Le beigne Choisir d'inclure permet d'amasser près de 600 000 $ - un record pour un beigne d'entraide au profit d'Olympiques spéciaux Canada





TORONTO, le 4 févr. 2022 /CNW/ - Tim Hortons est fier d'annoncer que près de 600 000 $ ont été recueillis grâce au beigne Choisir d'inclure, soit un nouveau record pour une collecte de fonds Tim Hortons au profit d'Olympiques spéciaux Canada.

Le beigne Choisir d'inclure a été lancé afin d'amasser des fonds pour accroître la qualité, les possibilités et l'accessibilité des programmes sportifs communautaires quotidiens d'Olympiques spéciaux pour les Canadiens présentant une déficience intellectuelle. Pendant la campagne, 100 % des recettes de chaque beigne Choisir d'inclure vendu ont été versées à Olympiques spéciaux Canada.

« Nous sommes très fiers de la façon dont les Canadiens se sont ralliés à la cause pour soutenir Olympiques spéciaux », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Notre dernier beigne d'entraide au profit d'Olympiques spéciaux avait permis d'amasser 150 000 $ - c'est donc très impressionnant de voir que nous avons recueilli près de 600 000 $ cette fois-ci! »

Olympiques spéciaux Canada participe à un mouvement international visant à enrichir la vie des Canadiens présentant une déficience intellectuelle grâce aux sports. L'organisme croit que le sport permet aux gens d'ouvrir leur coeur et leur esprit aux personnes présentant une déficience intellectuelle, et qu'il crée des collectivités inclusives partout au Canada. Olympiques Spéciaux appuie plus de 41 000 athlètes au Canada.

« La campagne du beigne Choisir d'inclure a été une vraie réussite. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour notre partenariat avec Tim Hortons et enthousiastes d'avoir vu tant de Canadiens acheter ensemble un beigne et se joindre à notre mouvement. Ils ont réellement démontré qu'ils soutenaient les athlètes des Olympiques spéciaux et qu'ils étaient pour une vraie inclusion », indique Sharon Bollenbach, directrice générale d'Olympiques spéciaux Canada.

Tim Hortons est un fier commanditaire d'Olympiques spéciaux Canada depuis 2016. En plus d'organiser une collecte de fonds au moyen du beigne Choisir d'inclure, l'entreprise est également le principal commanditaire corporatif des programmes pour les jeunes d'Olympiques spéciaux Canada : Enfant actif (enfants de 2 à 6 ans) et S'amuser grâce au sport (enfants de 7 à 12 ans).

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 établissements partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos d'Olympiques spéciaux Canada

La section canadienne de ce mouvement international met à profit le pouvoir transformateur et la joie du sport pour enrichir la vie des Canadiens présentant une déficience intellectuelle. Actif à longueur d'année dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse la sphère sportive pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés. Plus de 41 000 athlètes - de deux ans jusqu'à un âge avancé - sont inscrits à des programmes d'Olympiques spéciaux offerts toute l'année à la grandeur du pays et profitent du soutien de quelque 17 500 bénévoles, dont plus de 12 000 entraîneurs formés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.specialolympics.ca/fr ou suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter (@SpecialOCanada).

