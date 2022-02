Le rhum BACARDÍ® réduit de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre





Bacardi, plus grande société non cotée de spiritueux au monde, a annoncé que sa marque de rhum emblématique haut de gamme réduirait de moitié ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2023.

Les émissions de GES du rhum BACARDÍ seront réduites de 50 % lorsqu'un système combiné chaleur et électricité (CHP) entrera en service l'an prochain dans la distillerie de la marque à Porto Rico. Ce nouveau système CHP remplacera le fioul lourd par du gaz propane, une solution énergétique beaucoup plus propre et efficace.

« En tant que marque, et en tant que société, nous sommes déterminés à prendre la bonne décision pour notre planète », a déclaré Ned Duggan, premier vice-président, rhum BACARDÍ. « Nos rhums sont produits à Porto Rico, île magnifique des Caraïbes, où nous investissons continuellement dans de nouvelles innovations, qui nous permettront de mener à bien cette initiative. Nous célébrons cette année notre 160e anniversaire, et en cette occasion de porter un regard sur notre formidable histoire, nous entendons également promouvoir un avenir plus durable. »

La réduction de 50 % des émissions de GES du rhum BACARDÍ représente une diminution de 14 % des émissions totales au niveau mondial pour l'entreprise familiale Bacardi, dont le portefeuille de marques haut de gamme inclut également le gin BOMBAY SAPPHIRE®, la tequila PATRÓN®, et la vodka GREY GOOSE® ? une étape majeure en direction de la réduction de 50 % que la société est déterminée à atteindre au niveau mondial d'ici 2025.

« Nous sommes déterminés à réduire nos émissions de GES en diminuant notre consommation énergétique et en passant à des formes plus durables d'énergie dans les pays dans lesquels nous exerçons nos activités », a ajouté Rodolfo Nervi, vice-président Sécurité, Qualité et Durabilité au niveau mondial chez Bacardi. « Si le gaz propane constitue la source énergétique la plus responsable à Porto Rico actuellement, nous continuons d'explorer des solutions nous permettant de réduire encore davantage notre utilisation de combustibles fossiles, et d'entreprendre d'autres mesures positives en direction de notre objectif final Zéro net. »

Parmi les autres mesures à travers lesquelles le rhum BACARDÍ s'inscrit d'ores et déjà en première ligne des nouvelles pratiques environnementales, citons :

La production de biogaz via le système de traitement des eaux usées, qui contribue à alimenter la distillation et crée de l'électricité ? plus de 60 % de l'énergie de la distillerie est produite de cette manière ;

La récupération de 95 % de la chaleur générée lors de la distillation, afin de réduire la quantité d'énergie nécessaire ;

Un projet en cours pour la capture du CO2 du processus de fermentation, afin qu'il puisse être fourni au secteur des boissons gazeuses ;

La plantation et l'entretien de six jardins pollinisateurs, afin de soutenir la faune locale à Porto Rico. Bacardi a reçu une certification de conservation du Wildlife Habitat Council, en reconnaissance de son engagement en faveur d'une bonne gestion environnementale.

Dans le cadre de son programme de responsabilité d'entreprise, intitulé Good Spirited, et en phase avec les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, Bacardi a fixé un certain nombre d'objectifs que la société entend atteindre d'ici 2025. Ces cibles globales, qui s'ajoutent à l'engagement 100 % sans plastique de la société d'ici 2030, sont les suivantes :

50 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les sites de production de Bacardi ;

25 % de réduction de la consommation d'eau sur les sites de production de Bacardi ;

100 % des matières premières clés et emballages, approvisionnés de manière durable ;

100 % des emballages de produits, recyclables ;

40 % de contenu recyclé dans les matériaux d'emballage des produits ;

Zéro déchet mis en décharge sur tous les sites de production de Bacardi.

Découvrez-en davantage sur les engagements pour le développement durable de Bacardi et sa vision pour devenir l'entreprise mondiale de spiritueux la plus respectueuse de l'environnement sur le site https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility.

Buvez toujours avec modération.

À propos de Bacardi

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques Bacardi comprend plus de 200 marques et étiquettes, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a 160 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 8 000 personnes, gère des installations de production dans 10 pays, et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez www.bacardilimited.com, ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn ou Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 21:00 et diffusé par :