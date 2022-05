Le produit d'autodiagnostic de l'antigène du SRAS-CoV-2 d'Assure Tech a obtenu le sésame CE de l'UE, contribuant ainsi à la prévention et au contrôle de l'épidémie mondiale





HANGZHOU, Chine, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le kit de test nasal de l'antigène du SRAS-CoV-2 (autotest) récemment développé par Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. (ci-après dénommée « Assure Tech ») a obtenu le label CE de l'UE. Le produit peut ainsi être commercialisé dans tous les pays de l'UE et dans les pays qui acceptent la certification de l'UE.

Le kit de test nasal de l'antigène du SRAS-CoV-2 est un réactif de détection immunologique in vitro utilisé pour détecter qualitativement la protéine de nucléocapside du SRAS-CoV-2 dans les sécrétions nasales, et aider à l'évaluation du statut d'infection et au diagnostic clinique du SRAS-CoV-2. Il convient pour des tests à effectuer à l'apparition de symptômes suspects de SRAS-CoV-2 (à 7 jours), ou pour les malades asymptomatiques ou qu'on suspecte d'infection par le SRAS-CoV-2 surtout en présence d'autres épidémies.

Comparé à d'autres kits de test, les produits d'autotest de l'antigène SRAS-CoV-2 d'Assure Tech sont faciles à réaliser. Seules deux étapes d'échantillonnage et de test sont nécessaires, et aucun équipement de test n'est requis. Les résultats du test, très précis, sont disponibles en 15 minutes. Sa conception spéciale brevetée de type stylo intégré le rend plus sûr à utiliser et réduit le risque de contamination pendant le test. Conçu pour être utilisé par les personnes qui prélèvent elles-mêmes leurs échantillons nasaux, ce produit est idéal pour les familles ou les individus qui souhaitent effectuer un test rapide à domicile.

Depuis l'apparition de la pandémie, Assure Tech a intensifié ses efforts de recherche et de développement et a mis au point avec succès plusieurs produits de détection du SRAS-CoV-2 pour répondre aux exigences de différents scénarios. Les produits sont principalement vendus en Europe, en Asie, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud et sur d'autres marchés.

Assure Tech s'est toujours engagé à fournir des produits de qualité supérieure pour la santé humaine. Le label CE de l'UE pour le produit d'autodiagnostic de l'antigène du SRAS-CoV-2 est venu enrichir ses solutions de détection du SRAS-CoV-2 dans le cadre d'un scénario complet. Assure Tech, endossera les responsabilités d'une entreprise biopharmaceutique chinoise et continuera à contribuer à la lutte mondiale contre la pandémie de SRAS-CoV-2.

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des ventes à l'étranger : [email protected]

