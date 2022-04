Steel Family Holdings (« SFH ») annonce l'acquisition de Fire Detection Devices Ltd.





MISSISSAUGA, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Steel Family Holdings est heureuse d'annoncer l'acquisition de Fire Detection Devices Ltd.

« Je suis ravi d'avoir la possibilité d'intégrer Fire Detection Devices Ltd., une marque canadienne connue et digne de confiance, dans le groupe d'entreprises SFH, a déclaré Jason Steel, président. Notre objectif avec notre nouvelle acquisition est de nous appuyer sur l'héritage de ce pionnier de l'industrie, en investissant dans le détecteur de chaleur breveté original, afin de le rendre encore plus accessible sur le marché. »

Fire Detection Devices Ltd. propose des solutions de détection de chaleur depuis plus de 50 ans, notamment les détecteurs de chaleur localisés les plus fiables sur le marché aujourd'hui. Pour de nombreux acteurs de l'industrie des alarmes incendie, les détecteurs de chaleur conventionnels sont facilement reconnaissables à leur disque capteur de chaleur distinctif, une caractéristique inventée par Jack Duggan. En 1962, il a constitué en société Fire Devices Manufacturing Limited et a commencé la fabrication de ses produits à la conception brevetée. Depuis, les produits de la marque Thermoflex sont fabriqués au Canada par des Canadiens.

« Les deux dernières années ont été difficiles pour les intervenants du secteur manufacturier, a affirmé Patricia Duggan, présidente de Fire Detection Devices. Ce changement de contexte nous a incités à trouver quelqu'un qui pourrait poursuivre le travail entrepris par notre père, Jack Duggan, il y a plus de 60 ans. Nous sommes très chanceux d'avoir rencontré Jason Steel, et nous croyons que SFH continuera non seulement à produire des détecteurs de chaleur de qualité, mais qu'elle fera aussi passer la vision de Jack à un autre niveau. »

Au cours des cinq dernières années, SFH a fait l'acquisition de Serva-Lite Sales, de SOTA Battery et de Battery2000. L'entreprise continue de maintenir le plus haut niveau de qualité de service et de produits, ce qui lui permet de faire croître les affaires de ses clients partout au Canada, ailleurs en Amérique du Nord et dans d'autres marchés d'exportation.

À propos de Steel Family Holdings

Steel Family Holdings acquiert des entreprises dont la marque est reconnue au sein des industries de la sécurité incendie, de la sécurité des personnes et de la sécurité générale. Nos clients sont des fabricants d'équipement d'origine, des distributeurs et des sociétés de services qui entretiennent ou vendent des produits dans les secteurs de la sécurité incendie et de la sécurité des personnes. SFH est une entreprise détenue et exploitée par une famille et a toujours su dépasser les attentes de ses clients. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le https://www.steelfire.com/ .

