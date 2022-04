Moltex et SNC-Lavalin annoncent un partenariat stratégique en vue de faire progresser l'énergie nucléaire propre





SAINT JOHN, NB, le 13 avril 2022 /CNW/ - Moltex Energy Canada Inc. (Moltex) et le Groupe SNC-Lavalin (TSX : SNC) sont heureux d'annoncer un partenariat stratégique en vue de faire progresser l'énergie nucléaire propre. SNC-Lavalin, une société de services professionnels et de gestion de projets entièrement intégrée, avec des bureaux partout dans le monde, appuiera le développement et le déploiement des technologies nucléaires novatrices de Moltex.

« Le Canada et le monde entier devront explorer toutes les options possibles des technologies nucléaires afin de respecter les engagements en matière de carboneutralité. Compte tenu de l'ampleur du défi, il est important que nous travaillions au déploiement des petits réacteurs modulaires (PRM) de génération III et des réacteurs à l'échelle du réseau et que nous nous tournions vers l'avenir et soutenions le développement des réacteurs de génération IV. La conception unique du réacteur à sels fondus de génération IV de Moltex peut non seulement contribuer à atteindre l'objectif de carboneutralité, mais aussi à réduire les déchets nucléaires », a indiqué Joe St. Julian, président du secteur Énergie nucléaire de SNC-Lavalin : « SNC-Lavalin est heureuse de soutenir Moltex dans son projet d'obtention d'un permis et de construction du premier réacteur de combustion de déchets en son genre au Nouveau-Brunswick, au Canada. »

Moltex s'appuiera sur le réseau d'expertise de classe mondiale de SNC-Lavalin en matière d'ingénierie, d'octroi de permis et d'affaires réglementaires, d'estimation des coûts, de qualification et de gestion des fournisseurs, d'assurance de la qualité et de planification de la construction et de l'exploitation. SNC-Lavalin collaborera avec Moltex en vue d'attirer une nouvelle clientèle et de promouvoir les objectifs commerciaux de Moltex.

« Le partenariat de SNC-Lavalin avec Moltex est un appui retentissant à nos technologies nucléaires », a mentionné Rory O'Sullivan, chef de la direction, Amérique du Nord, Moltex Energy. « SNC-Lavalin a une feuille de route impeccable en matière de réalisation de projets dans le respect des délais et des budgets et sera un partenaire inestimable alors que nous progressons dans le développement de nos technologies et que nous faisons croître notre entreprise. »

En outre, M. St. Julian a accepté un siège au conseil d'administration de Moltex, où son expérience et son leadership seront grandement appréciés.

Soutien provincial

L'accord a également obtenu la reconnaissance et le soutien des provinces du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario.

« Le Nouveau-Brunswick accueille favorablement les investissements dans les énergies propres, surtout lorsqu'ils s'appuient sur le noyau d'expertise établi de la province en matière de technologie nucléaire », a mentionné l'honorable Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie du Nouveau-Brunswick. « Cette entente contribue non seulement à la croissance d'emplois de qualité et à long terme dans le secteur de l'énergie du Nouveau-Brunswick, mais elle reconnaît également le rôle de chef de file de Moltex et de la province dans l'avancement de la prochaine génération de technologie nucléaire. »

« Je suis ravi d'accueillir ce nouveau partenariat entre Moltex et SNC-Lavalin qui renforce notre industrie énergétique provinciale, une industrie réputée pour sa main-d'oeuvre talentueuse et sa solide chaîne d'approvisionnement nucléaire », a indiqué l'honorable Todd Smith, ministre de l'Énergie de l'Ontario. « Nous savons que le monde nous observe en ce qui concerne les des petits réacteurs modulaires (PRM). Ce partenariat renforce notre avantage en matière d'énergie propre et notre réputation de centre mondial d'expertise en matière de PRM, ce qui fait de l'Ontario un endroit encore plus attrayant pour faire des affaires et créer des emplois. »

Moltex est une entreprise privée qui développe des technologies nucléaires révolutionnaires, notamment : un réacteur à sel stable - Wasteburner (RSS-W) qui utilise des déchets nucléaires recyclés comme combustible; un processus WAste To Stable Salt (WATSS) pour le recyclage des déchets nucléaires; et la technologie des réservoirs de stockage d'énergie thermique GridReserve qui permet au réacteur de venir en appoint aux énergies renouvelables intermittentes. Moltex met au point les premières unités du genre pour Énergie NB au Nouveau-Brunswick, au Canada, et a l'intention d'en construire d'autres dans tout le pays et à l'étranger.

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital -- et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

