Manuvie modifie son offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour racheter à des fins d'annulation un montant additionnel pouvant aller jusqu'à 40 millions de ses actions ordinaires





TORONTO, le 7 mai 2024 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé l'offre publique de rachat modifiée (l'« Offre ») dans le cours normal des activités de Manuvie. Comme nous l'avions annoncé précédemment, l'objectif de la modification consiste à augmenter le nombre d'actions ordinaires que Manuvie peut racheter pour qu'il passe de 50 millions (environ 2,8 % des actions en circulation) à 90 millions (environ 5 % des actions en circulation au 12 février 2024). La modification entre en vigueur le 13 mai 2024. Le Bureau du surintendant des institutions financières a préalablement approuvé l'Offre modifiée. Manuvie a complété le rachat de 12 390 400 actions ordinaires à des fins d'annulation à un prix de rachat moyen pondéré en fonction du volume par action ordinaire de 32,55 $ depuis le début de son Offre actuelle, le 23 février 2024, jusqu'au 3 mai 2024. Dans le cadre de l'Offre, Manuvie peut acheter jusqu'à 1 521 140 de ses actions ordinaires à la TSX lors de n'importe quel jour de bourse, ce qui représente 25 % du volume moyen d'opérations quotidiennes de 6 084 560 actions ordinaires à la TSX pour la période de six mois se terminant le 31 janvier 2024, sous réserve des règles de la TSX permettant les achats en bloc d'actions.

La poursuite de l'Offre dans le cours normal des activités permettra à Manuvie d'acheter des actions ordinaires dans le cadre de sa stratégie de gestion du capital, qui vise à maintenir des ratios de capital réglementaire sains tout en conciliant l'objectif de création de valeur pour les actionnaires. En outre, Manuvie a l'intention de racheter des actions afin d'atténuer l'incidence d'une opération de réassurance récemment annoncée sur le résultat dilué par action et le résultat par action tiré des activités de base, la première ayant été conclue en février 2024 et la seconde en avril 2024. Le nombre réel d'actions ordinaires rachetées, le moment de ces rachats et le cours auquel les actions ordinaires sont rachetées seront déterminés par Manuvie.

L'Offre actuelle de Manuvie a débuté le 23 février 2024 et se poursuivra jusqu'à son expiration, le 22 février 2025, ou jusqu'à une date antérieure à laquelle Manuvie aura terminé ses rachats. Les rachats dans le cadre de l'Offre peuvent être effectués par l'intermédiaire de la TSX, de la Bourse de New York d'autres bourses systèmes de négociations au Canada et aux États-Unis, au cours du marché en vigueur au moment de l'achat ou à tout autre prix qui pourrait être autorisé. Toutes les actions ordinaires acquises par Manuvie dans le cadre de l'Offre seront annulées. Les rachats seront soumis au respect des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières.

De plus, Manuvie pourrait racheter ses actions ordinaires à l'extérieur du Canada et des États-Unis, conformément aux lois applicables. Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, Manuvie pourrait également acquérir des actions ordinaires directement auprès d'autres détenteurs de gré à gré en vertu d'ordonnances de dispense d'offre publique de rachat émises par des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents. Tout rachat de gré à gré effectué en vertu d'une telle ordonnance de dispense se fera généralement à un cours inférieur au cours du marché en vigueur. Manuvie peut également avoir recours à des instruments dérivés pour soutenir ses activités de rachat, notamment des options de vente et des contrats d'achat à terme, des opérations de rachat accéléré d'actions, d'autres contrats sur actions ou recourir à d'autres moyens pour acquérir des actions, et ce, toujours sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et dans les conditions et aux moments qui seront autorisés par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Le nombre total d'actions ordinaires rachetées dans le cadre de l'Offre et de tout autre accord potentiel ne dépassera pas 90 millions d'actions ordinaires.

Manuvie a déjà conclu un plan de rachat ordonné d'actions au titre duquel son courtier désigné effectuera le rachat d'actions ordinaires de Manuvie, conformément à l'Offre, qui sera modifiée pour tenir compte de l'augmentation susmentionnée et le plan de rachat continuera de s'appliquer à l'Offre modifiée. Le nombre réel d'actions ordinaires rachetées dans le cadre du plan de rachat, le moment de tels rachats et le cours auquel les actions ordinaires sont rachetées dépendront des conditions de marché futures. Le plan de rachat, qui a été préalablement approuvé par la TSX, procure le potentiel d'un rachat d'actions ordinaires en tout temps, y compris lorsque Manuvie ne serait normalement pas active sur le marché en raison de ses propres périodes d'interdiction d'opérations, de ses règles sur les opérations d'initiés ou pour toute autre raison.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, en ce qui a trait aux futurs rachats éventuels de ses actions ordinaires par Manuvie. Bien que, selon nous, les prévisions exprimées dans de tels énoncés prospectifs soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils annoncent explicitement ou implicitement. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les rachats réels d'actions ordinaires diffèrent considérablement des attentes comprennent, sans s'y limiter, le fait que le montant et le moment de tout rachat futur d'actions ordinaires dépendront des bénéfices, des besoins de trésorerie et de la situation financière de Manuvie, des conditions du marché, des exigences en matière de capital (y compris en vertu des normes de capital du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie), des exigences en matière d'émission d'actions ordinaires, des lois et règlements applicables (y compris les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières et de la réglementation visant les sociétés d'assurance au Canada) et d'autres facteurs jugés pertinents par Manuvie, et peuvent être assujettis à l'approbation des organismes de réglementation ou à des conditions.

Des renseignements supplémentaires relatifs aux facteurs de risque importants qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats réels et les attentes sont accessibles dans nos rapports annuels et intermédiaires les plus récents, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiennes et américaines.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont établis à la date de celui-ci. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un fournisseur mondial de services financiers de premier plan qui aide les gens à prendre plus facilement des décisions et à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes de retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, Manuvie comptait plus de 38 000 membres du personnel, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez manuvie.com .

