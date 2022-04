Argenta nomme Will Downie au poste de directeur général





Argenta annonce ce jour que le conseil d'administration de la Société a nommé Will Downie au poste de directeur général, avec effet immédiat. Will Downie succède au directeur général par intérim Stephen Sibson, qui reprend ses fonctions de responsable mondial de la fabrication d'Argenta.

«Je suis très heureux d'accepter cette nomination au poste de directeur général d'Argenta et d'avoir ainsi la chance de faire partie de la seule société au monde de recherche sous contrat (CRO) et de développement et fabrication sous contrat (CDMO) consacrée à la santé animale. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée d'aider Argenta à déployer sa stratégie "Molecule to Market" (de la molécule au marché) et à promouvoir l'innovation afin de favoriser une croissance commerciale soutenue au profit des clients, des employés et des actionnaires d'Argenta», a déclaré Will Downie.

Will Downie possède une vaste expérience du management dans le secteur de la santé. Avant de rejoindre Argenta, il était directeur général de Vectura Group plc. Sous sa conduite, l'entreprise s'est transformée en un leader mondial du secteur CDMO des médicaments inhalés et a quasiment doublé sa capitalisation boursière qui a atteint 1,1 milliard GBP. Avant Vectura, Will Downie a été pendant dix ans directeur commercial chez Catalent Inc. où il a contribué à la croissance à long terme de l'entreprise et positionné la marque en tant que leader du secteur de l'externalisation pharmaceutique.

«Nous sommes très heureux que Will Downie ait accepté le poste de nouveau directeur général d'Argenta. Nous sommes convaincus que son expérience chevronnée et sa capacité prouvée de bâtir des organisations prospères ajoutera une grande valeur à notre Société. Ses qualités seront une force pour le développement et l'avancement d'Argenta en cette époque passionnante pour le secteur de la santé animale. Le conseil d'administration remercie chaleureusement Stephen Sibson pour son leadership engagé pendant son mandat de directeur général par intérim alors que nous achevions le processus de recherche», a déclaré George Gunn, président du conseil d'administration.

À propos d'Argenta

Argenta est la seule organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) et de développement et fabrication sous contrat (CDMO) consacrée à la santé animale. Fondée en 2006 en Nouvelle-Zélande, les employés talentueux, diversifiés et engagés d'Argenta se consacrent quotidiennement à l'excellence en matière de santé animale pour ses clients du monde entier. La Société, qui possède des sites de recherche et de fabrication respectueux des BPF en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Royaume-Uni, est présente «de la molécule au marché» en partenariat avec ses clients pour répondre à leurs besoins en matière de R&D, de réglementation, de recherche clinique et de fabrication tout au long du processus de développement des produits vétérinaires. Pour plus d'informations sur Argenta, visiter le site Web www.argentaglobal.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 avril 2022 à 14:45 et diffusé par :