CHIMEI annonce la première plaque guide optique au monde fabriquée à partir de MMA chimiquement recyclé





TAIPEI, 20 avril 2022 /PRNewswire/ -- CHIMEI Corporation a annoncé aujourd'hui l'utilisation réussie de MMA chimiquement recyclé dans des plaques guides optiques pour écrans. Les plaques guides optiques utilisent du MMA recyclé, qui peut conserver les mêmes caractéristiques optiques que le MMA vierge. CHIMEI prévoit de commencer la production de masse de ces plaques guides optiques en MMA recyclé au troisième trimestre 2023. CHIMEI a introduit avec succès de nouvelles solutions et créé de nouveaux espaces pour les matériaux recyclés dans les écrans. L'entreprise a atteint une étape importante pour un circuit circulaire durable des écrans.

Afin de réaliser pleinement les objectifs de recyclage circulaire et de réduction du carbone, CHIMEI travaille avec la chaîne d'approvisionnement pour développer et utiliser divers matériaux durables, y compris le recyclage mécanique, le recyclage chimique et les matériaux de biomasse. En tant qu'important fournisseur international de granulés acryliques PMMA et de plaques guides optiques, CHIMEI a activement évalué les technologies de recyclage adaptées aux matériaux optiques en réponse aux attentes des clients en matière d'utilisation de matériaux recyclés. De plus, CHIMEI possède des années d'expérience dans la fabrication et des compétences techniques supérieures en matière de matériaux et de plaques optiques. L'entreprise est la première à introduire avec succès sur le marché des plaques guides optiques en MMA recyclé. La réussite de CHIMEI a brisé l'idée que les matériaux recyclés ne peuvent être utilisés que pour les pièces extérieures. L'entreprise a démontré avec succès que les matériaux recyclés peuvent être utilisés dans des composants optiques clés, franchissant ainsi une étape importante dans le parcours circulaire durable des écrans.

Le MMA recyclé de CHIMEI utilise le recyclage chimique. Les déchets de PMMA recyclés par CHIMEI et ses clients sont traités par pyrolyse et transformés en MMA. Ce processus peut réduire l'utilisation de nouveau MMA. Il consomme moins d'énergie et l'effet de réduction du carbone devrait atteindre 40 %. À l'avenir, le MMA recyclé pourra être utilisé dans les produits PMMA, MS et MABS de CHIMEI, augmentant ainsi les bénéfices circulaires.

CHIMEI se consacre depuis longtemps au développement des matériaux recyclés. En 2016, l'entreprise a d'abord commencé le déploiement du recyclage mécanique et a établi la chaîne d'approvisionnement de recyclage des matières plastiques PCR et est déjà devenue un important fournisseur d'ABS PCR, de PCR et d'alliage PCR. Pour cette réussite, CHIMEI s'est aventurée dans le domaine plus technique du recyclage chimique. L'objectif de CHIMEI est de contribuer davantage au développement de matériaux recyclés de manière circulaire.

À propos de CHIMEI Corp.

CHIMEI est une entreprise taïwanaise spécialisée dans les matériaux de performance qui conçoit et fabrique des matériaux polymères avancés, des caoutchoucs synthétiques et des produits chimiques spécialisés.

