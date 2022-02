Municipalité de Tampere : le hockey reviendra à ses sources dans 100 jours





La municipalité de Tampere est parée pour faire revenir le hockey sur glace à ses sources dans 100 jours, lors du Championnat du monde masculin de hockey sur glace 2022 organisé par l'IIHF dans la « capitale finlandaise du hockey ». Le tournoi se déroulera du 13 au 29 mai 2022. Le sport le plus aimé de Finlande retrouve ses racines, mais dans un tout nouveau cadre, puisque la compétition se tiendra dans le tout nouveau complexe baptisé Tampere Deck and Arena, l'un des plus importants lieux européens voués à accueillir divers grands événements.

Ce lieu de divertissement unique, également qualifié de « Madison Square Garden finlandais », est un édifice d'exception construit au-dessus de voies ferrées en plein centre de Tampere.

Le tournoi est coorganisé par Tampere et Helsinki, mais les derniers matches importants se joueront à Tampere, qui se situe au nord-ouest de la capitale, à approximativement une heure et demie de train.

Tampere est l'une des villes à la croissance la plus rapide de Finlande et son atmosphère unique incite les Finlandais à l'élire meilleure ville de Finlande où il fait bon vivre depuis plusieurs années.

La municipalité de Tampere est préparée à mettre tout en oeuvre pour garantir que l'événement soit organisé en toute sécurité en ce qui concerne le coronavirus.

- « Nous sommes impatients que les fans arrivent. Il y a tant à voir et à expérimenter à Tampere, qui est aussi connue sous le nom de capitale mondiale du sauna », déclare la maire de Tampere, Anna-Kaisa Ikonen.

- « Nous organiserons un tournoi inoubliable dans 100 jours. »

Cent ans de hockey

Tampere fut la première ville de Finlande à accueillir le Championnat du monde de hockey sur glace de l'IIHF en 1965.

L'histoire du hockey à Tampere date de pratiquement 100 ans, de 1927 exactement.

Le directeur d'une usine de cuir locale, Yrjö Salminen, avait rapporté des équipements de hockey du Canada, qu'il a tout d'abord étrennés sur la glace d'un lac tout proche.

- « Que la partie commence, les gars ! », furent les mots légendaires qu'il prononça tout en lançant les crosses et les palets aux joueurs locaux de bandy et de baseball pour qu'ils les essayent.

Le premier match officiel de hockey fut joué plus tard à Tampere, suivi de la construction de la première patinoire artificielle puis de celle de la première patinoire intérieure au cours des décennies suivantes.

Troisième plus grande ville de Finlande, Tampere compte près de 245 000 habitants et abrite le musée finlandais du hockey sur glace et le Temple de la renommée du hockey finlandais.

