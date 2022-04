Déclaration du premier ministre à l'occasion du Puthandu





OTTAWA, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Puthandu :

« Aujourd'hui, les Tamouls au Canada et à travers le monde célèbrent le Puthandu pour souligner le début d'une nouvelle année.

« Marquant un renouveau, le Puthandu est également l'occasion de réfléchir aux obstacles et aux réussites de la dernière année et d'envisager avec un espoir renouvelé l'année qui commence. Afin de souligner cette occasion, familles et amis se réunissent pour savourer un délicieux repas, s'échanger des présents et des souhaits et créer des kolams dans leurs maisons - des dessins traditionnels faits au moyen de farine de riz. Au moment où nous nous rétablissons de la pandémie de COVID-19, je sais que les Canadiens d'origine tamoule continueront de faire honneur aux traditions de longue date et à rendre grâce pour les bénédictions que la vie leur offre.

« Tandis que les Canadiens d'origine tamoule célèbrent le Nouvel An, prenons le temps de souligner les contributions qu'ils ont apportées et qu'ils continuent d'apporter au tissu social, économique et culturel de notre pays. Ensemble, continuons de bâtir un avenir meilleur, plus juste et plus inclusif pour tous.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons santé, bonheur et prospérité à tous ceux qui célèbrent le Nouvel An.

« Iniya Puthandu Nalvazhthukkal. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 14 avril 2022 à 09:15 et diffusé par :