La Banque CIBC désignée comme l'un des employeurs les plus écolos au Canada

TORONTO, le 20 avril 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a été désignée par Mediacorp Canada comme l'un des employeurs les plus écolos au Canada pour 2022 en raison de son engagement à créer une culture axée sur la conscience environnementale au sein de son organisation.

« Nous sommes honorés de recevoir cette distinction », a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction, chef des affaires juridiques et présidente du Conseil des cadres supérieurs sur les facteurs ESG de la Banque CIBC. « La durabilité est au coeur de la raison d'être de la Banque CIBC et nous nous sommes engagés à apporter des changements positifs sur le plan environnemental pour notre équipe, nos clients, nos collectivités et notre planète, et ce, afin de créer un avenir plus sûr et équitable pour tous. »

L'attribution de la mention d'employeurs les plus écolos repose sur différents facteurs : mise en oeuvre d'initiatives et de programmes environnementaux, réduction de l'empreinte écologique de l'organisation, participation des employés et contribution des initiatives environnementales au recrutement de nouveaux employés.

« Ce prix souligne l'engagement à long terme de la Banque CIBC à accélérer la lutte contre les changements climatiques ainsi que nos progrès en mesure de réduction de notre empreinte carbone. En tant qu'institution financière et grand employeur de choix, nous jouons un rôle important pour favoriser la durabilité dans les collectivités où nous vivons et travaillons », a ajouté Mme Lawal.

Voici certains des principaux investissements de la Banque CIBC en matière de durabilité :



Son engagement à n'émettre aucune émission nette de gaz à effet de serre associée à ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050 et à collaborer avec les secteurs à fortes émissions de carbone pour assurer une transition réussie.

Le lancement de Carbonplace, une nouvelle plateforme technologique pour le marché volontaire du carbone qui vise à aider les entreprises à réaliser leurs objectifs de carboneutralité.

La mise en place d'un cadre des émissions de financement durable (en anglais) pour contribuer à mobiliser des capitaux et à mettre au point des solutions fondées sur le marché pour soutenir les investissements qui façonnent une économie plus durable.

Le lancement de Solutions d'investissement durable axées sur l'investissement responsable, dont une partie des revenus sera versée à des organismes qui soutiennent les activités de transition liées aux changements climatiques.

Son engagement à verser 34,9 milliards de dollars en mobilisation de financement durable en 2021 et à doubler son objectif de mobilisation de financement durable pour atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2030 1 .

Son engagement à investir 100 millions de dollars dans des sociétés en commandite dont le mandat est d'investir dans des fonds pour les technologies climatiques et la transition énergétique.

La Banque CIBC a conclu des partenariats axés sur la responsabilité :

Elle a été l'une des premières banques canadiennes à se joindre au Center for Climate-Aligned Finance de RMI .

Elle est membre du Partnership for Carbon Accounting Financials ( PCAF ), une initiative menée par le secteur financier visant à élaborer une norme mondiale harmonisée d'évaluation et de divulgation des émissions de gaz à effet de serre associées aux prêts et aux investissements.

Quelques autres distinctions sectorielles accordées à la Banque CIBC :



Parmi les 10 meilleurs pour ce qui est du financement du secteur des énergies renouvelables en Amérique du Nord 2 .

Une note A- au classement des banques mondiales les plus performantes pour les mesures de lutte contre les changements climatiques de CDP.

Elle fait partie de l'indice nord-américain de durabilité Dow Jones pour la 17e année de suite.

Pour en savoir plus sur les engagements de la Banque CIBC à l'égard de la durabilité, visitez notre site Web.

1 Les activités de finance durable désignent les activités de client qui appuient, entre autres, l'énergie renouvelable et sans émissions, l'efficacité énergétique, des infrastructures durables, des bâtiments écologiques, des financements liés à la durabilité et des produits financiers écologiques. Les produits offerts par la Banque CIBC dans le cadre de son engagement de mobilisation à l'appui de ces activités de client comprennent des prêts et syndications de prêts, la prise ferme de titres de créance et de participation, des conseils en fusions et acquisitions et des placements à titre d'investisseur chef de file.





2 Tableaux de classement des énergies renouvelables en Amérique du Nord par Inframation pour les opérations conclues entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

