Avis de rappel d'aliments - Rappel de Soda sicilien citron et gingembre de marque PC en raison de la présence possible de morceaux de verre





OTTAWA, ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ -

Résumé

Marque(s) : PC

PC Produit : Soda sicilien citron et gingembre

Soda sicilien citron et gingembre Entreprises : Loblaw Companies Ltd.

Loblaw Companies Ltd. Problème : Aliments - Matières étrangères

Aliments - Matières étrangères Catégorie : Boissons (Sans alcool)

Boissons (Sans alcool) Ce qu'il faut faire : Les produits visés ne doivent pas être consommés

Les produits visés ne doivent pas être consommés Auditoire : Grand public

Grand public Classe de rappel : Classe 1

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes PC Soda sicilien citron

et gingembre 4 x 200 mL 0 60383 02157 3 P 2021 SE 24 BB/MA 2023 SE 24

Problème

Loblaw Companies Ltd. procède au rappel de Soda sicilien citron et gingembre de marque PC en raison de la présence possible de morceaux de verre.

Le produit visé par le rappel a été vendu à l'échelle nationale.

Ce que vous devriez faire

Vérifiez si vous avez les produits visés.

Ne consommez pas les produits visés.

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés.

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel découle d'une plainte d'un consommateur.

Aucun cas de blessure associé à la consommation de ce produit n'a été signalé.

Ce qui est fait

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Also available in English

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 23:05 et diffusé par :