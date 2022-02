SPIE Photonics West a été l'occasion d'un retour réussi aux événements scientifiques et techniques en présentiel





La SPIE a accueilli en toute sécurité la communauté internationale de la photonique au Moscone Center de San Francisco, du 22 au 27 janvier derniers, à l'occasion de Photonics West. Le plus grand congrès et exposition annuelle sur la photonique, avec ses symposiums BiOS, LASE et OPTO, et la conférence AR/VR/MR, ont attiré plus de 10 000 participants inscrits, accueilli plus de 950 exposants, et inclus 2 100 présentations techniques.

Après une interruption de deux ans, la SPIE était ravie d'organiser à nouveau son événement phare, exigeant une preuve de vaccination et le port du masque pour tous les participants, conformément aux réglementations locales et aux directives nationales relatives à l'organisation d'un événement de l'envergure de Photonics West.

« Nous apprécions grandement le soutien des exposants, des participants, des bénévoles et des présentateurs qui ont vraiment fait de cet événement un succès », a déclaré Kent Rochford, PDG de la SPIE. « Tout le monde a respecté les protocoles de santé et de sécurité, de San Francisco, ce qui nous a permis de nous rassembler en toute sécurité. À Photonics West nous nous sentons aussi bien qu'à la maison, et l'enthousiasme dont nous avons été témoins tout au long de la semaine prouve qu'il n'y a rien de tel que des événements en présentiel. »

En plus des présentations scientifiques et techniques révolutionnaires tout au long de la semaine, les expositions BiOS et Photonics West ont bénéficié d'un flux important de clients récurrents, nouveaux et potentiels, désireux de discuter des diverses exigences en face à face avec les meilleurs fournisseurs mondiaux de technologie optique et photonique.

« Cela a été un vrai plaisir d'être de retour en présentiel », a déclaré Virginia Foley, directrice du département Marketing et communications numériques mondiaux, chez Zygo. « Nous avons vraiment apprécié les interactions en face à face. Nous avons retrouvé de nombreux clients que nous n'avions pas vus depuis deux ans, ce qui a été fantastique pour nous. Je pense que la plupart des gens ont eu le sentiment que la rencontre était très sûre et ont particulièrement apprécié de prendre des nouvelles des différents partenaires. Dans l'ensemble, l'expérience a été formidable. »

« Nous sommes ravis d'avoir pu à nouveau rencontrer nos clients et nos fournisseurs en personne », a confié pour sa part Tallon Rood, responsable du Développement commercial optique, chez Syntec. « Nous avons évoqué les problèmes que nous essayons de résoudre au sein du secteur, les divers défis que tout le monde a dû surmonter au cours des dernières années, et la façon dont chacun fait face à la situation. Nous avons vraiment passé un bon moment à entendre les différentes perspectives. »

« Les gens qui viennent ici ne sont pas de simples spectateurs, ils recherchent vraiment des solutions, si bien que l'événement a été très positif pour nous », a souligné quant à lui Sam Burchfield, directeur du Service client, chez LaCroix Precision Optics. « Nous attendons avec impatience de voir ce qui en sortira dans les prochaines semaines. Nous sommes basés dans l'Arkansas, donc pour nous le prochain client peut se trouver à six heures de route. Parler de visu aux clients comme aux fournisseurs, et retrouver cette charge positive qu'offre le retour en présentiel a vraiment été profitable. »

« Sortir et rencontrer nos collègues, nos clients et de nouveaux clients potentiels là-bas nous a fait beaucoup de bien », a commenté Kent Greer, directeur régional des Ventes pour la région des montagnes Rocheuses, chez Lumibird. « L'expérience a été formidable. Un immense merci à la SPIE d'avoir organisé tout cela ; nous sommes extrêmement reconnaissants, et attendons avec impatience les autres salons cette année, avec la ferme intention de revenir ici en 2023. »

Avec ses Prism Awards annuels récompensant les meilleurs nouveaux produits optiques et photoniques sur le marché, et son dynamique concours de pitch Startup Challenge, SPIE Photonics West a présenté et rendu hommage aux meilleures technologies et tendances en optique et photonique, ouvrant diverses opportunités entrepreneuriales. Le tout nouveau SPIE Career Hub a offert quatre jours de panels de développement professionnel, de conseils et d'opportunités de réseautage. De plus, Quantum West, organisé en partenariat avec le Quantum Economic Development Consortium (QED-C), a présenté plusieurs experts et conférenciers invités pour discuter des perspectives du marché et de la voie vers un écosystème commercial axé sur le quantique, complétant ainsi le solide programme technique. Et, lors d'un événement spécial, la SPIE et l'université de Rochester ont annoncé la création de la SPIE Graduate Fellowship in Optical Sciences and Engineering (Bourse d'études supérieures de la SPIE en sciences et ingénierie optiques) dotée de 1 million USD.

Après la semaine en présentiel, l'accès à la demande, aux présentations de la conférence sera mis à la disposition de tous les participants payants entre le 21 et le 27 février dans le cadre d'un programme SPIE Photonics West On-Demand étendu. Les quelque 4 000 présentations en ligne comprendront celles enregistrées en direct pendant Photonics West, ainsi que des présentations préenregistrées d'auteurs n'ayant pas pu voyager ou assister en personne. En plus des enregistrements de la conférence, des présentations par affiches, des vidéos de prévisualisation des présentations par affiches, ainsi que toutes les présentations plénières et principales, enregistrées, seront disponibles à des fins de visionnement. Les inscriptions sont également ouvertes pour toutes les personnes qui n'ont pas pu assister ou participer, et qui souhaiteraient accéder au contenu à la demande, de SPIE Photonics West.

SPIE Photonics West 2023 aura lieu du 28 janvier au 2 février prochains au Moscone Center de San Francisco. L'appel à contributions pour l'édition 2023 ouvrira au printemps 2022.

À propos de la SPIE

La SPIE, la Société internationale d'optique et de photonique, réunit ingénieurs, scientifiques, étudiants, et professionnels des affaires, pour faire progresser la science et la technologie basées sur la lumière. Fondée en 1955, la Société met en relation et implique notre équipe d'envergure mondiale à travers des conférences et des expositions à l'avant-garde du secteur ; des publications d'actes, journaux et livres dans la bibliothèque numérique SPIE ; ainsi que des opportunités de développement de carrière. Ces cinq dernières années, la SPIE a contribué à hauteur de plus de 22 millions USD auprès de la communauté internationale de l'industrie optique, à travers nos actions de soutien et de promotion, au moyen de bourses, dotations, ressources pédagogiques, subventions de voyage, et du développement de la politique publique. www.spie.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

