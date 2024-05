Ballard lance son moteur à pile à combustible haute performance de 9e génération pour véhicules lourds à l'ACT Expo 2024





VANCOUVER, Colombie-Britannique et LAS VEGAS, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP) (TSX: BLDP) dévoile aujourd'hui son moteur à pile à combustible haute performance de 9e génération, le FCmove®-XD, à l'occasion du salon Advanced Clean Transportation (ACT) Expo au Las Vegas Convention Center. Ballard est présent au stand 1821 du 20 au 23 mai 2024.

« Nous nous concentrons sur le renforcement de la proposition de valeur économique pour les clients de la mobilité des poids lourds, a déclaré Mircea Gradu, directeur de l'ingénierie de Ballard. Avec la présentation de notre moteur à pile à combustible de 9e génération, le FCmove®-XD, nous continuons à repousser les limites et, une fois de plus, nous plaçons la barre plus haut et redéfinissons la norme de l'industrie en matière de performance des moteurs à pile à combustible PEM. Notre FCmove®-XD innovant apporte des améliorations significatives en termes de fiabilité, de durabilité, d'efficacité, de densité de puissance, d'évolutivité, de facilité d'entretien et de coût total de possession. »

Le FCmove®-XD offre la densité de puissance volumétrique la plus élevée du secteur pour les applications lourdes, avec une densité de puissance volumétrique du moteur de 0,36 kW/L et une densité de puissance gravimétrique de 0,48 kW/kg. Le moteur à pile à combustible évolutif de 120 kW intègre une sortie régulée CC/CC, permettant à jusqu'à trois modules de fonctionner comme un seul système avec une interface unique, capable de fournir une puissance combinée de 360 kW sans émission.

Avec une durée de vie de plus de 30 000 heures de fonctionnement ? soit plus d'un million de kilomètres dans un camion avec des cycles types de fonctionnement ? le moteur FCmove®-XD est conçu pour offrir une durabilité inégalée dans sa catégorie et un faible coût total de possession.

Grâce à une « architecture ouverte » et à d'autres avancées en matière de conception, le FCmove®-XD, puissant et compact, offre plusieurs améliorations importantes en termes de performances (par rapport à notre moteur de la génération précédente), notamment :

120 kW de puissance grâce à notre dernière pile unique haute performance ;

Réduction de 33 % du nombre total de pièces, ce qui améliore considérablement la fiabilité et réduit les coûts ;

Efficacité maximale du système à >60 %, permettant une amélioration de la consommation de carburant (réduction du coût total de possession) et un rejet efficace de la chaleur ;

Large plage de température de fonctionnement, jusqu'à 95 °C ;

Le contrôleur de puissance intégré comprend un transformateur CC/CC, un onduleur compresseur d'air et une unité de distribution d'énergie, ainsi que des commandes logicielles exclusives, ce qui permet d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité du moteur ;

Des temps de montée et de descente transitoire rapides, avec un mode de veille à chaud innovant permettant une augmentation rapide de la puissance ;

Amélioration de la facilité de fabrication grâce à une réduction de plus de 50 % du temps d'assemblage ;

Un accès plus facile aux pièces pour une maintenance plus rapide et moins coûteuse sur le terrain ;

Conformité aux codes et normes de sécurité applicables ;

« Les exigences en matière de puissance et de performance du marché hautement segmenté des camions sont particulièrement élevées en raison de la diversité des cas d'utilisation, notamment les taux d'utilisation élevés des véhicules et les exigences en matière de charge utile, a déclaré Silvano Pozzi, vice-président de la gestion de la gamme de produits. L'une des caractéristiques les plus convaincantes de notre nouveau FCmove®-XD son évolutivité basée sur la modularité. Nous pouvons offrir à nos clients une intégration efficace des solutions de 120 kW, 240 kW et 360 kW en fonction de la classe du camion, du cas d'utilisation et du cycle de fonctionnement. Par exemple, deux moteurs, d'une puissance totale de 240 kW, peuvent être facilement installés dans le compartiment moteur d'un poids lourd typique de classe 8, améliorant ainsi la standardisation et la redondance. »

M. Gradu a déclaré en conclusion : « En plus de nos innovations internes avec le FCmove®-XD et des améliorations apportées à la conception au cours des trois dernières années, nous avons bénéficié d'une solide collaboration avec notre chaîne d'approvisionnement en pleine maturité sur un nouvel équilibre entre la conception des composants de l'usine et l'ingénierie non récurrente connexe, et nous avons également réalisé d'importants investissements dans certains outils de production. Collectivement, ces flux de travail intégrés et parallèles ont donné naissance à un leader de sa catégorie, affichant de meilleures performances sur tous les indicateurs clés avec des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation nettement inférieurs pour les clients et les utilisateurs finaux. L'engagement initial des clients avant le lancement a été très enthousiasmant. »

Ballard prévoit de fabriquer dans un premier temps le FCmove®-XD dans son usine de l'Oregon, ce qui lui permettra de se conformer à la norme « Buy America » à partir de 2025. La fabrication à grande échelle devrait ensuite avoir lieu à Ballard Rockwall Giga 1, la gigafactory de 3 gigawatts que Ballard a récemment annoncée et qui doit être construite à Rockwall, au Texas.

À propos de Ballard Power Systems

La vision de Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP ; TSX: BLDP) est de fournir de l'énergie à base de piles à combustible pour une planète durable. Les piles à combustible MEP sans émission de Ballard permettent l'électrification de la mobilité, y compris des autobus, des camions commerciaux, des trains, des navires et de l'énergie stationnaire. Pour en savoir plus sur Ballard, rendez-vous sur le site www.ballard.com .

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les spécifications et les performances du moteur à pile à combustible FCmove®-XD, ses utilisations, le volume de fabrication prévu et l'ampleur de l'adoption sur le marché. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Ballard, conformément au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations prospectives reposent sur les hypothèses de Ballard concernant ses prévisions financières et ses attentes en matière de développement de produits, de capacité de production et de demande du marché.

Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner une différence sensible avec les résultats réels de Ballard, notamment l'évolution générale de l'économie et de la réglementation, la dépendance préjudiciable à l'égard de tiers, la réalisation de nos plans d'entreprise et l'obtention et le maintien de la rentabilité. Pour une analyse détaillée de ces facteurs de risque et d'autres susceptibles d'affecter les performances futures de Ballard, veuillez vous référer à la dernière notice annuelle de Ballard. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives de Ballard et Ballard n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de publier des révisions de ces déclarations prospectives, sauf si la législation applicable l'exige.

Kate (Charlton) Igbalode, +1.604.453.3939, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2416548/Ballard_Power_Systems_Inc__Ballard_launches_9th_generation_high_.jpg

20 mai 2024 à 22:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :