Projet de loi no 11 - Audition du Collège québécois des médecins de famille (CQMF)





Pour des soins de santé accessibles et de qualité

LAVAL, QC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Dre Caroline Laberge, présidente du Collège québécois des médecins de famille (CQMF), s'adresse aujourd'hui à la Commission de la santé et des services sociaux dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi no 11. « Pour assurer un meilleur accès aux soins et services de première ligne, il faut accroître le travail de collaboration interprofessionnelle en augmentant le nombre de ressources au sein des équipes de soins », déclare la Dre Laberge. Le projet de loi no 11, dans sa visée, se concentre sur l'accès / « l'offre » des médecins de famille par le biais d'une plateforme de rendez-vous, alors que tout se joue au niveau de l'organisation des soins et des services de la première ligne.

« Nous demandons aux décideurs de mettre à profit l'expertise des médecins de famille dans l'élaboration du plan de redressement annoncé de notre système de santé québécois. Nous voulons être partie prenante à la discussion », souligne la Dre Laberge. Le CQMF rend public son mémoire qu'il a déposé à la Commission.

L'accès, la collaboration interprofessionnelle et la qualité des soins

Au cours des dernières années, le travail de collaboration interprofessionnelle s'est développé au Québec. C'est pourquoi l'accès aux soins ne devrait pas reposer sur la seule disponibilité des médecins de famille dont l'offre s'étend également aux services de 2e et de 3e lignes.

Avec la longévité accrue et le nombre grandissant de personnes aux prises avec des maladies chroniques multiples ou encore des enjeux de santé mentale, nous constatons un changement dans les besoins de la population. Une organisation des soins et des services orientée vers une prise en charge globale et à long terme est la voie de solution démontrée. Elle passe par des équipes interprofessionnelles de première ligne, accessibles et adéquatement outillées. Les plages de rendez-vous disponibles ainsi multipliées permettraient d'assurer une réponse aux besoins ponctuels tout en offrant des soins complets et globaux de qualité. Nous prônons l'accès aux bons soins, auprès des bons professionnels-les, au bon moment.

La pertinence des rendez-vous

La performance ne se mesure pas au nombre de rendez-vous offerts. Des soins de qualité exigent du temps et une compréhension globale du patient. Un service axé sur des consultations rapides n'abordant que des problèmes ponctuels peut sembler performant à court terme, mais n'améliore pas l'état de santé à long terme des personnes qui consultent.

La tâche administrative des médecins s'est alourdie au fil des années, réduisant par le fait même leur disponibilité pour voir des patients. Il est démontré que des rendez-vous de courte durée sans suivi longitudinal génèrent plus de tests qu'une rencontre entre un patient et son équipe de soins. On estime jusqu'à 30 % les examens et les traitements non nécessaires, d'où l'importance d'une sensibilisation au concept de pertinence des soins et d'utilisation judicieuse des ressources.

Nos recommandations

Le CQMF formule quatre (4) recommandations visant à accroître l'accès à la première ligne de soins et la valorisation de la profession dont l'attractivité est fondamentale dans la poursuite de cet objectif.

1. Accroître le travail interprofessionnel pour assurer un meilleur accès aux soins et services, afin que les médecins de famille ne soient pas la seule et unique porte d'entrée du système de santé

Augmenter le nombre d'infirmières et d'infirmiers dans les GMF et favoriser un service d'orientation préalable pour diriger la patiente ou le patient à la bonne ressource professionnelle, au bon moment.

Donner la possibilité à chaque médecin de suivre de plus grandes cohortes de patients, dans une médecine de qualité, grâce à l'apport des autres professionnels-les.

possibilité à chaque médecin de suivre de plus grandes cohortes de patients, dans une médecine de qualité, grâce à l'apport des autres professionnels-les. Respecter le jugement du médecin dans ses décisions en matière de suivis médicaux ? durée du rendez-vous selon la complexité, consultations virtuelles, délégation de suivis, capacité ou non d'élargir sa patientèle.

2. Valoriser la médecine de famille

a. En faire une spécialité attrayante pour la relève

Établir rapidement un plan d'action pour la valorisation de la profession, de concert avec les facultés de médecine et les organismes impliqués en médecine de famille.

b. Reconnaître l'engagement des médecins en pratique

Offrir aux médecins de famille la flexibilité d'ajuster leur offre de services en première ligne au cours de leur carrière - en tenant compte de leurs engagements en 2 e ligne, de leur situation familiale et de leur état de santé - dans le but d'éviter l'épuisement, l'exode ou une fin de carrière précipitée.

ligne, de leur situation familiale et de leur état de santé - dans le but d'éviter l'épuisement, l'exode ou une fin de carrière précipitée.

Mettre à profit l'expertise des médecins de famille dans l'élaboration d'un « plan de redressement » du système de santé québécois.

3. Promouvoir le concept de pertinence des soins et des services

Former nos médecins et professionnels-les de la santé sur le surdiagnostic et le surtraitement - réduction des examens et des traitements inutiles - pour utiliser temps et ressources à bon escient.

Guider et outiller les citoyennes et citoyens pour favoriser l'autogestion des problèmes de santé mineurs et courants, afin d'assurer la pertinence des rendez-vous médicaux.

4. Tenir compte des éléments suivants dans l'implantation d'une technologie de prise de rendez-vous en ligne :

Doter cette plateforme d'algorithmes d'intelligence artificielle de façon à diriger la personne en démarche de rendez-vous au bon professionnel, au bon moment, et l'outiller avec des guides d'autosoins.

Moduler l'offre pour éviter de transformer en « sans rendez-vous » toutes les plages disponibles du médecin; réserver des plages horaires en nombre suffisant et de durée adéquate pour permettre au médecin de famille d'offrir des soins complets et globaux à sa patientèle.

Enfin, il serait inacceptable d'utiliser cette plateforme pour juger de la « productivité » des médecins de famille selon le nombre de rendez-vous offerts ou pour s'ingérer dans la gestion de leurs horaires individuels.

Mission du CQMF

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pour mission d'inspirer et soutenir les médecins de famille et leurs partenaires dans l'adoption de meilleures pratiques au bénéfice de la santé de la population. Il regroupe quelque 4 500 membres. Ses activités sont assurées par des médecins de famille bénévoles et engagés envers la profession et la collectivité. Le CQMF est l'aile québécoise du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), l'organisme professionnel responsable d'établir les normes et de procéder à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du pays.

SOURCE Collège québécois des médecins de famille

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 15:17 et diffusé par :