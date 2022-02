GlideFast Consulting désigné comme le partenaire ServiceNow Elite de l'année 2022





GlideFast Consulting a annoncé avoir été désigné partenaire ServiceNow Elite de l'année 2022 pour la région Amériques. GlideFast a démontré son engagement envers ServiceNow par des implémentations clients leaders de l'industrie et sa capacité à produire une croissance substantielle.

L'organisation ServiceNow Global Alliances and Channel Ecosystem (ACE) reconnaît les mérites de ses meilleurs partenaires ayant contribué à la trajectoire de croissance de ServiceNow par l'obtention d'excellents résultats commerciaux pour nos clients communs. Les prix de cette année ont été décernés sur la base des performances partenaires de 2021 à partir de l'évaluation des caractéristiques clés suivantes : contribution/croissance du chiffre d'affaires, élargissement de la gamme de produits, développement des compétences et du flux de travail et innovation commerciale avec impact de transformation numérique.

Ce prix a été remis à l'occasion de l'événement en ligne ServiceNow's Americas Partner Awards le vendredi 4 février 2022.

GlideFast Consulting est une société de conseil fondée en 2015 par des architectes et des développeurs ServiceNow. En quelques années, l'équipe s'est hissée au sommet de l'écosystème de partenaires ServiceNow en qualité de partenaire Elite en proposant des solutions informatiques de pointe aux entreprises, en particulier dans les secteurs des télécommunications, des soins de santé, de la finance et de la technologie. Ces dernières années, GlideFast a connu une croissance très importante. La société a lancé un programme de développement ServiceNow appelé GlideFast Consulting University, et acquis d'anciens partenaires ServiceNow Elite, CloudPires et Pharicode.

« Nous sommes honorés et fiers de recevoir le prix ServiceNow le plus prestigieux. Chacun des membres de l'équipe GlideFast est touché. C'est le résultat direct des efforts qu'ils fournissent chaque jour. Au nom de l'équipe GlideFast, j'aimerais remercier tous les membres de l'incroyable équipe ServiceNow qui travaillent à nos côtés et nos clients fidèles qui nous font confiance en nous confiant leurs initiatives stratégiques les plus sensibles », a commenté Michael Lombardo, PDG de GlideFast Consulting.

L'année dernière, ServiceNow a continué de développer son écosystème mondial de partenaires en nouant des partenariats étroits avec des entreprises afin de soutenir ses clients à la recherche d'un accompagnement dans leur transformation numérique et leur adaptation au nouveau monde du travail. Proposer ce programme de partenariat ServiceNow nous a fourni les outils pour identifier et mettre sur pied des initiatives commercialisables alignées sur des objectifs communs ainsi qu'une offre et des solutions innovantes qui apportent aux clients une valeur commerciale convaincante et accélèrent la croissance des activités ServiceNow.

« Nous sommes ravis que ServiceNow nous ait distingués pour nos contributions. Pour autant, notre mission reste la même : être le leader incontesté de l'espace ServiceNow. Nous avions déjà placé la barre haut, et le niveau vient d'augmenter un peu plus », a déclaré Jarred Pippy, directeur des opérations chez GlideFast Consulting.

GlideFast Consulting est ravie de se voir décerner ce prix ServiceNow mais reste concentrée sur sa croissance, son amélioration et son expansion. Cette récompense vient illustrer son engagement à être un partenaire impliqué dans l'écosystème ServiceNow mondial. La société prévoit de s'agrandir à l'international cette année, et vise désormais le statut Global Elite.

À propos de GlideFast Consulting

GlideFast est un partenaire ServiceNow Elite et une société de services professionnels qui propose des solutions et des services professionnels sur mesure pour les implémentations, les intégrations, les services d'assistance gérés, le développement d'applications et les formations ServiceNow. Pour en savoir plus, visitez le site www.glidefast.com. Prenez contact avec notre équipe via LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/glidefast.

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, la plateforme Now et les autres marques ServiceNow sont des marques commerciales et/ou déposées de ServiceNow, Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

