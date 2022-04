PARTICIPEZ À L'ÉDITION 2022 DU WEEK-END - AU PROFIT DU CENTRE DU CANCER SEGAL MONDIALEMENT RENOMMÉ DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF





~ Plus de 60 M$ amassés en 13 ans pour la recherche vitale contre le cancer, la prestation de soins exceptionnels

et l'innovation de pointe ~

~ Cette année, accompagnez notre marraine et parrain d'honneur: Marina Orsini et Alexandre Despatie ~

MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Joignez-vous à des milliers de Québécois pour courir, marcher, pédaler et donner au profit du Centre du cancer Segal de l'Hôpital général juif (HGJ). Les 20 et 21 août prochains, les participants du Week-end pour combattre le cancer accompagneront nos parrains d'honneur de 2022, Marina Orsini et Alexandre Despatie, sur les sentiers panoramiques de Vaudreuil-Dorion. Divers parcours sont proposés selon l'âge et la condition physique :

Samedi - 20 août Vélo 53 km, 81 km, 103 km ou 150 km Dimanche - 21 août Marche ou course 6,5 km, 9,5 km ou 15 km

En 13 ans, les participants, contributeurs et commanditaires ont amassé plus de 60 M$ grâce à cet événement. Cette année, nous sollicitons le soutien de toute la population afin d'amasser 2,75 M$. Les fonds bénéficient directement aux cliniciens et aux chercheurs du HGJ ayant pour mission de lutter contre le cancer et de sauver des vies.

Restez à l'affût! Pour encourager les participants à maintenir le rythme avant Le Week-end, nous publierons des vidéos sur divers sujets :

Conseils d'entraînement

Conseils nutritionnels

Nouvelles sur la collecte de fonds

Pourquoi soutenir la cause

CE QU'ILS EN DISENT...

« Chaque année, des donateurs profitent du Week-end pour aider l'Hôpital général juif à fournir à tous des soins de qualité exceptionnelle, sans exception, déclare BRAM FREEDMAN, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF. « En amassant de l'argent au sein de leur réseau, les gens qui participent au Week-end soutiennent le Centre du cancer Segal, chef de file de l'accompagnement des patients et de leur famille dans la lutte contre le cancer. »

« Les fonds recueillis à l'occasion du Week-end servent à financer d'importants projets de recherche du Centre du cancer Segal qui améliorent concrètement les soins aux patients. Par exemple, les sommes amassées par mon équipe l'an dernier ont facilité la réalisation de deux études - l'une sur l'efficacité des vaccins contre la COVID pour les patients atteints d'un lymphome, et l'autre sur les effets d'un programme d'exercice pour rehausser la qualité de vie des patients en chimiothérapie. Ces études n'auraient pu avoir lieu sans la générosité des participants et de leurs alliés, » affirme la DRE NATHALIE JOHNSON, HÉMATOLOGUE ET CHERCHEUSE À L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF.

« Par leur mobilisation, les participants au Week-end changent vraiment la donne. Ils permettent en effet des avancées dans les soins qui profitent directement aux patients et pourront ultimement simplifier la vie de beaucoup de gens. Dans le cadre de nos efforts pour vaincre le cancer, il faut faire évoluer la recherche, les soins aux patients et les services aux familles afin de créer un avenir meilleur pour tous, » explique le DR MARK BASIK, CHIRURGIEN ONCOLOGUE ET CHERCHEUR À L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF.

Marina Orsini Comédienne primée et personnalité médiatique De Suzie dans Lance et Compte, à Émilie dans Les filles de Caleb en passant par Lucille Teasdale dans le téléfilm Dre Lucille, la carrière de Marina Orsini qui s'étend sur 40 ans est parsemée de rôles marquants. Le plus récent étant Anémone dans la série Une autre histoire, signée par Chantal Cadieux sur les ondes de Radio-Canada, qui a pris fin en avril. Récipiendaire de l'Ordre du Canada et de l'Ordre du Québec ainsi que de nombreux prix d'interprétation, Marina anime depuis deux ans la quotidienne 5 chefs dans ma cuisine à Radio-Canada. « Pendant presque cinq ans ma maman a été entourée d'une équipe dévouée à l'Hôpital général juif de Montréal, avec les meilleurs soins. Le plus grand voyage de notre vie accompagné d'humains exceptionnels. » Alexandre Despatie Champion du monde de plongeon et animateur Double médaillé d'argent aux Olympiques et trois fois couronné champion du monde, Alexandre Despatie figure parmi les athlètes les plus décorés de l'histoire canadienne. Il a d'ailleurs remporté onze médailles aux Jeux du Commonwealth, dont neuf d'or, ainsi que sept médailles aux Jeux panaméricains, dont quatre d'or. En 2018, l'athlète a été intronisé au Panthéon des sports canadiens. Alexandre Despatie est aussi un animateur accompli. Sa feuille de route comprend la couverture de Jeux olympiques et la coanimation de Breakfast Television sur CityTV. « Mon succès comme athlète repose sur la persévérance et le soutien des gens qui m'entourent. À titre de parrain d'honneur du Week-end de la Fondation de l'Hôpital général juif, je veux aider les patients et leur famille à obtenir le soutien nécessaire pour qu'ils puissent persévérer ensemble. »

COMMENT PARTICIPER

Il est possible de s'inscrire individuellement ou en équipe.

Visitez notre portail interactif pour vous inscrire ou faire un don dans le cadre du Week-end pour combattre le cancer - édition 2022.

Au fil des ans, plus de 50 000 cyclistes, coureurs et marcheurs ont enfilé leurs tenues sportives pour participer au Week-end pour combattre le cancer. Cette année, nous comptons sur vous. Venez vous amuser en prenant part aux efforts!

À PROPOS DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

L'Hôpital général juif, classé à plusieurs reprises au premier rang des hôpitaux du Québec1, est un hôpital d'enseignement de l'Université McGill qui offre des soins actifs et spécialisés. Depuis sa fondation en 1934, l'HGJ sert une population diversifiée de patients, indépendamment de la religion, de la langue ou de l'origine ethnique.

Avec une spécialisation en grossesses à haut risque et en soins néonataux, l'Hôpital général juif est l'établissement où se produisent le plus de naissances au Québec. De plus, ses services d'urgence sont les plus achalandés et les plus efficaces de la province. Le Centre du cancer Segal de l'HGJ est reconnu internationalement pour ses traitements et ses recherches révolutionnaires. L'Institut Lady Davis compte également parmi les plus grands et les plus influents centres de recherche au pays.

L'HGJ est le principal centre hospitalier du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

Depuis 1969, la mission de la Fondation de l'Hôpital général juif est de favoriser l'avancement des soins de santé et de la recherche médicale à l'intention des citoyens du Québec en appuyant l'Hôpital général juif de Montréal. La Fondation assure une aide essentielle à l'hôpital en vue d'accroître la qualité extraordinaire des soins offerts aux patients, de faire avancer les découvertes scientifiques et de faciliter l'acquisition d'équipement médical novateur. De concert avec des membres dynamiques de la communauté, la Fondation s'attache à concrétiser diverses initiatives de financement afin de faciliter l'atteinte des objectifs ambitieux de l'hôpital.

Pour des visuels en haute résolution et les capsules vidéo, cliquez ici.

_________________________________ 1 Magazine Newsweek, 2019, 2020, 2021, 2022

SOURCE Fondation de l'Hôpital général juif

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 07:00 et diffusé par :