Wipro nomme Anis Chenchah au poste de directeur général de la région APMOA





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l'information, le conseil et les services de processus métier, a annoncé la nomination d'Anis Chenchah comme membre du conseil d'administration de Wipro et directeur général de la région APMOA (Asie Pacifique, Inde, Moyen-Orient et Afrique).

Anis compte plus de deux décennies d'expérience dans le conseil, les technologies de l'information et les services de processus métier. Il rejoint l'entreprise après avoir quitté les rangs de Capgemini où il était directeur mondial de Capgemini Business Services et membre du Comité exécutif du groupe. Avant cela, Anis a occupé divers postes de direction chez Capgemini Financial Services en Europe et au Moyen-Orient.

« Je souhaite chaleureusement la bienvenue à Anis chez Wipro. Sa nomination est une indication claire de notre ambition en matière de croissance exponentielle et de leadership au sein de la région APMOA, et de notre volonté de puiser dans l'avenir prometteur de cette région. Grâce à ses antécédents impressionnants en matière de croissance élevée dans divers contextes, de gestion de transformations complexes et de constitution d'équipes performantes, Anis est bien placé pour accélérer notre succès sur ce marché stratégique », a déclaré Thierry Delaporte, président et chef de la direction de Wipro.

« J'admire la mission que s'est donnée Wipro et son engagement extraordinaire envers le bien commun, et je suis impressionné par la manière efficace dont l'entreprise s'est transformée au cours des deux dernières années. Cela va être un privilège que de diriger les activités de Wipro dans une région qui me passionne profondément et de travailler en partenariat avec nos clients sur leur parcours d'accélération de la transformation commerciale et numérique », a confié de son côté Anis Chenchah.

Anis est titulaire d'une maîtrise en ingénierie de l'ENSISA en France.

N S Bala, qui occupait le poste de directeur général de l'Unité de marché stratégique pour la région APMOA depuis un an, a décidé de retourner aux États-Unis pour des raisons personnelles. Nous respectons sa décision de quitter Wipro et tenons à le remercier sincèrement, non seulement pour avoir su établir une base solide au sein de la région APMOA, mais également pour ses contributions indéfectibles à Wipro au cours des trois dernières décennies. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de son parcours.

À propos de l'Unité de marché stratégique pour la région APMOA (APMEA Strategic Market Unit)

Wipro bénéficie d'une forte présence et d'une solide expérience dans les différentes régions qui composent la région APMOA. Cette unité de marché joue un rôle stratégique de « moteur de croissance » pour l'organisation, notamment du fait de la demande croissante de nos clients envers des solutions complètes de modernisation et de transformation numérique, une expertise sectorielle approfondie et une innovation à grande échelle. Conformément à nos ambitions de croissance, nous allons continuer à investir dans la localisation et à développer des talents diversifiés, tout en renforçant nos partenariats écosystémiques et notre connaissance des demandes régionales pour répondre aux attentes de nos clients.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l'information, le conseil et les services de processus métier. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous comptons un effectif dévoué de plus de 220 000 employés, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

