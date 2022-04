Message de la gouverneure générale à l'occasion de la Journée de la Terre 2022





OTTAWA, ON, le 22 avril 2022 /CNW/ - En tant qu'êtres humains, nous sommes les héritiers du plus beau legs jamais reçu : la Terre.

L'humanité a prospéré grâce à notre maîtrise des ressources. Mais bon nombre de ces ressources sont limitées et nous devons tous et toutes faire notre part d'efforts pour assurer leur pérennité. En tant que gardiens et gardiennes de la Terre, nous avons le devoir d'en préserver les écosystèmes sensibles et de veiller à ce que notre prospérité ne se fasse pas au détriment de l'environnement. Nous devons écouter les signaux d'alarme et agir immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard.

Nous devons faire de la santé de notre Terre une priorité, pour le bien de toutes les générations. Notre avenir est lié à celui de la planète. En ce Jour de la Terre, j'invite les Canadiens et Canadiennes à réfléchir aux façons de protéger notre planète, notre maison.

Mary Simon

