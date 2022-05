Beneva et l'Université York unies pour contrer l'anxiété





QUÉBEC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Beneva annonce une entente avec la Faculté de la santé de l'Université York de Toronto afin de prévenir l'anxiété, un geste concret à la fois. Un investissement de 200 000 $ permettra la création du Fonds de recherche sur l'anxiété, propulsé par Beneva, un fonds entièrement dédié à accélérer la recherche sur cet enjeu important. La prévention de l'anxiété est l'orientation qui guide l'action sociale et philanthropique de Beneva à l'échelle du pays.

« Nous sommes fiers de nous associer avec la Faculté de la santé de l'Université York, qui bénéficie d'une grande crédibilité dans le domaine de la recherche en santé mentale. Nous sommes confiants que les retombées des projets issus du Fonds de recherche sur l'anxiété, propulsé par Beneva, auront un impact tangible sur le mieux-être de nos collectivités », affirme Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

Les chercheurs bénéficiaires du fonds de recherche travailleront en collaboration avec des partenaires communautaires afin que les résultats se traduisent en des projets structurants pour la collectivité. Notons que la Faculté de la santé de l'Université York est composée de l'un des groupes de chercheurs les plus importants et les plus reconnus en recherches novatrices en santé mentale au Canada.

« Nous sommes ravis de nous lancer dans ce partenariat avec Beneva qui tire parti de l'engagement et du leadership de l'Université York en matière de santé mentale. Le partenariat s'appuiera sur l'expertise de la Faculté de la santé et de ses équipes de recherches sur l'anxiété afin de mettre en oeuvre et d'élargir des programmes communautaires tout en explorant des moyens novateurs d'identifier, de gérer et de réduire les manifestations de l'anxiété », ajoute Susan Murtha, doyenne intérimaire de la Faculté de la santé.

Rappelons que Beneva a récemment annoncé un investissement d'un million de dollars pour la mise en oeuvre de projets ciblés en anxiété, un enjeu grandissant qui touche près d'un tiers des Canadiens. D'autres initiatives liées à la sensibilisation et à la prévention de l'anxiété ont d'ailleurs été dévoilées plus tôt cette année.

À propos de l'Université York

Située à Toronto en Ontario, l'Université York est une université urbaine, moderne et multisites. Grâce à la diversité de notre corps étudiant et professoral, de notre personnel, de nos diplômés et de nos partenaires, nous procurons une perspective mondiale unique pour contribuer à résoudre des défis sociétaux, pour créer des changements positifs et préparer nos étudiants à réussir. Glendon, le campus entièrement bilingue de York, abrite le Centre d'excellence du sud de l'Ontario pour la langue française et l'éducation bilingue postsecondaire. Les campus de York au Costa Rica et en Inde offrent aux étudiants des programmes innovateurs et des possibilités exceptionnelles d'apprentissage transnational. Ensemble, nous faisons avancer les choses pour nos communautés, notre planète et notre avenir.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

SOURCE Beneva

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :