L'Uptime Institute, autorité mondiale en matière d'infrastructure numérique, a annoncé aujourd'hui la nouvelle série de rapports de conseils aux dirigeants intitulée « Durabilité des infrastructures numériques ? guide du gestionnaire », et a publié le premier volet intitulé : « Création d'une stratégie de durabilité ». La nouvelle série de conseils constitue une ressource pratique unique, que les propriétaires et opérateurs peuvent utiliser pour établir et mettre en oeuvre une stratégie de durabilité efficace.

Le lancement de cette série complète de conseils aux dirigeants constitue la plus récente étape du programme de longue date et en pleine expansion d'Uptime, consistant à informer, guider et soutenir les efforts de durabilité au sein du secteur ? et intervient à un moment critique pour les opérateurs d'infrastructures numériques. Les gouvernements du monde entier commencent à établir de nouvelles réglementations ainsi qu'à promulguer de nouvelles politiques visant à décourager la croissance des centres de données non durables, à encourager l'achat de services de centres de données à faible teneur en carbone, ainsi qu'à se tourner vers des objectifs de neutralité carbone.

Néanmoins, les recherches d'Uptime indiquent clairement que la plupart des organisations n'ont pas encore mis en place beaucoup des stratégies, processus et contrôles dont elles auront besoin pour répondre aux attentes de toutes les parties prenantes, ainsi qu'aux exigences des législateurs. D'après le Sondage mondial 2021 sur les centres de données d'Uptime, la plupart des organisations tendent seulement à compiler et rendre compte des mesures de durabilité liées à l'énergie, tandis que trop peu d'organisations surveillent d'autres éléments clés, tels que la consommation d'eau (seulement 51 %), les émissions de gaz à effet de serre (GES) (seulement 33 %), et l'efficacité informatique (seulement 25 %).

Le premier rapport de la série, intitulé « Création d'une stratégie de durabilité » , définit les éléments clés à inclure dans une stratégie de durabilité, les actions nécessaires pour une mise en oeuvre réussie, et les processus requis pour mesurer les progrès par rapport aux cibles et objectifs. Téléchargez un résumé du rapport et inscrivez-vous au webinaire d'accompagnement du mardi 10 mai à 9 h HAP, en cliquant ici.

La série complète de six rapports accompagne les gestionnaires à travers les domaines clés qui doivent être abordés dans une stratégie de durabilité environnementale, qu'il s'agisse de la création de la stratégie, de la réduction de la consommation énergétique, de l'achat d'énergies renouvelables, du suivi et de la déclaration des émissions de carbone, de la gestion de la consommation d'eau, ou de la réutilisation et du recyclage des équipements. La série de conseils fournit également des recommandations en matière de conformité et d'adoption des normes et initiatives législatives indispensables, dont la plupart sont à la fois confuses et déroutantes.

« Les exigences de durabilité devenant de plus en plus contraignantes, les opérateurs d'infrastructures numériques doivent être préparés, grâce à une stratégie de durabilité complète et exploitable », a déclaré Andy Lawrence, membre fondateur et directeur exécutif d'Uptime Intelligence.

« La série de conseils est un guide pratique pour mettre en oeuvre des initiatives de durabilité environnementale efficaces, qui couvrent toutes les installations et les opérations informatiques, et qui répondent aux besoins de toutes les parties prenantes, à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation », a déclaré Jay Dietrich, directeur de la recherche en durabilité chez Uptime Intelligence, et auteur principal de la série de rapports.

Uptime conseille les opérateurs d'infrastructures numériques en matière de durabilité et d'efficience depuis 2007, année du premier forum sur les centres de données écologiques de l'Uptime Institute. Au travers de ses services consultatifs en matière de durabilité et de ses offres connexes, Uptime conseille quelques-uns des plus grands propriétaires et opérateurs d'infrastructures numériques au monde, de nombreux fournisseurs et fabricants d'équipements, des régulateurs et des décideurs politiques, afin de permettre au secteur de concevoir, bâtir et exploiter des infrastructures numériques de manière durable ? sans compromettre la résilience.

PROCHAINS RAPPORTS DE LA SÉRIE :

« Réduction de l'empreinte énergétique » ? Le premier objectif d'un plan de durabilité consiste à minimiser l'utilisation énergétique grâce à des mesures d'efficience. Des avantages supplémentaires seront réalisés en remplaçant l'électricité issue de ressources non renouvelables par une énergie produite de manière renouvelable.

« Lutte contre les gaz à effet de serre » ? Les opérateurs d'infrastructures numériques doivent poursuivre un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre prenant en compte les émissions de Scope 1, 2 et 3 ? et doivent rendre compte de ces réductions conformément à la politique convenue.

« Efficience informatique : un pilier essentiel de la durabilité numérique » ? Toute stratégie de durabilité numérique doit intégrer à la fois les installations et les opérations informatiques, même concernant les opérateurs de colocation. Ce rapport couvre les stratégies, les outils logiciels et les indicateurs qui permettent de renforcer l'efficience informatique.

« Gestion des réglementations et des normes » ? Les infrastructures numériques critiques sont soumises à un ensemble croissant de réglementations, de directives et de normes, dont les niveaux de maturité et d'acceptation varient. Bien que la plupart soient volontaires, de plus en plus deviennent obligatoires.

« Trois éléments de durabilité : l'eau, l'économie circulaire et l'implantation » ? Ce rapport aborde trois éléments importants de la stratégie de durabilité : l'utilisation de l'eau ; l'implantation, notamment la conception et la certification ; ainsi que la réutilisation, l'élimination et le recyclage. La prise en compte de ces éléments peut significativement réduire l'impact environnemental de l'infrastructure numérique.

« Glossaire de la durabilité en matière d'infrastructures numériques » ? Ce document explique les termes clés utilisés par ceux qui définissent, régulent, et appliquent des stratégies de durabilité en matière d'infrastructures numériques.

PROCHAINS WEBINAIRES SUR LA DURABILITÉ EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES :

Uptime organisera une série de webinaires pour fournir des renseignements approfondis et encourager les discussions à l'issue de la publication de chaque rapport. Prévu le mardi 10 mai à 9 h HAP, le premier webinaire portera sur le rapport intitulé « Création d'une stratégie de durabilité ». Le deuxième webinaire aura lieu le mardi 7 juin à 9 h HAP, et s'intéressera à la fois au rapport intitulé « Lutte contre les gaz à effet de serre », et au rapport intitulé « Réduction de l'empreinte énergétique ». Pour consulter le calendrier des webinaires et vous inscrire pour y participer, veuillez cliquer ici.

Les membres du réseau de l'Uptime Institute, plus grand groupe mondial de propriétaires et opérateurs de centres de données, bénéficieront d'un accès exclusif aux contenus complets de chaque volet de la série de rapports dès leur publication, tandis que les non membres auront accès aux exemplaires du sommaire.

Téléchargez le sommaire du premier rapport, et découvrez-en plus sur chaque rapport ultérieur cité ci-dessus, en cliquant ici.

Pour en savoir plus sur l'adhésion au réseau de l'Uptime Institute, et demander un essai invité gratuit, veuillez cliquer ici.

