Transport scolaire - Prolongation de la convention collective et trêve temporaire aux Autobus Gil-Ber et Germain Perreault





SAINT-LIN-LAURENTIDES, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Ce matin, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Sainte-Julienne, le Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber (STAGB-CSN) a adopté une prolongation de sa convention collective et une trêve temporaire à 90 % et le Syndicat des travailleurs des Autobus Germain Perreault a adopté la même chose à 80 %, tous les deux par voie de scrutin secret.

« Le contexte de négociation actuel ne nous laissait pas beaucoup de choix. Nous avons donc négocié les prolongations de nos conventions collectives jusqu'au 30 septembre 2024 et une trêve temporaire en échange d'une rétroactivité salariale de 6 % au 1er juillet 2023 - qui comprend la prime de 2 $ l'heure instaurée à la suite du réinvestissement du gouvernement de 2022 -, d'une bonification de 3,8 % au 1er juillet 2024, du retrait de deux échelons salariaux et d'une garantie de 39 semaines de travail pour toutes et tous. Nos négociations reprendront de plus belle cet automne », précise Josée Dubé, présidente du STAGB-CSN, porte-parole des deux unités syndicales et présidente du secteur transport scolaire de la fédération.

Le Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber (CSN) rassemble 65 membres alors que le Syndicat des travailleurs des Autobus Germain Perreault (CSN) en regroupe 11. Ils sont tous les deux affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Lanaudière-CSN regroupe 81 syndicats représentant plus de 14?000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

7 mai 2024 à 16:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :