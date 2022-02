Les revenus de GWM en 2021 dépassent 136,3 milliards de CNY





BAODING, Chine, 8 février 2022 /CNW/ - Récemment, GWM a annoncé que ses revenus totaux en 2021 ont dépassé les 136,3 milliards de CNY, avec une croissance d'une année à l'autre de 31,95 %, et que son bénéfice net a atteint 6,781 milliards de CNY, avec une croissance d'une année à l'autre de 26,45 %, un portrait qui démontre la progression de la part de marché de GWM.

En 2021, GWM a vendu 1,28 million de véhicules neufs dans le monde, soit une augmentation de 15,2 % par rapport à l'année précédente. Les ventes mondiales ont dépassé le million pour la sixième année consécutive et ont établi un nouveau record. En 2021, GWM a lancé une variété de produits à l'échelle mondiale, dont le POER, le HAVAL H6 de troisième génération et le HAVAL JOLION, afin de répondre aux différents besoins de clients de toutes sortes et de contribuer davantage à la croissance des revenus.

L'expansion constante de sa plateforme commerciale mondiale est un facteur important qui explique la croissance des revenus de GWM. En janvier 2022, GWM a officiellement achevé le transfert de propriété de l'usine d'Iracemapolis au Brésil, amorçant ainsi la modernisation et la transformation intelligente et numérique de l'usine. Elle sert de base à un plan stratégique où le Brésil constitue le point de pivot pour couvrir l'ensemble du marché sud-américain. Précédemment, GWM avait ouvert une filiale à Munich, en Allemagne pour y établir ses quartiers généraux européens dans le but d'accélérer le déploiement de sa stratégie continentale. Avec le développement actif de ses marchés en Asie du Sud, en Amérique du Sud, en l'Europe et en Afrique du Nord, GWM est entré dans une nouvelle phase de sa mondialisation.

L'énorme investissement en recherche et développement technologique est un autre facteur clé ayant contribué à la croissance des revenus de GWM. La société a investi 20 milliards de CNY dans des plateformes intelligentes, dont celles de L.E.M.O.N., TANK et Coffee, qui ont apporté à la clientèle un grand nombre de nouveaux véhicules tels que le HAVAL Shenshou (pour le marché chinois), le WEY Latte DHT (pour le marché chinois), et le HAVAL DARGO pour lancer un nouveau cycle de production à l'échelle mondiale. Selon la « Stratégie 2025 », l'investissement total en R et D atteindra 100 milliards de CNY au cours des cinq prochaines années, afin d'accroître les niveaux d'électrification et d'intelligence artificielle.

Actuellement, GWM a établi des centres internationaux de R et D au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en Inde, en Autriche et en Corée du Sud et a activement attiré des talents du monde entier, pour former un contingent mondial en R et D qui pourra accélérer la transformation de l'entreprise pour qu'elle devienne une force mondiale en matière de technologie intelligente.

L'excellente performance de GWM sur le plan des revenus a renforcé la valeur de la marque. En 2022 - et pour la première fois -, la marque HAVAL de GWM a été incluse au sein du Global 500, un palmarès publié par l'organisme Brand Finance et qui évalue la valeur des grandes marques à l'échelle internationale. Cette reconnaissance démontre que la valeur de marque des voitures chinoises a gagné ses galons sur l'échiquier mondial.

Compte tenu d'un aussi bon rendement en termes de revenus annuels, GWM continuera de se concentrer sur l'électrification et l'intelligence artificielle en 2022. L'entreprise prévoit lancer et livrer les modèles WEY Coffee 01, ORA GOODCAT, HAVAL H6 PHEV, en plus des produits de la marque TANK sur les marchés étrangers, afin de promouvoir le développement de produits mondialisés et d'accélérer la mise en oeuvre de ses objectifs stratégiques pour 2025.

