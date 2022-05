Mise à jour trimestrielle des innovations de PCS Software - Deuxième trimestre 2022





PCS fait progresser les plateformes TMS basées sur les logiciels SaaS avec des intégrations stratégiques de tiers qui augmentent l'automatisation et la visibilité pour les utilisateurs.

HOUSTON, 9 mai 2022 /CNW/ - PCS Software (PCS), un important fournisseur de plateformes de gestion des transports (TMS) alimentées par l'intelligence artificielle pour les expéditeurs, les transporteurs et les courtiers en Amérique du Nord, annonce la mise en service d'un logiciel au deuxième trimestre avec des intégrations stratégiques de tiers qui augmentent considérablement l'efficacité des conducteurs, des répartiteurs et des gestionnaires de transport.

La plateforme infonuagique Carrier TMS de PCS comprend une application Mobile Express pour les répartiteurs et les conducteurs. La version destinée aux conducteurs comporte une nouvelle intégration avec le service de contournement des postes de pesée Drivewyze PreClear. Grâce à cette intégration, les conducteurs peuvent contourner les postes de pesée et les sites d'inspection et recevoir des notifications de sécurité Drivewyze automatisées et géolocalisées.

Une autre nouvelle intégration permet aux flottes ayant des opérations à température contrôlée d'avoir une visibilité instantanée du statut de la remorque et de la cargaison. Les emplacements GPS des remorques, les températures, les niveaux de carburant, les alertes et d'autres outils de visibilité dans Carrier TMS sont disponibles grâce à une intégration avec Thermo King. Cette option permet aux flottes de disposer d'une vue d'ensemble consolidée des informations relatives aux tracteurs et aux remorques pour une visibilité et un contrôle des expéditions de bout en bout, afin d'éviter les réclamations sur les cargaisons et d'obtenir de bons résultats.

« Atteindre des niveaux plus élevés d'automatisation, de visibilité et de sécurité des conducteurs est un besoin constant dans le secteur du transport et de la logistique qui est en évolution rapide », a déclaré Paul Beavers, directeur de la technologie chez PCS Software. Le fait d'avoir un accès instantané à la technologie de pointe grâce à une seule plateforme aide les transporteurs et les expéditeurs de toutes tailles à accroître leur efficacité et à renforcer leur avantage concurrentiel. »

Innovations de TMS pour les expéditeurs

Dans le cadre de la version du deuxième trimestre, PCS Software a ajouté Outbound Track and Trace comme nouvelle couche d'intégration API pour Shipper TMS. Cette intégration soutient le déploiement rapide de futures solutions tierces de visibilité de cargaisons.

Une autre nouvelle fonctionnalité est Accessorial Planning for Tendering, qui permet de simplifier les frais accessoires spécifiques aux clients et aux transporteurs. Les utilisateurs de l'expéditeur peuvent ajouter des frais comme le transport, la longueur extrême, la livraison non commerciale et le service des jours fériés et de fin de semaine aux appels d'offres de transport.

PCS a également un nouveau partenariat d'intégration avec Uber Freight qui donne aux expéditeurs la possibilité de recevoir des devis de fret en temps réel dans leurs guides d'itinéraires en fonction des préférences de voie et de marché. Les utilisateurs peuvent réserver immédiatement des chargements avec Uber Freight directement dans Shipper TMS.

Saisie automatisée des commandes

La version du deuxième trimestre du TMS comprend une intégration avec Duke.AI qui automatise le processus de saisie des commandes pour créer des charges dans Carrier TMS. Les ententes de transport et les autres documents de chargement reçus des clients sont envoyés directement par courriel au système infonuagique Duke.AI. Duke.AI utilise le balayage intelligent OCR pour indexer, saisir et remplir les données de chargement dans Carrier TMS. Cette automatisation permet de gagner environ deux minutes par réservation de chargement et d'augmenter la précision des données.

Expansion de la veille stratégique

Dans le cadre de la diffusion, PCS a ajouté sept nouveaux rapports par défaut et des visualisations de données pour PCS Business Intelligence, un module de production de rapports qui donne aux utilisateurs un accès complet à leur base de données Carrier TMS par l'entremise de Microsoft Power BI.

Les nouveaux rapports par défaut comportent des tableaux de bord configurables pour les finances, l'état de chargement, les opérations, la fiche de pointage de répartition, l'historique des accidents et l'historique des demandes de service (pour l'entretien des véhicules).

À propos de PCS Software

PCS Software est une plateforme de gestion des transports basée sur l'intelligence artificielle, qui propose des innovations révolutionnaires aux expéditeurs, transporteurs et courtiers de taille moyenne à grande aux États-Unis et au Canada. Basée sur le nuage et intégrée à l'API, PCS Software automatise l'ensemble des opérations logistiques de transport au moyen d'une solution unique et complète. Accessible par le Web ou l'application mobile d'accompagnement, la plateforme PCS offre de puissantes fonctionnalités pour gérer l'optimisation des tarifs et des itinéraires, la sélection des modes de transport, la répartition et les appels d'offres, la gestion des transporteurs et de la flotte de véhicules, la sécurité et la conformité, la gestion des flottes de cargaison, les règlements et la comptabilité, et plus encore. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.PCSSoft.com .

Personne-ressource : Janice Bailey, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736212/PCS_logo_color_1500px_Logo.jpg

SOURCE PCS Software

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 09:09 et diffusé par :