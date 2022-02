VECT-HORUS RECOIT UN FINANCEMENT NON DILUTIF DE 1 M? DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE RELANCE EUROPÉEN REACT-EU





Vect-Horus, une société de biotechnologie qui conçoit et développe des vecteurs permettant l'adressage ciblé de molécules thérapeutiques et d'agents d'imagerie, annonce l'accord de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur, responsable de la mise en oeuvre du dispositif REACT-EU dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE, pour une subvention de plus d'un million d'euros. Ce projet est financé avec le concours de l'Union européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Vect-Horus développe sa plateforme technologique VECTrans® unique en Europe dont l'objectif est de développer des molécules « vecteurs » qui permettent le ciblage et la délivrance d'agents d'imagerie ou thérapeutiques dans des organes spécifiques. Cette stratégie est centrale, en particulier, dans le développement d'approches thérapeutiques très innovantes basées sur les acides nucléiques (siRNAs, ASOs, ARNm) qui requièrent des technologies de ciblage et de transport cellulaire.

Vect-Horus prévoit ainsi d'optimiser ses équipements de R&D et de production afin d'accélérer la démonstration de sa technologie et d'en assurer le développement à plus grande échelle afin de répondre aux besoins de ses partenaires Pharmas/Biotech et aux nouveaux enjeux en matière de thérapie.

« Nous sommes très heureux et reconnaissants du soutien de la Région. Nous sommes désormais dans une position solide pour accélérer le développement de notre plateforme technologique, pour figurer parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la vectorisation, notamment celle des acides nucléiques » a déclaré Alexandre Tokay, Président de Vect-Horus.

La société poursuit le développement de son approche partenariale au sein de la Région Sud, l'un des plus riches écosystèmes Santé à l'échelle nationale, avec l'appui du CNRS, des institutions régionales de valorisation telles que Aix-Marseille Université et la SATT Sud-Est et des laboratoires de recherche académiques locales tels que l'INP (Institut de NeuroPhysiopathologie) et le CERIMED (Centre Européen de Marseille en Imagerie Médicale).

À propos de Vect-Horus

Vect-Horus conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l'adressage de molécules thérapeutiques ou d'agents d'imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. En conjuguant ces agents à ses vecteurs, développés pour cibler de manière spécifique différents récepteurs, Vect-Horus leur permet de franchir les barrières naturelles (au premier rang desquelles, la barrière hémato-encéphalique) qui freinent l'accès des molécules thérapeutiques ou des agents d'imagerie à leur territoire cible. La société a établi la preuve de concept de sa technologie chez l'animal en vectorisant différentes classes de molécules. Créée en 2005, la société Vect-Horus est un spin-off de l'INP (CNRS/AMU) dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur. Pour en savoir davantage sur Vect-Horus, rendez-vous sur www.vect-horus.com.

