Seed s'étend dans le domaine de la santé de l'enfant avec le lancement de son premier synbiotique pour enfants ayant fait l'objet d'une étude clinique





PDS-08tm reflète la mission de Seed d'apporter la rigueur scientifique, l'efficacité et la production de nouvelles données à la catégorie mondiale des probiotiques

LOS ANGELES, 15 avril 2022 /PRNewswire/ -- Seed , entreprise scientifique pionnière dans le domaine des microbiomes, proposant des probiotiques de prochaine génération ayant fait l'objet d'études cliniques et scientifiques, a lancé aujourd'hui sa première innovation pédiatrique, le PDS-08tm Pediatric Daily Synbiotic, un synbiotique en poudre de type « deux en un », formulé pour les enfants et les adolescents (de 3 à 17 ans) avec 9 souches de probiotiques et un prébiotique à base de fibres. Ce lancement fait suite au produit phare primé de Seed, le synbiotique pour adultes : le DS-01tm Daily Synbiotic. Il permet d'étendre la mission de l'entreprise, avec notamment la gestion de la prochaine génération de probiotiques sur le marché de la santé de l'enfant.

Au cours de la dernière décennie, la recherche a mis en lumière le rôle important du microbiome chez un enfant en pleine croissance et a révélé comment des facteurs tels que l'alimentation, l'exercice, l'environnement, l'utilisation d'antibiotiques, le sommeil et l'hygiène peuvent avoir une influence sur les fenêtres critiques du développement de l'enfant et façonner la santé systémique à l'âge adulte. En plus de ces facteurs, les probiotiques pour adultes et enfants ont un énorme potentiel d'impact. Ces produits restent toutefois accueillis avec scepticisme et confusion, en raison de la pléthore d'avantages non validés et, pourtant, commercialisés aujourd'hui.

« Grâce à une meilleure compréhension du microbiome pédiatrique et de la façon dont les interventions probiotiques peuvent être utilisées pour le soutenir, nous pouvons tenir la promesse des probiotiques en faisant progresser les interventions cliniques avec des doses et des protocoles validés, qui se caractérisent par l'obtention de meilleurs résultats pour les nourrissons et les enfants », a déclaré le Dr James Versalovic, pathologiste en chef du Texas Children's Hospital, directeur du Texas Children's Microbiome Center et membre du Seed Health Scientific Board.

Approche scientifique des probiotiques pour enfants

Le PDS-08tm est un probiotique et un prébiotique ayant fait l'objet d'une étude clinique, formulé avec 9 souches de probiotiques (chacune avec des données publiées sur la relation dose-réponse) et des fibres prébiotiques à chaîne mixte pour favoriser l'activité des probiotiques dans le tube digestif. Le PDS-08tm est également conçu pour optimiser la survivabilité et la stabilité des probiotiques lors de la digestion, avec une technologie d'administration qui protège certaines souches de l'acide gastrique, des enzymes et des sels biliaires.

En plus de 18 études cliniques validant les avantages propres aux souches pour l'intégrité de la barrière intestinale, la fonction immunitaire intestinale, la santé dermatologique et la santé respiratoire, le PDS-08tm a été évalué dans le cadre d'un essai clinique randomisé de 12 semaines contre placebo. démontrant un soutien pour la fonction gastro-intestinale et une régularité saine dans une population pédiatrique. L'analyse expérimentale a fait appel à la bio-informatique de pointe du Mason Lab , groupe spécialisé dans le séquençage de prochaine génération, la génomique fonctionnelle et les algorithmes pour élucider les mécanismes des maladies humaines.

« Au cours de la dernière décennie, la vitesse des découvertes scientifiques sur les microbiomes qui transforment notre compréhension de chaque phase et de chaque aspect de la santé d'un enfant a été sans précédent », a fait remarquer Raja Dhir, coprésident-directeur général et cofondateur de Seed. « Grâce à la bio-informatique avancée, aux paramètres cliniques uniques et à la nouvelle bioinformatique, nous avons désormais une compréhension plus approfondie du microbiome pédiatrique pour proposer de nouvelles applications pour les probiotiques. »

Principaux points saillants des analyses cliniques et de la formulation du PDS-08TM :

Selles faciles et fréquentes, sans stimulants

Les enfants prenant du PDS-08 TM et souffrant de constipation intermittente (moins de 5 selles hebdomadaires) ont constaté une augmentation des selles hebdomadaires, qui sont désormais saines et régulières, un constat important si l'on tient compte du fait que jusqu'à 30% des enfants ont des troubles gastro-intestinaux intermittents liés à la constipation.

Les enfants prenant du PDS-08 et souffrant de constipation intermittente (moins de 5 selles hebdomadaires) ont constaté une augmentation des selles hebdomadaires, qui sont désormais saines et régulières, un constat important si l'on tient compte du fait que jusqu'à ont des troubles gastro-intestinaux intermittents liés à la constipation. Bienfaits dans et au-delà de l'intestin

Le PDS-08tm est formulé avec des souches ayant fait l'objet d'études cliniques dans une population pédiatrique pour soutenir la santé digestive, l'intégrité de la barrière intestinale, la fonction intestinale et la santé dermatologique et respiratoire.

Le PDS-08tm est formulé avec des souches ayant fait l'objet d'études cliniques dans une population pédiatrique pour soutenir la santé digestive, l'intégrité de la barrière intestinale, la fonction intestinale et la santé dermatologique et respiratoire. Soutien avancé en santé respiratoire

Le PDS-08tm est le premier synbiotique multi-souches à inclure deux souches pionnières validées cliniquement , permettant de favoriser la santé respiratoire chez l'enfant, notamment une fonction respiratoire saine et une réponse saine aux particules atmosphériques saisonnières.

Le PDS-08tm est le premier synbiotique multi-souches à inclure deux souches pionnières , permettant de favoriser la santé respiratoire chez l'enfant, notamment une fonction respiratoire saine et une réponse saine aux particules atmosphériques saisonnières. Nouveau prébiotique pour aider à combler la carence en fibres

95 % des enfants et des adultes vivant aux États-Unis ne reçoivent pas l'apport quotidien recommandé en fibres. Le nouveau mélange prébiotique PDS-08tm offre 5 grammes de fibres prébiotiques par portion pour aider à combler la carence en fibres et à compléter le bol alimentaire pour une alimentation saine.

des enfants et des adultes vivant aux États-Unis ne reçoivent pas l'apport quotidien recommandé en fibres. Le nouveau mélange prébiotique PDS-08tm offre 5 grammes de fibres prébiotiques par portion pour aider à combler la carence en fibres et à compléter le bol alimentaire pour une alimentation saine. Augmentation du Bifidobacterium

Comme l'a démontré le séquençage métagénomique « shotgun » (littéralement, séquençage « fusil de chasse »), le PDS-08tm a enrichi considérablement le Bifidobacterium (bactérie native commensale liée au maintien et à l'amélioration de la fonction digestive et immunitaire) dans le microbiome intestinal pédiatrique.

Comme l'a démontré le séquençage métagénomique « » (littéralement, séquençage « fusil de chasse »), le PDS-08tm a enrichi considérablement le (bactérie native commensale liée au maintien et à l'amélioration de la fonction digestive et immunitaire) dans le microbiome intestinal pédiatrique. Une excellente tolérance

Les enfants qui prenaient du PDS-08tm toléraient exceptionnellement bien le produit. Aucun effet secondaire ni aucune détresse gastro-intestinale n'ont été observés, tels que des douleurs à l'estomac, des ballonnements, des gaz ou de la diarrhée, effets rapportés fréquemment avec de nombreux suppléments alimentaires à base de fibres, probiotiques et prébiotiques fermentescibles à forte dose.

Établir une nouvelle norme pour les probiotiques pour enfants

« Bien qu'il existe des données probantes à l'appui du recours aux probiotiques pour certaines maladies pédiatriques, le marketing et la commercialisation s'imposent sur le devant de la scène et sont, comme c'est souvent le cas, en avance sur la science. Sur le sujet des probiotiques, affirmations hyperboliques et désinformation sont légion. Dans ce contexte, il peut être difficile de faire le tri et de choisir le bon probiotique pour votre enfant », a expliqué Ara Katz, coprésidente-directrice générale et cofondatrice. « Avec le PDS-08tm, nous avons entrepris de développer une innovation pédiatrique validée cliniquement pour élever la catégorie et offrir une option scientifique de premier ordre aux parents et aux pédiatres. »

Le PDS-08tm est le premier produit lancé par l'entreprise auprès des consommateurs depuis l'annonce de sa série A de 40 millions de dollars, effectuée l'an dernier, et marque l'entrée de Seed dans le marché mondial de la santé et du bien-être de l'enfant, qui connaît une croissance rapide. En collaboration avec un conseil scientifique composé de chercheurs, de cliniciens et de partenaires universitaires de premier plan dans le domaine du microbiome, la plateforme de Seed traduit les percées scientifiques en un éventail d'applications dans les domaines de la santé gastro-intestinale et digestive, de la santé des femmes, des soins cutanés et buccodentaires, de la pédiatrie, de la santé mentale, de la fonction métabolique et de la nutrition.

Pour les pédiatres, les parents et les soignants? seed.com/PDS08

Ce qu'il faut savoir sur le PDS-08tm

Disponible sur inscription au prix de 39,99 $ par mois à seed.com .

. Livré de manière durable avec un système de recharge composé de biomatériaux nouveaux.

avec un système de recharge composé de biomatériaux nouveaux. Le premier mois, un conteneur BacTractm rechargeable est fourni gratuitement. Il est doté d'un système de suivi quotidien intégré, de sorte que les parents ne manquent jamais une journée.

Aucune réfrigération requise.

Sont exclus : sucre, colorants artificiels, arômes, conservateurs et 14 classes d'allergènes .

. Plus de 50 points de contrôle d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité , incluant la validation de la pureté, de l'activité et de la survivabilité, le séquençage du génome entier et les tests de chaleur, d'humidité et d'allergènes.

À propos de Seed Health | Seed

Seed Health est une entreprise scientifique spécialisée dans le domaine des microbiomes, qui innove dans les probiotiques et les médicaments vivants pour influer sur la santé humaine et planétaire. Fondée pour réaliser le potentiel des microbes, notre plateforme permet la traduction de la science révolutionnaire dans un portefeuille englobant des applications spécifiques et préventives pour la santé gastro-intestinale et digestive, la santé des femmes, la peau et les soins buccodentaires, pédiatrie, santé mentale, fonction métabolique et nutrition. Nos innovations pour les consommateurs sont commercialisées sous la marque Seed ® et ont pour mission de faire bénéficier la catégorie mondiale des probiotiques d'atouts indispensables : précision, efficacité, éducation et communication scientifique proposant une nouvelle perspective. La recherche environnementale est menée via SeedLabs , qui a été fondée pour développer de nouvelles interventions bactériennes afin d'améliorer la biodiversité et de restaurer les écosystèmes touchés par l'activité humaine.

LUCA Biologics , cofondée avec le Dr Jacques Ravel, développe des médicaments vivants ciblant le microbiome vaginal pour favoriser la santé urogénitale et reproductive.

seedhealth.com ? seed.com ? luca.bio

Contact pour les médias : Elle Communications, seed@ellecomm.com

Communiqué envoyé le 14 avril 2022 à 21:15 et diffusé par :