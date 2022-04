Electra Vehicles, Inc. accueille Alexander Hitzinger, le spécialiste des véhicules électriques, dans son conseil d'administration





Le 5 avril 2022, l'expert de l'industrie automobile Alexander (Alex) Hitzinger a été nommé au conseil d'administration d'Electra Vehicles, Inc. en qualité de directeur indépendant. Cette nomination marque une nouvelle étape cruciale pour l'envol de la startup de logiciels de batterie optimisés par l'IA, alors que la société étoffe ses effectifs de spécialistes en véhicules électriques du secteur des transports.

Hitzinger jouit d'une vaste expérience en ingénierie et en encadrement, acquise tout au long d'une carrière durant laquelle il a dirigé de grands projets de véhicules autonomes et électriques. Sa carrière a débuté chez Toyota, en tant qu'ingénieur en développement, avant de travailler dans le monde de la Formule 1 en tant que responsable du Formula 1 Development chez Cosworth et chef des technologies avancées dans l'écurie Red Bull. Son penchant pour les projets de technologies automobiles de pointe l'a conduit au poste de directeur technique de la Porsche 919, triple championne au 24 Heures du Mans, et de responsable de la conception des produits chez Apple pour le Projet Titan, avant de cofonder et de présider ARTEMIS, où il a supervisé la création d'un concept visionnaire de véhicule autonome. Plus récemment, Hitzinger a occupé le poste de vice-président principal, conduite autonome, chez VW Group, et de membre du comité exécutif de VWN, où il a participé au développement de l'ID Buzz. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les industries automobile et électrique, Hitzinger entame une nouvelle phase de sa carrière avec pour objectif de soutenir de jeunes entreprises prometteuses proposant des technologies disruptives alors qu'elles entrent sur la scène mondiale des véhicules automobiles et électriques.

"Je recherche des entreprises d'exception, disposant des technologies inégalées, dans lesquelles je peux aider la direction à élaborer une stratégie performante pour mettre à échelle la société et ses technologies. Electra Vehicles, Inc. est l'entreprise qui répond précisément à mes attentes", déclare Hitzinger. "L'électrification du secteur des transports bat son plein, mais des technologies obsolètes sont encore déployées dans de nombreux domaines de la pile technologique. Electra comble une de ces lacunes avec sa gestion sophistiquée de la performance des batteries. Je ne saurais donc être plus heureux d'intégrer le conseil d'administration d'Electra."

Fabrizio Martini, PDG et cofondateur d'Electra Vehicles, fait part de son enthousiasme à l'idée d'accueillir Hitzinger au sein du conseil: "L'équipe Electra est honorée, fière et heureuse d'accueillir dans son conseil d'administration un visionnaire tel qu'Alex Hitzinger. Alex est un spécialiste primé et de renommée mondiale dans le secteur de la mobilité. Son expérience, ses connaissances et sa vision guideront Electra Vehicles, Inc. vers un impact mondial majeur. Je me réjouis à la perspective de travailler avec Alex pour fournir la technologie d'apprentissage machine/IA la plus avancée à l'échelle mondiale pour les solutions de gestion des batteries afin d'optimiser la transition vers les transports électriques."

A propos d'Electra Vehicles, Inc.

Electra Vehicles est un chef de file des logiciels IA B2B basé à Boston, Massachusetts, Etats-Unis, avec une présence en Italie, qui produit des logiciels embarqués et connectés au cloud pour optimiser la performance des systèmes de batterie des véhicules électriques en termes d'autonomie, de durée de vie, de recharge et de sécurité. Les logiciels embarqués EVE-Aitm 360 Adaptive Controls et EVE-Aitm Fleet Analytics nuagique fournissent des perspectives sur la performance des systèmes de batterie, des recommandations au conducteur en fonction de la batterie, et des stratégies de recharge intelligente basées sur une mise à jour continue d'Adaptive Cell Model, faisant de l'EVE-Aitm d'Electra un élément incontournable des applications électrifiées dans le monde entier. En 2021, Electra Vehicles, Inc. a reçu un investissement du BlackBerry IVY Fund et est devenu un membre de l'écosystème BlackBerry IVY.

