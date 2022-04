coherence obtient un investissement de 8 millions de dollars pour sa technologie multijoueur révolutionnaire





Griffin Gaming Partners est à la tête d'un groupe solide d'investisseurs pour soutenir le développement d'une technologie de réseau révolutionnaire qui rend le développement de jeux multijoueurs accessible à tous

MALMÖ, Suède, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- coherence a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu un financement supplémentaire de 8 millions de dollars pour soutenir le développement de sa technologie de réseau révolutionnaire alors qu'elle poursuit sa mission d'uniformiser les règles du jeu pour le développement de jeux multijoueurs.

Cette dernière ronde de financement soutiendra coherence, alors qu'elle continue d'agrandir son équipe et de déployer sa technologie auprès des créateurs de jeux, offrant ainsi des opportunités passionnantes pour démocratiser le développement d'expériences multijoueurs en temps réel. La société a été fondée et est dirigée par l'ancien PDG et cofondateur de Playdead (Limbo, Inside), Dino Patti. L'équipe de direction comprend Tadej Gregorcic, cofondateur et directeur technique, ayant travaillé chez Supercell, LG et Adidas, ainsi que Senta Jakobsen, directrice de l'exploitation, qui a travaillé chez Radical Entertainment, DeNA, Crytek, THQ Nordic et DICE.

Ce tour de table a été mené par Griffin Gaming Partners, avec la participation de plusieurs autres investisseurs. Avec un portefeuille d'investissements qui comprend des sociétés comme Discord et Overwolf, coherence est ravie de travailler avec Griffin, un investisseur reconnu pour son expertise et ses connaissances pour identifier des sociétés révolutionnaires dans un secteur innovant et en constante évolution.

coherence est une plate-forme ouverte, facile à utiliser et hautement évolutive spécialisée dans la création de jeux multijoueurs et de mondes virtuels. cohérence sera initialement lancée avec un SDK Unity et un plug-in (avec d'autres plates-formes à suivre) et permet aux développeurs d'avoir ainsi un prototype multijoueur fonctionnant en quelques minutes. La plate-forme facilite plus que jamais la création, les tests et le déploiement de jeux en réseau, rendant le développement de jeux multijoueurs accessible à tous.

« Les expériences multijoueurs en temps réel ont encore un potentiel inexploité, a déclaré le cofondateur Dino Patti. Il existe tellement d'obstacles quant à la création de jeux multijoueurs qui peuvent effectivement arrêter le processus créatif dès le début du développement d'un jeu. Grâce à coherence, nous voulons éliminer ces obstacles, et cette dernière ronde de financement nous aidera à remplir cette mission. Jusqu'à présent, notre aventure a été passionnante, et j'ai hâte que d'autres talents rejoignent notre équipe formidable. »

« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe talentueuse de coherence pour créer la prochaine génération de technologie multijoueur pour les jeux, a déclaré Anthony Palma, partenaire chez Griffin Gaming Partners. En tant qu'ancien développeur de jeux, je connais exactement les défis auxquels Dino et son équipe font face pour les créateurs. Nous sommes heureux de les voir donner à plus de concepteurs de jeux les moyens de créer des expériences multijoueurs évolutives et complexes avec coherence. »

coherence a actuellement de nombreux postes à pourvoir pour rejoindre son équipe passionnante de talents qui ont travaillé sur des jeux aussi divers que des poids lourds, comme Hearthstone, ou des titres indépendants acclamés par la critique, comme Else Heart.Break(). Pour plus d'informations, consultez : https://apply.workable.com/coherence/

Pour les développeurs intéressés par l'accès anticipé, inscrivez-vous ici : https://coherence.io/

À propos de coherence

L'entreprise a été fondée par le cofondateur de Playdead, Dino Patti, en 2018, après une série de conversations avec le fondateur d'Unity, David Helgason. coherence est un moteur de réseau, une plate-forme, et une série d'outils et de plugins pour votre environnement de développement de jeu préféré. Son objectif est de démocratiser la façon dont les développeurs font des expériences connectées. Notre mission est de donner à tout développeur de jeux, quel que soit son niveau technique, le pouvoir de créer un jeu connecté.

À la base, coherence est un puissant moteur de réseau conçu pour maximiser les performances et minimiser l'utilisation de la bande passante, basé sur une architecture entité-composant-système et des flux binaires avec compression delta, quantification, contrôle de la fréquence d'exécution, LOD-ing, gestion des intérêts et de nombreuses autres fonctionnalités. L'infrastructure backend de coherence permet de faire évoluer automatiquement tous les jeux, qu'ils soient basés sur des sessions ou des mondes virtuels, et permet aux développeurs de charger et de partager facilement les versions de leurs jeux.

