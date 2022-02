TOKEN2049 revient en Asie et annonce de nouvelles dates coïncidant avec le Grand Prix de Formule 1 de Singapour





TOKEN2049, la conférence cryptographique de premier plan, annonce aujourd'hui le retour de son édition asiatique. TOKEN2049 ouvrira ses portes pour la première fois à Singapour, à Marina Bay Sands, les 28 et 29 septembre 2022 coïncidant avec le Grand Prix de Formule 1 de Singapour 2022, juste avant la course du week-end. Événement phare de l'Asia Crypto Week, une semaine d'événements organisés de manière indépendante autour de TOKEN2049, la conférence sera le point de rencontre des principaux décideurs et experts du secteur de la cryptographie et de la blockchain.

Rassemblant les experts et les passionnés de la cryptographie, TOKEN2049 devrait accueillir plus de 3 000 participants. L'édition asiatique de TOKEN2049 présente aux participants les derniers développements de l'industrie. Une variété de sujets sera abordée, du Web3 à l'avenir de la DeFi, des NFT et du métavers aux réglementations et paysage institutionnel de la cryptographie, entre autres. TOKEN2049 Singapour suit l'évolution rapide de l'espace cryptographique avec des présentations détaillées, des tables rondes et des opportunités de réseautage sur les récents jalons des actifs numériques et l'avenir de l'industrie de la cryptographie plus largement.

Saluant le retour de l'événement en Asie, Raphael Strauch, fondateur de TOKEN2049, déclare : « Singapour, qui a été une place financière renommée, est rapidement devenue un leader des technologies émergentes, ce qui en fait un lieu adapté pour TOKEN2049. Tout au long de l'événement, nous espérons mettre en lumière des entrepreneurs influents et des projets à fort impact dans cet écosystème. »

TOKEN2049 Singapour compte une liste impressionnante de conférenciers dont Su Zhu, le PDG de Three Arrows Capital, Alexander Höptner, le PDG de BitMEX, Emin Gün Sirer, le fondateur et PDG d'Ava Labs, Santiago R. Santos, l'investisseur Web3, Aleksander Leonard Larsen, le co-fondateur d'Axie Infinity et COO ainsi que Kris Marszalek, le PDG de Crypto. com. Et la liste ne cesse de s'allonger.

Toujours au sujet de la conférence à venir, Raphael Strauch ajoute : « Après un événement très réussi à Londres, nous sommes impatients de retourner en Asie, la première maison de TOKEN2049. Revenir à nos racines dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 de Singapour est un évènement extrêmement réjouissant. Le compte à rebours jusqu'en septembre 2022 a commencé. »

À propos de TOKEN2049 :

TOKEN2049 est un événement cryptographique de premier plan organisé chaque année à Singapour et à Londres, où les décideurs de l'écosystème mondial de la cryptographie se réunissent pour échanger des idées, réseauter et façonner l'avenir de l'industrie. TOKEN2049 est un lieu de rencontre mondial pour les entrepreneurs, les institutions, les initiés de l'industrie, les investisseurs et toute personne intéressée par l'industrie de la cryptographie et de la blockchain.

