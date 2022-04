Akur8 lance l'Akur8 Academy, un nouveau programme mondial de formation et de perfectionnement des pratiques avancées de tarification assurantielle





Akur8 est ravie d'annoncer le lancement d'Akur8 Academy, un programme mondial de formation, de perfectionnement et de montée en compétence axé sur les pratiques avancées de tarification assurantielle. Ce programme est ouvert aux actuaires et aux experts en tarification désireux de bénéficier du savoir-faire de la société, et d'acquérir ou de parfaire leur maîtrise de la plateforme de tarification d'Akur8.

La première initiative d'Akur8 Academy consistera en un programme ludique de certification numérique, qui permettra aux utilisateurs de tester leurs compétences et de partager leurs connaissances de la solution Akur8 avec leur réseau professionnel. Ce programme est à la fois destiné aux nouveaux utilisateurs et aux utilisateurs existants d'Akur8. Que les utilisateurs soient débutants ou qu'ils maîtrisent déjà les modules d'Akur8 consacrés à la modélisation des risques et de la demande ou à la construction de primes commerciales, la société possède le badge/certificat qui leur conviendra. Un programme en trois étapes permet d'obtenir des certifications « Essentials » (niveau de base), « Advanced » (niveau avancé) et « Expert ».

Après avoir répondu aux questions d'un petit quiz (très amusant !), les clients recevront officiellement leurs badges respectifs, qui pourront être partagés sur les réseaux sociaux, intégrés à leurs signatures email et ajoutés à leurs profils LinkedIn à titre de certifications professionnelles.

« Akur8 définit la nouvelle norme dans l'univers de la tarification assurantielle. Nous concrétisons cette vision grâce à notre plateforme, mais nous souhaitons aller plus loin et utiliser notre expertise et notre vision de la tarification assurantielle pour contribuer au développement des compétences de tarification de demain. C'est la raison pour laquelle nous lançons l'Akur8 Academy », a déclaré Samuel Falmagne, cofondateur et CEO d'Akur8.

« En partageant des certificats professionnels numériques sur les médias sociaux, nos clients seront en mesure de mettre en valeur leur connaissance de la solution Akur8 au sein de leur réseau. Notre nouveau programme de certification numérique ne nous aidera pas seulement à faire de nos clients des ambassadeurs, mais également à leur offrir des possibilités de formation qui leur donneront un réel avantage dans leur domaine », a indiqué Brune de Linares, Chief Customer Officer d'Akur8.

Quels sont les certificats numériques ?

Les certificats numériques sont des badges numériques vérifiés et étayés par des métadonnées, qui détaillent les compétences maîtrisées ayant permis à l'individu de se voir délivrer le certificat. La solution utilisée par Akur8 dans le cadre de son programme de certification numérique a recours à la blockchain pour verrouiller cryptographiquement le certificat lors de sa création, de sorte que toute tierce partie soit absolument certaine qu'aucune modification n'y a été apportée après son émission. Une fois enregistré dans la blockchain, un certificat ne peut être ni modifié, ni falsifié, ni piraté. Si quelqu'un tente de créer un certificat similaire, il ne correspondra pas à ce qui est enregistré dans la blockchain.

Le programme de certification numérique est la première initiative de l'Akur8 Academy. Il sera suivi d'autres programmes de formation, perfectionnement et amélioration des compétences en tarification assurantielle.

À propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à l'IA Transparente, en renforçant les capacités de tarification des assureurs avec une vitesse et une précision inégalées tout au long du processus de tarification, tout en conservant transparence et contrôle.

Notre plateforme de tarification modulaire automatise la modélisation des primes techniques et commerciales. Elle permet aux assureurs de calculer des tarifs ajustés et précis, en accord avec leur stratégie commerciale, tout en ayant un impact business positif et en conservant un contrôle absolu des modèles créés, comme l'exigent les régulateurs du monde entier. Akur8 offre une modélisation 10x plus rapide, des modèles 10% plus prédictifs et un potentiel d'amélioration du rapport sinistres/primes de 2 à 4 %.

Akur8 compte déjà plus de 40 clients dans plus de 20 pays, dont AXA, Generali et Munich Re, les assureurs spécialisés Canopius et Tokio Marine Kiln, les assurtechs Luko et Wakam, les mutualistes MAIF et Matmut, et l'assureur santé AG2R LA MONDIALE. 600 actuaires utilisent quotidiennement Akur8 pour construire leurs modèles de tarification, pour leurs lignes individuelles et commerciales en Dommages et Santé.

