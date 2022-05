Accor lance la série révolutionnaire « Health to Wealth »





PRÉSENTATION D'UN GROUPE DIVERSIFIÉ DE PLUS D'UNE DOUZAINE D'ACTEURS DU CHANGEMENT MONDIAL TELS QUE WIM HOF, SAASHA CELESTIAL-ONE, ALLIE BURNS, OLAF BLANKE ET THIERRY MALLERET

PARIS, France, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Accor , un groupe hôtelier leader mondial, a annoncé aujourd'hui le lancement de Health to Wealth (De la santé à la richesse), une nouvelle série qui explore l'état actuel du bien-être et les questions déterminantes de notre époque. Health to Wealth, qui fait appel à certains des plus grands penseurs de notre époque, démarre aujourd'hui avec une série de podcasts instructifs et stimulants, bientôt suivie d'un défi pour les start-up à Paris en collaboration avec VivaTech, et d'un livre blanc perspicace plus tard dans l'année explorant les dernières recherches dans les domaines de la santé psychologique et physiologique, de la structure et de la responsabilité sociétales, des changements internationaux, des réponses et des prédictions.

« L'objectif de l'hôtellerie est de fournir un accueil chaleureux, un esprit de bienveillance et un sentiment de bien-être », a déclaré Emlyn Brown, vice-président mondial du bien-être chez Accor. « En tant que leader mondial de l'hôtellerie, Accor a été le premier à faire évoluer les questions de bien-être au-delà des murs traditionnels des spas et des centres de fitness dans tout ce que nous faisons : des opérations hôtelières à la restauration, en passant par la conception des chambres et bien plus encore. Nous sommes ravis de lancer Health to Wealth et d'amener notre mission de soins à un niveau supérieur, en réunissant un groupe diversifié d'esprits novateurs pour agir comme une force positive du changement qui, nous l'espérons, inspirera la plénitude mentale et physique et un plus grand sens du bien-être dans ce qui est un monde très complexe et en constante évolution. »

La série de podcasts Health to Wealth a été créée par l'équipe chargée du bien-être chez Accor et élaborée par Well Intelligence. Well Intelligence est un groupe international de conseil aux entreprises, basé au Royaume-Uni, qui défend la pertinence et la vitalité culturelle de l'investissement dans le bien-être. Le groupe fournit aux sociétés et aux entreprises des informations et des conseils pour les aider à mettre en place des programmes de bien-être efficaces, à transformer l'éthique de l'entreprise et à créer des communautés plus saines et plus durables.

« Accor fait un pas en avant important pour mener un discours mondial parmi certains des penseurs les plus audacieux du monde, à un moment où le bien-être collectif du monde ne s'est jamais senti aussi secoué », a déclaré Anni Hood, PDG de Well Intelligence. « Chez Well Intelligence, nous croyons que parfois une approche plus radicale est nécessaire pour inspirer un changement révolutionnaire, dans la perspective et au-delà. »

Les quatre premiers épisodes du podcast Health to Wealth sont désormais disponibles. Wim Hof y aborde l'accès démocratique à la santé et le pouvoir de la respiration (Putting Mind Over Matter). Kate Cook abordera l'impact de la santé nutritionnelle sur les performances de l'entreprise (Super Powered Through Strategic Nutrition) ; Saasha Celestial-One décrira sa réponse locale et concrète au gaspillage (Sharing A Recipe To Reduce Food Waste) ; et Manuel Muniz parlera de la technologie, de ses impacts et de ses possibilités stratégiques (Turning The Digital Tide).

« Nous sommes tous ensemble sur cette planète, et lorsqu'une partie de nous ne va pas bien ou n'est pas correctement nourrie, cela affecte l'ensemble de notre organisme collectif. Et cela m'a semblé être une façon très naturelle de penser à l'interconnexion sociale, humaine et planétaire qui est mise en lumière dans cette série Health to Wealth », a déclaré Saasha Celestial-One, fondatrice d'OLIO, l'application mondiale de partage de nourriture qui révolutionne le gaspillage alimentaire et le service communautaire, et l'un des contributeurs de Health to Wealth.

« La perspective de macro-bien-être qu'examine Health to Wealth est essentielle », a ajouté Manuel Muniz, doyen de l'Université IE de Madrid, ancien secrétaire d'État à l'Espagne globale et collaborateur de Health to Wealth. « Je suis heureux que ces discussions aient lieu maintenant, compte tenu de l'état général du monde. Je pense que c'est le bon moment pour aborder ces questions. »

D'autres épisodes de podcast seront publiés en mai et juin 2022, avec des discussions qui ouvrent l'esprit, comme par exemple :

Thierry Malleret sur le bien-être, l'évolution des valeurs et les macro-forces internationales

sur le bien-être, l'évolution des valeurs et les macro-forces internationales Oli Patrick & Harry Jameson sur la forme physique, la résilience et la lutte contre le stress

& sur la forme physique, la résilience et la lutte contre le stress Olaf Blanke explique comment notre sensation physique est régie par les neurosciences

explique comment notre sensation physique est régie par les neurosciences Julian Ranger explique pourquoi chacun devrait s'occuper de ses données personnelles

explique pourquoi chacun devrait s'occuper de ses données personnelles Allie Burns sur l'investissement dans les entrepreneurs qui peuvent avoir un impact social

Ali Parsa sur les médecins virtuels et la révolution de l'IA dans les soins de santé

La série de podcasts Health to Wealth est disponible sur toutes les principales plateformes de podcasts, sur healthtowealthbyaccor.com et sur le site Web d'Accor .

