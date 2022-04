/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le budget de 2022 du gouvernement du Canada prévoit des investissements dans les petites entreprises/





GATINEAU, QC, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, rencontrera des propriétaires d'entreprises à Milton pour discuter de la façon dont les réductions d'impôt destinées aux petites entreprises les aideront à croître et à embaucher plus de travailleurs et rendront la vie plus abordable.

Une séance de photos et un point de presse suivront la visite.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mardi 12 avril 2022 Heure : 9 h 35 HAE Endroit : 218 Main Street East

Milton ON L9T 1 N8

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la visite doivent s'inscrire par courriel à media@hrsdc-rhdcc.gc.ca et mohammad.a.hussain@hrsdc-rhdcc.gc.ca en indiquant leur nom et le média qu'ils représentent avant 8 h HAE le mardi 12 avril 2022.

Directives :

Vous êtes prié d'arriver de 20 à 30 minutes avant la visite.

Vous ne devez présenter aucun symptôme associé à la COVID?19 ni avoir été en contact avec quiconque ayant reçu un diagnostic positif au cours des 14 derniers jours.

Vous devez obligatoirement porter un couvre?visage.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 07:00 et diffusé par :