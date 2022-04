Glamhive est de retour avec le premier sommet international du style et de la beauté EN DIRECT dans l'hôtel glamour Bulgari de Londres





Ce qui a démarré comme un moyen pour la communauté du style de se réunir pendant la pandémie s'est développé dans l'un des plus larges rassemblements d'influenceurs, d'experts de la beauté, et d'icônes de la mode dans le monde entier. Glamhive et Mary Kay Global Design Studio vont lancer cette expérience de sommet hybride en présentiel et à distance avec des invités présents physiquement et virtuellement, tous à l'ultra-chic hôtel Bulgari de Londres le 23 avril. 100 % des ventes de billets seront reversées à l'International Rescue Committee pour ses efforts de soutien à la crise ukrainienne.

Il s'agira du huitième sommet de Glamhive présentant six volets avec plus de 20 intervenants. Cet événement prestigieux sera co-organisé par Stephanie Sprangers (fondatrice et PDG de Glamhive) et Nicole Chavez (styliste des célébrités Kristen Bell et Jessica Simpson). Divers sujets tendance seront couverts par l'équipe d'intervenants vedettes incluant des stylistes montants du secteur, des futurologues de la mode, des entrepreneurs de la beauté et de la mode, et des influenceurs internationaux connus de TikTok.

THÈMES :

La perspective londonienne

Rien ne les arrête : les femmes qui osent l'entreprenariat

Thé avec Dena Giannini de l' édition britannique du magazine Vogue

Être sa propre marque : développer votre marque personnelle

Derrière les coutures : les personnes derrière vos styles préférés sur le tapis rouge

L'avenir de la mode

PLEINS FEUX SUR LES INTERVENANTS :

Nos intervenants sont des stylistes de célébrités, des maquilleurs professionnels, et des responsables de l'image qui travaillent aux côtés des plus grands noms d'Hollywood et au-delà, notamment :

Stylistes de célébrités : Nicole Chavez, Zadrian Smith et Holly White

Conseils beauté des célébrités : Christian Wood et Tania Grier

Rédacteurs : Dena Giannini, Vogue britannique et Brian Underwood, Oprah Daily

Futurologue de la mode et prévisionniste des tendances : Geraldine Wharry

Influenceurs de mode sur TikTok : Benji Park, Ambika Dhir

Les billets pour la conférence sont au tarif de 149 GBP pour un billet en présentiel, valable une journée, et 45 GBP pour un billet virtuel. Les sponsors principaux du « Glamhive LIVE Spring Style and Beauty Summit » sont Mary Kay et Mary Kay Global Design Studio, et l'hôtel Bulgari de Londres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.glamhive.com/live

À propos de Glamhive : Glamhive a été fondée en 2017 par l'entrepreneure Stephanie Sprangers avec pour vision de démocratiser le style personnel, en partant du postulat que la confiance qu'inspire le glamour ne devrait pas être exclusivement réservée aux personnes riches et célèbres.

L'expérience de style en ligne offre à tous ceux qui disposent d'une connexion Wi-Fi un accès à des stylistes qui sauront leur fournir le soutien dont ils ont besoin pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Pour les stylistes, il s'agit d'une plate-forme de bout en bout permettant une gestion transparente qui peut les aider à développer, 100 % virtuellement, leur réseau et leur activité commerciale.

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé son entreprise de beauté en 1963, avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans près de 40 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s'engage à soutenir les femmes dans leurs parcours, via diverses initiatives de formation, mentorat, représentation, mise en réseau et innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd'hui pour un lendemain durable, en s'associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l'excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l'égalité des sexes, la protection des survivantes de violences conjugales, l'embellissement de nos communautés et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

