/R A P P E L -- Avis aux médias - Les ministres Blair et Farnworth rencontreront les médias après la réunion sur le rétablissement après catastrophe et la résilience climatique/

OTTAWA, ON, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, et l'honorable Mike Farnworth, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et solliciteur général, rencontreront les médias après la troisième réunion du Comité des ministres de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral sur l'intervention en cas de catastrophe et la résilience climatique.

Conférence de presse

Date : Le 11 avril 2022

Heure : 14 h 45 (HAP)

Lieu :

Bureau du Cabinet de Vancouver

999, Canada Place, bureau 740

Vancouver (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias peuvent aussi participer par téléconférence, en composant les numéros et code d'accès ci-dessous.

Numéro d'appel sans frais (Canada et États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro d'appel local : 613-954-9003

Code d'accès : 7967253#

