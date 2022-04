Avis aux médias - La ministre Khera souligne les investissements annoncés par le gouvernement du Canada dans le budget de 2022 pour rendre la vie plus abordable pour tous les Canadiens





GATINEAU, QC, le 15 avril 2022 /CNW/ - La ministre des Aînés, Kamal Khera, se rendra à Kitchener-Waterloo, où elle soulignera les investissements annoncés dans le budget de 2022 en faveur du logement abordable et les prestations pour les personnes âgées et des stratégies visant à assurer une vie plus abordable pour tous les Canadiens. La ministre sera accompagnée de Tim Louis, député pour Kitchener--Conestoga.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

