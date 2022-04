Thundercomm collabore avec Pudu Robotics pour accélérer le développement de la livraison intelligente





Pudu Robotics, la référence mondiale des robots à services commerciaux, vient de dévoiler deux robots intelligents optimisés par les produits et technologies SOM (système sur module) avancés de Thundercomm. Les deux robots: SwiftBot et PUPU D1 sont conçus pour répondre à différentes exigences dans le secteur de la livraison alimentaire dans des restaurants et la livraison de marchandises dans divers scénarios, distinctement.

De nos jours, les capacités d'interaction et de déplacement sont de plus en plus importantes pour permettre aux robots de livraison alimentaire de fournir une meilleure expérience culinaire pour les clients, en particulier durant les heures de pointe. SwiftBot, le robot phare de livraison alimentaire, répond parfaitement à ces exigences en redéfinissant l'interaction entre les robots et les clients durant la livraison de plats. Optimisé par la puissance du TurboX C8250 SOM de Thundercomm, SwiftBot excelle dans la visualisation des itinéraires de livraison, avec une perception arrière précise et un évitement multidirectionnel flexible; des atouts qui permettent tous d'atteindre de nouveaux sommets en termes d'efficience de livraison alimentaire et d'expérience client.

Pudu Robotics a également lancé PUPU D1, son premier robot de livraison quadrupède, afin de couvrir tous les scénarios de livraison, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. PUPU D1 est équipé de deux SOM intelligents, le TurboX C8250 et le C5165, qui procurent des capacités à faible volume, un excellent HMI et un contrôle des mouvements. Grâce à ces avantages, le PUPU D1 peut s'adapter à des terrains plus complexes dans divers scénarios de livraison.

Hiro Cai, PDG de Thundercomm: "Nous sommes très heureux de travailler avec Pudu Robotics pour mettre au point les meilleurs produits et solutions de livraison robotisée. Thundercomm s'engage à permettre à ses clients de développer des produits compétitifs et innovants dans le secteur de l'intelligence. Nous prévoyons que Pudu Robotics et Thundercomm continueront à promouvoir l'innovation technologique et lanceront d'excellents produits pour répondre à des exigences de livraison diversifiées pour un large éventail de marchés."

Pour plus de solutions robotiques Thundercomm, suivez notre actualité à l'Embedded World 2022.

À propos de Thundercomm

Basée à San Diego, Thundercomm est une coentreprise formée par ThunderSoft et Qualcomm et créée pour accélérer l'innovation dans le domaine de l'Internet des Objets et dans l'industrie automobile en fournissant des solutions complètes optimisées par Qualcomm Technologies. Grâce à ses compétences en matière de systèmes d'exploitation, notamment Android, Linux et d'autres, à son portefeuille de logiciels étrangers et de technologies d'IA intégrée acquis auprès de ThunderSoft, ainsi qu'à son réseau mondial de vente et d'assistance, Thundercomm est un partenaire éprouvé pour les clients internationaux qui souhaitent mettre au point des produits de nouvelle génération de haute qualité tout en réduisant les délais de commercialisation. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.thundercomm.com

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 06:25 et diffusé par :