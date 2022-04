Mise à jour - Avertissement de Santé Canada au sujet de désinfectants pour les mains qui présentent des risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 20 avril 2022 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, notamment sur les mesures à suivre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada met à jour cette liste de désinfectants pour les mains qui peuvent présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils peuvent s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Risque sanitaire Entreprise NPN ou

DIN Numéros

de lot Date de péremption Mesures

prises Fighting Spirit Contient des impuretés non divulguées à des niveaux élevés, l'acétaldéhyde The Newfoundland Distillery Company 80097930 20136 47 53 54 55 2025-04 Rappel effectué par l'entreprise

