ADC Therapeutics présente sa plateforme exclusive de CAM et sa gamme de médicaments contre les tumeurs solides





ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT), une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de dernière génération destinés aux patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides, fournira aujourd'hui des informations sur sa plateforme de CAM et sa gamme de médicaments contre les tumeurs solides lors d'une webdiffusion en direct de 9h00 à 11h00 EST.

« Nous sommes ravis de la progression que nous avons connue jusqu'à présent et d'être parvenus à commercialiser le ZYNLONTA® pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivant ou réfractaire aux États-Unis seulement cinq ans après avoir lancé notre programme de développement clinique », a déclaré le Dr Chris Martin, président-directeur général d'ADC Therapeutics. « Nous explorons également l'utilisation de notre plateforme technologique exclusive de CAM pour traiter un vaste ensemble de tumeurs solides, notamment des tumeurs ovariennes, mammaires et prostatiques et nous souhaitons aujourd'hui mettre en évidence une gamme prometteuse d'actifs innovants qui pourraient selon nous faire potentiellement avancer les normes de soin aux patients atteints de cancer dans ces domaines liés à des besoins et débouchés commerciaux importants non satisfaits. »

Lors de la webdiffusion, le Dr Chris Martin, président-directeur général, le Dr Patrick van Berkel, vice-président principal de la division recherche et développement, et le Dr Joseph Camardo, directeur médical, aborderont l'applicabilité et la flexibilité accrues de la nouvelle technologie de CAM de la société et s'attarderont sur son portefeuille de programmes de traitement contre les tumeurs solides, notamment trois actifs en phase clinique (Cami, ADCT-901 et ADCT-601), ADCT-701 qui approche de la phase clinique, ainsi que le programme récemment divulgué ADCT-212, un CAM ciblant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) et qui pourrait être utilisé pour lutter contre le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).

La webdiffusion en direct sera accessible sur la page « Events & Presentations » de la section destinée aux investisseurs du site web d'ADC Therapeutics, ir.adctherapeutics.com. L'enregistrement de la webdiffusion sera disponible pendant près de 30 jours.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. Le ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Le Cami (camidanlumab tésirine) est en cours d'évaluation dans un essai pivot de phase 2 pour traiter le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et dans un essai clinique de phase 1b pour traiter diverses tumeurs solides avancées. En plus du ZYNLONTA et du Cami, de nombreux CAM d'ADC Therapeutics sont en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basé dans la ville suisse de Lausanne (Biopôle) et exerce aussi ses activités à Londres, dans la Baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://adctherapeutics.com/ et suivre la société sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

