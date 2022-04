Dragonfly AI lève 3 millions GBP pour accélérer son expansion mondiale





La plateforme d'analyse visuelle prédictive Dragonfly AI, leader du marché, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de série A de 3 millions GBP. Dirigé par Guinness Ventures et les investisseurs actuels Downing Ventures, le tour de table impliquait également Capita PLC.

Le portefeuille de clients de Dragonfly AI, qui comprend plus de 50 marques mondiales dont Diageo, GSK et Vodafone, connaît une croissance rapide. Le nouvel investissement va permettre à la Société de dynamiser sa stratégie de vente, de constituer l'équipe chargée de la croissance de la clientèle et d'investir dans une passionnante feuille de route de science du comportement, de R&D et de développement de produits. Les fonds seront également utilisés pour accélérer les plans d'expansion internationale en Europe et en Amérique du Nord.

Cofondée en 2018 par les entrepreneurs Mark Bainbridge et David Mitchell, Dragonfly AI aide les marques à améliorer leurs performances créatives en prédisant instantanément et avec précision ce que votre public voit en premier dans n'importe quel contenu, sur n'importe quel canal.

Basée sur la puissance de l'intelligence artificielle et des neurosciences, la technologie avancée et conviviale de Dragonfly fournit des informations exploitables en temps réel qui aident les spécialistes du marketing et les équipes d'analystes à prendre des décisions fondées sur des données, ce qui se traduit par des décisions créatives mieux informées, un marketing performant et une amélioration des performances de vente.

Richard Mann, directeur général de Dragonfly AI, a déclaré: « Nous sommes très heureux de clôturer ce tour de table mené par des investisseurs qui partagent notre vision de la valeur que les technologies prédictives peuvent apporter au processus de conception créative. Grâce à cet investissement, Dragonfly AI va poursuivre son développement en Europe et aux États-Unis. Ces capitaux nous permettront également d'investir davantage dans notre plateforme technologique, notamment dans des initiatives telles que les nouvelles références de commerce électronique que nous lançons ce trimestre. »

Shane Gallwey, responsable de Guinness Ventures, a déclaré: « Les outils visuels prédictifs de Dragonfly sont les meilleurs du marché; c'est pourquoi les grandes marques mondiales utilisent déjà la technologie Dragonfly pour optimiser leur marketing. Avec cet investissement, le portefeuille de Guinness Ventures s'enrichit d'un autre bijou et nous sommes impatients de soutenir le succès de Dragonfly au fur et à mesure du développement de ses activités. »

Richard Lewis, associé de Downing Ventures, a déclaré: « Nous sommes ravis de soutenir la prochaine étape de l'itinéraire de croissance de Dragonfly. Pour nous, c'est un privilège de pouvoir continuer de soutenir des équipes d'entrepreneurs qui ont développé une technologie innovante de calibre mondial ici, chez Downing. Nous sommes impatients de poursuivre cet excellent travail avec Dragonfly et de contribuer à son expansion internationale. »

Matt Bunn, cofondateur et directeur général de Capita Scaling Partner, a ajouté: « Pour Dragonfly, ce tour de table représente une étape majeure et nous sommes ravis de continuer à soutenir l'entreprise. Bien lancée sur une passionnante trajectoire de croissance, la société va poursuivre le développement de son produit phare mondial. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Guinness, Downing et l'équipe de Dragonfly pour élargir encore sa clientèle internationale. »

*Fin du communiqué de presse*

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 14:20 et diffusé par :