur la détection de la tuberculose, du virus respiratoire syncytial (VRS), du VIH, du paludisme, du virus Zika, et potentiellement de la présence de marqueurs du cancer. Étant donné que cette plateforme propose une solution de test rapide, GLCM croit qu'elle pourrait grandement être utilisée dans les efforts d'atténuation des répercussions des futures pandémies sur les populations et les économies mondiales.

La pandémie de COVID-19 est un évènement qui a bouleversé le monde et elle demeure une préoccupation majeure pour les gouvernements, les entreprises et les industries, à mesure qu'ils adaptent leurs stratégies pour réduire au minimum la propagation du virus et ses répercussions sur les économies. Or, les tests rapides et fiables, comme celui de la plateforme de tests par biocapteur GLCM, restent essentiels dans les efforts d'atténuation des répercussions économiques de la pandémie.

« Le biocapteur de GLCM représente une étape importante dans la sphère de la détection des particules virales pour une population mondiale qui apprend à vivre avec des virus facilement transmissibles. Ce projet, qui visait à l'origine à mettre au point un test de détection du SRAS-COV-2, a mené à une percée à l'échelle internationale dans le domaine des technologies de diagnostic, a déclaré la présidente et chef de la direction de GLCM, Donna Mandau. Je suis extrêmement fière de notre équipe de classe mondiale, qui a réalisé grâce à son dévouement, à sa persévérance et à son expertise cette prouesse technologique inégalée en relativement peu de temps, bien que la SIE ait des décennies de recherche et développement derrière elle, a ajouté Mme Mandau. Des tests de dépistage rapides de la COVID-19 continuent de se faire partout dans le monde, mais l'obtention des résultats de ces tests peut prendre jusqu'à 30 minutes ou plus, et ils ne sont pas aussi fiables que ceux obtenus par le biocapteur de GLCM. Les tests RT-PCR conventionnels, quant à eux, sont coûteux et impliquent des procédures invasives de prélèvement d'échantillons. De plus, l'analyse des résultats doit se faire en laboratoire, ce qui entraîne de longs délais d'attente. Le biocapteur de GLCM offre le meilleur des deux mondes : une méthode de prélèvement non invasive et des résultats précis et fiables en moins d'une minute. »

GLCM est actuellement à la recherche de partenaires stratégiques et est ouverte à toutes les demandes de renseignements et aux discussions relatives à l'avancement de cette technologie révolutionnaire de détection de virus.

À propos de GLC Medical (GLCM) Inc.

GLC Medical (GLCM) Inc. est une entreprise canadienne de technologie médicale, spécialisée dans les dispositifs médicaux de détection de virus et dans l'identification par test rapide de la présence de virus précis. L'entreprise explore en outre l'utilisation du graphène dans ses systèmes de détection de virus. Le slogan de GLCM est Health through Technology (la technologie au service de la santé).

