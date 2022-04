Mojito Games lance un jeu play-to-earn facile. Les préinscriptions pour « Crypto Ball Z on WEMIX » sont ouvertes





Jeu play-to-earn simple de type RPG inactif

Avis de prévente des NFT Commanders augmentant l'efficacité de minage

Airdrop d'un total de 5 millions de jetons HERCO

SEONGNAM-SI, Corée du Sud, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- La filiale de Joycity, Mojito Games, s'apprête à lancer un tout nouveau jeu play-to-earn, « Crypto Ball Z on WEMIX », et accepte les préinscriptions.

« Crypto Ball Z on WEMIX » est un jeu de tir mobile mixant des éléments de jeux de type RPG inactifs et les systèmes play-to-earn. Il s'agit d'un nouveau titre où les personnages de « Game of Dice », un jeu populaire qui a capturé le coeur de plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, se battront avec les joueurs. Ce jeu facile et amusant à jouer convient à tous les âges.

En effet, le nouveau système de minage par recherche de drones, un élément essentiel du play-to-earn, rend le jeu encore plus facile. Les joueurs peuvent trouver des Herostones grâce aux recherches de drones et les utiliser à diverses fins telles que l'amélioration des personnages du jeu ou des héros, ou les échanger contre le jeton utilitaire, HERCO.

Mojito Games prévoit également de sortir de fantastiques NFT Commanders. Les NFT Commanders octroient divers effets qui augmentent l'efficacité du minage, les chances d'obtenir un héros de qualité supérieure, et plus encore. À l'occasion de deux préventes, qui auront lieu entre le 19 et le 24 avril, 8 NFT Commanders seront présentés en avant-première. Ces préventes sont vendues via la vente aux enchères WEMIX

Trois grands airdrops auront lieu entre la période de préinscription et le lancement du jeu et un total de 5 millions de jetons HERCO seront distribués. Pour participer à l'événement, il vous suffit de compléter des missions simples. D'autres événements seront aussi organisés pour les utilisateurs de la communauté.

Le préinscriptions pour « Crypto Ball Z on WEMIX » sont disponibles sur le Google Play Store et l'App Store. Pour en savoir plus sur les préventes de NFT, les événements d'airdrop et le jeu, consultez le site officiel ( https://cbz.joycity.com ).

En février dernier, Joycity a lancé « Gunship Battle : Crypto Conflict », un jeu de simulation de guerre play-to-earn, qui a rencontré un franc succès.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1779529/image_1.jpg

