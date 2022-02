L'Impériale communique ses résultats financiers et d'exploitation 2021





L'Impériale a déclaré un bénéfice net estimé de 813 millions de dollars au quatrième trimestre et des flux de trésorerie issus des activités d'exploitation de 1 632 millions de dollars, une diminution par rapport au bénéfice net de 908 millions de dollars et aux flux de trésorerie issus des activités d'exploitation de 1 947 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. Les résultats du quatrième trimestre reflètent la vigueur soutenue du rendement d'exploitation et des prix des matières premières, lesquels sont partiellement annulés par les répercussions des froids extrêmes sur les activités d'extraction de sables bitumineux de la compagnie en décembre, ainsi qu'un certain nombre de variations ponctuelles distinctes des bénéfices d'environ 160 millions de dollars. Aucune incidence importante actuelle ou future sur la trésorerie n'est associée à ces variations ponctuelles. Le bénéfice net estimé pour l'ensemble de l'exercice a été de 2 479 millions de dollars, le chiffre le plus élevé depuis 2014, et les flux de trésorerie issus d'activités d'exploitation se sont établis à 5 476 millions de dollars.

« L'année écoulée a démontré la force du modèle d'affaires intégré de l'Impériale et la valeur que nous avons créée en réduisant les coûts structurels et en privilégiant sans relâche la fiabilité de nos activités et une croissance rentable de nos secteurs essentiels », déclare Brad Corson, président du conseil d'administration, président et chef de la direction.

¹ Mesure financière non conforme aux PCGR. Pour la définition et le rapprochement, voir l'Annexe VI.

La production du secteur Amont pour le quatrième trimestre s'est élevée en moyenne à 445 000 barils d'équivalent pétrole brut par jour, portant la production annuelle à 428 000 barils d'équivalent pétrole brut par jour, le chiffre le plus élevé depuis plus de 30 ans. La production brute trimestrielle totale de Kearl a été en moyenne de 270 000 barils par jour, un résultat qui reflète l'impact des froids extrêmes sur les activités en décembre. Sur une base annuelle, la production brute totale de Kearl de 263 000 barils par jour porte la production annuelle à un sommet inégalé depuis le record antérieur de 41 000 barils par jour. À Cold Lake, la production trimestrielle a été en moyenne de 142 000 barils par jour, pour une production annuelle de 140 000 barils par jour grâce aux efforts continus visant à optimiser la production et à améliorer la fiabilité.

Dans le secteur Aval, le débit a continué d'augmenter au quatrième trimestre pour s'établir en moyenne à 416 000 barils par jour. L'utilisation des capacités de production était de 97 %, soit une hausse de 3 % par rapport au troisième trimestre de 2021. Les ventes de produits pétroliers se sont chiffrées en moyenne à 496 000 barils par jour pour le trimestre, un résultat qui reflète le rétablissement continu de la demande de carburant. Pour l'ensemble de l'exercice, le débit moyen a été de 379 000 barils par jour, le taux d'utilisation de la capacité de 89 %, et les ventes de produits pétroliers de 456 000 barils par jour.

Le bénéfice net du secteur Produits chimiques au quatrième trimestre est de 64 millions de dollars, et son bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice de 361 millions de dollars, soit le chiffre le plus élevé en plus de 30 ans. Les résultats du secteur Produits chimiques continuent d'être attribuables à la vigueur des marges sur les ventes de polyéthylène et à un excellent rendement d'exploitation.

Au cours du trimestre, l'Impériale a versé 949 millions de dollars à ses actionnaires en dividendes et par le rachat d'actions, produisant des rendements pour les actionnaires de près de 3 milliards de dollars, le chiffre le plus élevé dans l'histoire de la compagnie. En vue d'accroître encore plus les rendements pour les actionnaires, la compagnie a annoncé, en novembre, des plans visant à accélérer les rachats d'actions dans le cadre de son programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, et les achats des actions restantes dans le cadre de ce programme étaient achevés au 31 janvier 2022. La compagnie a également déclaré une augmentation du dividende de 26% à 0,34 dollar par action au premier trimestre.

« En 2021, l'Impériale a généré des flux de trésorerie issus des activités d'exploitation d'environ 5,5 milliards de dollars et environ 4,5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible¹. La compagnie est déterminée à remettre de l'argent aux actionnaires, comme en font foi ses distributions records pour l'exercice écoulé », précise Brad Corson. « Après l'achèvement de son offre publique de rachat accéléré dans le cours normal des activités en janvier et l'importante hausse du dividende annoncée plus tôt aujourd'hui, l'Impériale évalue activement les options qui se présentent à elle en vue de verser des distributions supplémentaires aux actionnaires. »

Après le trimestre, l'Impériale a annoncé des plans visant à réduire davantage l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre au cours de la prochaine décennie afin d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité. D'ici la fin de 2030, l'Impériale s'attend à avoir réduit de 30 %, par rapport aux niveaux de 2016, l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de niveau 1 et de niveau 2 à ses installations d'extraction de sables bitumineux. « Je suis fier de nos progrès en matière de réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre à nos installations de sables bitumineux, et notre récente annonce est un autre jalon important vers l'atteinte de la carboneutralité pour ces actifs d'ici 2050 », ajoute M. Corson. « En tant que membre fondatrice de l'alliance Oil Sands Pathways to Net Zero, la compagnie continuera de collaborer à la proposition de solutions à plus faibles émissions. »

Faits marquants du quatrième trimestre

Le bénéfice net a été de 813 millions de dollars, ou 1,18 dollar par action sur une base diluée, comparativement à une perte nette de 1 146 millions de dollars, ou 1,56 dollar par action au quatrième trimestre de 2020. Le bénéfice net hors les éléments identifiés¹ est de 813 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, en hausse par rapport aux 25 millions de dollars pour la même période en 2020.

comparativement à une perte nette de 1 146 millions de dollars, ou 1,56 dollar par action au quatrième trimestre de 2020. Le bénéfice net hors les éléments identifiés¹ est de 813 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, en hausse par rapport aux 25 millions de dollars pour la même période en 2020. Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation se sont élevés à 1 632 millions de dollars, une hausse par rapport aux 316 millions de dollars pour la même période en 2020. Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation, hors le fonds de roulement¹, se sont élevés à 1 648 millions de dollars, une hausse comparativement aux 564 millions de dollars pour la même période en 2020.

une hausse par rapport aux 316 millions de dollars pour la même période en 2020. Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation, hors le fonds de roulement¹, se sont élevés à 1 648 millions de dollars, une hausse comparativement aux 564 millions de dollars pour la même période en 2020. Les dépenses en immobilisations et frais d'exploration ont totalisé 441 millions de dollars, une hausse comparativement aux 195 millions de dollars au troisième trimestre de 2020. Les dépenses en immobilisations et frais d'exploration pour l'ensemble de l'exercice ont totalisé 1 140 millions de dollars, alors que la compagnie poursuivait un certain nombre de projets, dont ceux d'infrastructure de résidus en fosse de Kearl et de remplacement du pipeline de produits de Sarnia.

une hausse comparativement aux 195 millions de dollars au troisième trimestre de 2020. Les dépenses en immobilisations et frais d'exploration pour l'ensemble de l'exercice ont totalisé 1 140 millions de dollars, alors que la compagnie poursuivait un certain nombre de projets, dont ceux d'infrastructure de résidus en fosse de Kearl et de remplacement du pipeline de produits de Sarnia. La compagnie a distribué 949 millions de dollars aux actionnaires au quatrième trimestre de 2021, dont 761 millions de dollars en rachats d'actions accélérés et 188 millions de dollars en dividendes.

dont 761 millions de dollars en rachats d'actions accélérés et 188 millions de dollars en dividendes. La production s'est établie en moyenne à 445 000 barils d'équivalent pétrole brut par jour, contre 460 000 barils par jour à la même période en 2020. La baisse de la production est principalement attribuable aux froids extrêmes en décembre 2021.

contre 460 000 barils par jour à la même période en 2020. La baisse de la production est principalement attribuable aux froids extrêmes en décembre 2021. La production brute totale de bitume au site de Kearl s'est établie en moyenne à 270 000 barils par jour (la part de l'Impériale se chiffrant à 191 000 barils) contre 284 000 barils par jour (la part de l'Impériale se chiffrant à 202 000 barils) au cours du quatrième trimestre de 2020. L'impact des froids extrêmes de décembre 2021 sur la production brute totale a été de 13 000 barils par jour (la part de l'Impériale se chiffrant à 9 000 barils).

(la part de l'Impériale se chiffrant à 191 000 barils) contre 284 000 barils par jour (la part de l'Impériale se chiffrant à 202 000 barils) au cours du quatrième trimestre de 2020. L'impact des froids extrêmes de décembre 2021 sur la production brute totale a été de 13 000 barils par jour (la part de l'Impériale se chiffrant à 9 000 barils). La production brute de bitume au site de Cold Lake s'est établie en moyenne à 142 000 barils par jour, une hausse comparativement aux 136 000 barils par jour au cours du quatrième trimestre de 2020. La hausse de la production s'explique par l'optimisation continue de celle-ci et par l'amélioration de la fiabilité.

une hausse comparativement aux 136 000 barils par jour au cours du quatrième trimestre de 2020. La hausse de la production s'explique par l'optimisation continue de celle-ci et par l'amélioration de la fiabilité. La quote-part de la compagnie dans la production brute de Syncrude s'est élevée à 79 000 barils par jour, contre 87 000 barils par jour au quatrième trimestre de 2020. La production a été affectée par un temps d'arrêt imprévu et le froid extrême en décembre 2021.

contre 87 000 barils par jour au quatrième trimestre de 2020. La production a été affectée par un temps d'arrêt imprévu et le froid extrême en décembre 2021. Le débit moyen des raffineries était de 416 000 barils par jour, une hausse par rapport à 359 000 barils par jour au quatrième trimestre de 2020. L'utilisation des capacités de production était de 97 %, contre 85 % pour le quatrième trimestre de 2020. La hausse du débit est principalement attribuable à une demande accrue.

une hausse par rapport à 359 000 barils par jour au quatrième trimestre de 2020. L'utilisation des capacités de production était de 97 %, contre 85 % pour le quatrième trimestre de 2020. La hausse du débit est principalement attribuable à une demande accrue. Les ventes de produits pétroliers se sont élevées à 496 000 barils par jour, une hausse par rapport à 416 000 barils par jour au quatrième trimestre de 2020. La hausse des ventes de produits pétroliers est principalement attribuable à une demande plus forte.

une hausse par rapport à 416 000 barils par jour au quatrième trimestre de 2020. La hausse des ventes de produits pétroliers est principalement attribuable à une demande plus forte. Les revenus nets du secteur Produits chimiques ont été de 64 millions de dollars pour le trimestre, en hausse par rapport aux 23 millions de dollars du quatrième trimestre de 2020. L'amélioration des résultats découle de la vigueur soutenue des marges sur les ventes de polyéthylène et d'un excellent rendement d'exploitation.

en hausse par rapport aux 23 millions de dollars du quatrième trimestre de 2020. L'amélioration des résultats découle de la vigueur soutenue des marges sur les ventes de polyéthylène et d'un excellent rendement d'exploitation. En janvier, l'Impériale a annoncé son intention de vendre les participations dans XTO Energy Canada qu'elle détient conjointement avec Exxon Mobil Canada, une initiative qui s'inscrit dans sa stratégie visant à concentrer les ressources de son secteur Amont sur les principaux actifs des sables bitumineux. Aucune décision finale n'a encore été prise au sujet de la vente de ces actifs.

une initiative qui s'inscrit dans sa stratégie visant à concentrer les ressources de son secteur Amont sur les principaux actifs des sables bitumineux. Aucune décision finale n'a encore été prise au sujet de la vente de ces actifs. En janvier, la compagnie a annoncé des plans visant à réduire davantage l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre dans ses installations de sables bitumineux, en prévoyant une réduction de 30 %, par rapport aux niveaux de 2016, de ces émissions d'ici 2030 et l'atteinte de la carboneutralité pour ces activités d'ici 2050.

Contexte commercial actuel

Au début de l'année 2020, deux effets perturbateurs importants se sont fait ressentir sur l'équilibre entre l'offre et la demande de pétrole et de produits pétrochimiques. En ce qui concerne la demande, la pandémie de COVID-19 s'est rapidement propagée dans la plupart des régions du monde, ce qui a fortement ralenti les activités commerciales et de consommation, et a considérablement réduit la demande de pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétroliers. Cette baisse de la demande a coïncidé avec l'annonce d'une hausse de la production dans certains des principaux pays producteurs de pétrole, ce qui a fait augmenter le niveau des stocks et chuter les prix du pétrole brut, du gaz naturel et des produits pétroliers.

En 2021, la demande de produits pétroliers et pétrochimiques a continué de se rétablir et les résultats financiers de la compagnie ont bénéficié de prix et de marges plus robustes. La compagnie continue de surveiller de près l'industrie et les conditions économiques mondiales, y compris la reprise après la pandémie de COVID-19.

Au cours de la dernière année, le taux d'inflation global a augmenté au Canada et dans plusieurs autres pays. Les prix des services et des matériaux continuent de varier en réponse à l'évolution constante des marchés des matières premières et de l'activité industrielle, une situation qui se reflète dans les coûts d'exploitation et les dépenses en immobilisations. En général, la compagnie tente d'atténuer ces répercussions au moyen des réductions de coûts réalisées grâce à l'amélioration de son efficacité et de sa productivité.

Résultats d'exploitation Comparaison des quatrièmes trimestres de 2021 et de 2020 Quatrième trimestre en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire 2021 2020 Bénéfice (perte) net (PCGR des États-Unis) 813 (1 146) Bénéfice (perte) net par action ordinaire ? compte tenu d'une dilution (en dollars) 1,18 (1,56) Bénéfice (perte) net, hors les éléments identifiés (a) 813 25 (a) mesure financière non conforme aux PCGR. Pour la définition et le rapprochement, voir l'Annexe VI. La compagnie a enregistré un bénéfice net de 813 millions de dollars ou 1,18 dollar par action sur une base diluée au quatrième trimestre de 2021, comparativement à une perte nette de 1 146 millions de dollars ou 1,56 dollar par action pour la même période en 2020. Les résultats de l'exercice précédent tenaient compte d'éléments identifiés1 défavorables de 1 171 millions de dollars liés à la décision de la compagnie de ne plus exploiter une bonne partie de son portefeuille d'actifs non conventionnels.

Secteur Amont

Analyse du facteur bénéfice (perte) net

en millions de dollars canadiens

Prix: Les prix de vente plus élevés ont fait grimper le bénéfice net d'environ 1 090 millions de dollars, principalement en raison de la hausse de 31,34 dollars le baril des prix moyens touchés pour le bitume et de la hausse de 41,26 dollars le baril des prix de vente du pétrole synthétique.

Volumes: La baisse des volumes, attribuable surtout aux froids extrêmes aux installations de Kearl et de Syncrude ainsi qu'à un temps d'arrêt imprévu à Syncrude, a fait reculer le bénéfice net d'environ 80 millions de dollars.

Redevance: L'augmentation des redevances a fait baisser le bénéfice net d'environ 180 millions de dollars, principalement en raison de la hausse des prix des matières premières.

Éléments identifiés1: Les résultats de l'exercice précédent tenaient compte d'éléments identifiés1 défavorables de 1 171 millions de dollars liés à la décision de la compagnie de ne plus exploiter une bonne partie de son portefeuille d'actifs non conventionnels.

Autres: Tous les autres éléments ont réduit le bénéfice net de 264 millions de dollars, principalement en raison de frais d'exploitation plus élevés d'environ 230 millions de dollars et d'effets de change défavorables d'environ 50 millions de dollars.

Prix de vente moyens et prix indicatifs Quatrième trimestre en dollars canadiens, sauf indication contraire 2021 2020 West Texas Intermediate (en $ US) 77,04 42,70 Western Canada Select (en $ US) 62,49 33,35 Différentiel WTI/WCS (en $ US) 14,55 9,35 Bitume (le baril) 65,53 34,19 Pétrole synthétique (le baril) 92,54 51,28 Taux de change moyen (en $ US) 0,79 0,77

Le prix moyen que l'Impériale a touché en dollars canadiens pour le bitume a augmenté au cours du trimestre, généralement en raison de l'augmentation du WCS. Le prix moyen que la compagnie a touché en dollars canadiens pour le pétrole brut synthétique a augmenté de façon générale parallèlement au WTI, ajusté selon les variations des taux de change et des frais de transport.

Production Quatrième trimestre en milliers de barils par jour 2021 2020 Kearl (part de l'Impériale) 191 202 Cold Lake 142 136 Syncrude (part de l'Impériale) 79 87 Production brute totale de Kearl (en milliers de barils par jour) 270 284 La baisse de production à Kearl découle principalement du froid extrême qui a sévi en décembre 2021. La baisse de production à Syncrude est principalement attribuable à un temps d'arrêt imprévu ainsi qu'aux froids extrêmes de décembre 2021.

Secteur Aval

Analyse du facteur bénéfice (perte) net

en millions de dollars canadiens

Marges: L'augmentation des marges a fait grimper le bénéfice net d'environ 260 millions de dollars, ce qui reflète une hausse de la demande de produits.

Autres: Tous les autres éléments, notamment un rajustement des stocks hors période défavorable de 60 millions de dollars2, ont réduit le bénéfice net de 116 millions de dollars.

Taux d'utilisation de la capacité de raffinage et ventes de produits pétroliers Quatrième trimestre en milliers de barils par jour, sauf indication contraire 2021 2020 Débit des raffineries 416 359 Utilisation de la capacité de raffinage (en pourcentage) 97 85 Ventes de produits pétroliers 496 416

Le débit accru des raffineries au quatrième trimestre de 2021 reflète principalement une demande plus forte.

La hausse des ventes de produits pétroliers au quatrième trimestre de 2021 reflète principalement une demande plus élevée.

2 Au quatrième trimestre, la compagnie a affiché un rajustement des stocks hors période défavorable de 60 millions de dollars. Le rajustement des stocks se rapportait aux rapprochements résolus relativement aux additifs aux terminaux de tiers et aux stocks de produits aux terminaux de tiers et à ceux dont la compagnie est actionnaire.

Produits chimiques

Analyse du facteur bénéfice (perte) net

en millions de dollars canadiens

Marges: L'augmentation des marges, principalement sur les ventes de polyéthylène, a fait grimper le bénéfice net d'environ 60 millions de dollars.

Comptes non sectoriels et autres

Quatrième trimestre en millions de dollars canadiens 2021 2020 Bénéfice (perte) net (PCGR des États-Unis) (46 ) (83 )

Situation de trésorerie et sources de financement

Quatrième trimestre en millions de dollars canadiens 2021 2020 Flux de trésorerie générés par : Activités d'exploitation 1 632 316 Activités d'investissement (399 ) (197 ) Activités de financement (955 ) (165 ) Augmentation (diminution) de trésorerie et des équivalents de trésorerie 278 (46 )

Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation reflètent principalement la hausse des prix touchés dans le secteur Amont et l'accroissement des marges dans le secteur Aval.

Quatrième trimestre en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire 2021 2020 Dividendes versés 188 161 Dividende par action versé (en dollars) 0,27 0,22 Rachats d'actions (a) 761 - Nombre d'actions achetées (en millions) (a) (b) 17,5 - (a) La compagnie n'a pas effectué de rachats d'actions au quatrième trimestre de 2020, si ce n'est de manière restreinte pour éliminer la dilution des actions émises dans le cadre de son régime d'unités d'actions non acquises. (b) Les rachats d'actions sont effectués dans le cadre du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la compagnie et couvrent les actions rachetées à Exxon Mobil Corporation, mais hors de l'offre publique de rachat.

Le solde de trésorerie de la compagnie s'établissait à 2 153 millions de dollars au 31 décembre 2021, comparativement à 771 millions de dollars à la fin du quatrième trimestre de 2020.

Comparaison des exercices complets de 2021 et de 2020

Douze mois en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire 2021 2020 Bénéfice (perte) net (PCGR des États-Unis) 2 479 (1 857) Bénéfice (perte) net par action ordinaire ? compte tenu d'une dilution (en dollars) 3,48 (2,53) Bénéfice (perte) net, hors les éléments identifiés (a) 2 479 (686) (a) mesure financière non conforme aux PCGR. Pour la définition et le rapprochement, voir l'Annexe VI. La compagnie a enregistré un bénéfice net de 2 479 millions de dollars ou 3,48 dollars par action sur une base diluée en 2021, comparativement à une perte nette de 1 857 millions de dollars ou 2,53 dollars par action en 2020. Les résultats de l'exercice précédent tenaient compte d'éléments identifiés1 défavorables de 1 171 millions de dollars liés à la décision de la compagnie de ne plus exploiter une bonne partie de son portefeuille d'actifs non conventionnels.

Secteur Amont

Analyse du facteur bénéfice (perte) net

en millions de dollars canadiens

Prix: Les prix de vente plus élevés ont fait grimper le bénéfice net d'environ 3 640 millions de dollars, principalement en raison de la hausse de 32,22 dollars le baril des prix moyens touchés pour le bitume et de la hausse de 31,85 dollars le baril des prix de vente du pétrole synthétique.

Volumes: La hausse des volumes, principalement liée à l'absence d'équilibrage de la production par rapport à la demande du marché, a entraîné une augmentation du bénéfice net d'environ 550 millions de dollars.

Redevance: L'augmentation des redevances a fait baisser le bénéfice net d'environ 680 millions de dollars, principalement en raison de la hausse des prix des matières premières.

Éléments identifiés1: Les résultats de l'exercice précédent tenaient compte d'éléments identifiés1 défavorables de 1 171 millions de dollars liés à la décision de la compagnie de ne plus exploiter une bonne partie de son portefeuille d'actifs non conventionnels.

Autres: Tous les autres éléments ont réduit le bénéfice net de 968 millions de dollars, principalement en raison de frais d'exploitation plus élevés d'environ 720 millions de dollars, d'effets de change défavorables d'environ 230 millions de dollars et d'une Subvention salariale d'urgence du Canada d'environ 60 millions de dollars inférieure à celle reçue l'an dernier par la compagnie, qui comprend la part proportionnelle de l'Impériale dans une coentreprise.

Prix de vente moyens et prix indicatifs Douze mois en dollars canadiens, sauf indication contraire 2021 2020 West Texas Intermediate (en $ US) 68,05 39,26 Western Canada Select (en $ US) 54,96 26,87 Différentiel WTI/WCS (en $ US) 13,09 12,39 Bitume (le baril) 57,91 25,69 Pétrole synthétique (le baril) 81,61 49,76 Taux de change moyen (en $ US) 0,80 0,75

Le prix moyen que l'Impériale a touché en dollars canadiens pour le bitume a augmenté en 2021, de manière essentiellement conforme au WCS. Le prix moyen que la compagnie a touché en dollars canadiens pour le pétrole brut synthétique a augmenté de façon générale parallèlement au WTI, ajusté selon les variations des taux de change et des frais de transport.

Production Douze mois en milliers de barils par jour 2021 2020 Kearl (part de l'Impériale) 186 158 Cold Lake 140 132 Syncrude (part de l'Impériale) 71 69 Production brute totale de Kearl (en milliers de barils par jour) 263 222 La hausse de la production à Kearl est essentiellement due à l'absence de l'équilibrage de la production par rapport à la demande du marché de l'année précédente.

Secteur Aval

Analyse du facteur bénéfice (perte) net

en millions de dollars canadiens

Marges: L'augmentation des marges a fait grimper le bénéfice net d'environ 600 millions de dollars, ce qui reflète une hausse de la demande de produits.

Autres: Tous les autres éléments ont réduit le bénéfice net de 258 millions de dollars, principalement en raison d'effets de change défavorables d'environ 150 millions de dollars et d'un rajustement des stocks hors période défavorable de 74 millions de dollars3, partiellement compensés par des frais d'exploitation plus bas d'environ 50 millions de dollars.

3 En 2021, la compagnie a affiché un rajustement des stocks hors période défavorable de 74 millions de dollars. Le rajustement des stocks se rapportait aux rapprochements résolus relativement aux stocks d'additifs et de produits aux terminaux de tiers et à ceux dont la compagnie est actionnaire.

Taux d'utilisation de la capacité de raffinage et ventes de produits pétroliers

Douze mois en milliers de barils par jour, sauf indication contraire 2021 2020 Débit des raffineries 379 340 Utilisation de la capacité de raffinage (en pourcentage) 89 80 Ventes de produits pétroliers 456 421

La hausse du débit des raffineries en 2021, qui reflète principalement le déclin des répercussions de la pandémie de COVID-19, est partiellement annulée par des activités d'entretien planifiées à Strathcona.

La hausse des ventes de produits pétroliers en 2021 reflète principalement les répercussions moindres de la pandémie de COVID-19.

Produits chimiques

Analyse du facteur bénéfice (perte) net

en millions de dollars canadiens

Marges: L'augmentation des marges, principalement sur les ventes de polyéthylène, a fait grimper le bénéfice net d'environ 250 millions de dollars.

Comptes non sectoriels et autres

Douze mois en millions de dollars canadiens 2021 2020 Bénéfice (perte) net (PCGR des États-Unis) (172 ) (170 )

Situation de trésorerie et sources de financement

Douze mois en millions de dollars canadiens 2021 2020 Flux de trésorerie générés par : Activités d'exploitation 5 476 798 Activités d'investissement (1 012 ) (802 ) Activités de financement (3 082 ) (943 ) Augmentation (diminution) de trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 382 (947 )

Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation reflètent principalement la hausse des prix touchés dans le secteur Amont et l'accroissement des marges dans le secteur Aval.

Douze mois en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire 2021 2020 Dividendes versés 706 649 Dividende par action versé (en dollars) 0,98 0,88 Rachats d'actions 2 245 274 Nombre d'actions achetées (en millions) (a) 56,0 9,8 (a) Les rachats d'actions sont effectués dans le cadre du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la compagnie et couvrent les actions rachetées à Exxon Mobil Corporation, mais hors de l'offre publique de rachat.

Au 31 mars 2021, en raison de la résiliation des ententes de services de transport liées à un projet de pipeline tiers, la compagnie a comptabilisé un passif de 62 millions de dollars, précédemment déclaré comme passif éventuel à la note 10 du formulaire 10-K de l'Impériale. Dans le cadre du même projet, les engagements du poste « Autres contrats d'achat à long terme » indiqués dans le formulaire 10-K de l'Impériale ont diminué d'environ 2,9 milliards de dollars. La majorité de ces engagements concernaient les années 2026 et au-delà.

Des données financières et d'exploitation clés suivent.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent rapport qui sont liés à des situations ou des événements futurs, y compris les prévisions, les objectifs, les attentes, les estimations et les plans d'affaires, sont des énoncés prévisionnels. Les énoncés prospectifs peuvent être caractérisés par des termes comme croire, anticiper, avoir l'intention de, proposer, planifier, objectif, viser, projeter, prévoir, cibler, estimer, s'attendre à, stratégie, perspectives, calendrier, futur, continuer, probable, pouvoir, devoir, sera et d'autres termes semblables faisant référence à des périodes futures. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport mentionnent notamment les plans de réduction, d'ici 2030, de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre liées aux sables bitumineux afin d'atteindre l'objectif de carboneutralité pour ces activités d'ici 2050; la détermination à remettre de l'argent aux actionnaires, y compris l'évaluation active des options qui permettraient de verser des distributions supplémentaires aux actionnaires; le maintien de la collaboration à la proposition de solutions à plus faibles émissions, y compris par l'entremise de l'alliance Oil Sands Pathways to Net Zero; l'intention de la compagnie de vendre ses participations dans XTO Energy Canada; la surveillance étroite de la conjoncture et de la situation de l'industrie et des effets de la pandémie de COVID-19; ainsi que l'évolution constante des prix des services et des matériaux, son impact sur les coûts d'exploitation et les dépenses en immobilisations ainsi que la capacité de la compagne à atténuer ces répercussions par l'amélioration de son efficacité et de sa productivité.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, estimations, projections et hypothèses actuelles de la compagnie au moment où les énoncés sont faits. Les résultats financiers et d'exploitation futurs réels, y compris les attentes et les hypothèses concernant la croissance de la demande et la source, l'offre et le bouquet énergétiques; les taux, la croissance et la composition de la production de divers actifs; les plans de projet, l'échéancier, les coûts, les évaluations techniques et les capacités et l'aptitude de la compagnie à exécuter efficacement ces plans et à exploiter ses actifs; l'adoption de nouvelles installations ou technologies et leur incidence sur la réduction de l'intensité des émissions de GES, y compris notamment le recours aux technologies de prochaine génération comme, à Cold Lake, le remplacement par des solvants du processus à vapeur à forte intensité d'énergie et, à Kearl, la récupération de la chaleur du gaz combustible de la chaudière, ainsi que le soutien et la promotion de solutions de captage et de stockage du carbone, et tout changement dans la portée, les modalités et les coûts de ces projets; le volume et le rythme des réductions d'émissions; l'appui des responsables des politiques et d'autres intervenants en ce qui concerne les nouvelles technologies comme le captage et le stockage du carbone; les lois applicables et les politiques gouvernementales applicables, y compris relativement aux changements climatiques et aux réductions des émissions de GES; en ce qui concerne les rendements pour les actionnaires, les hypothèses comme les prévisions de flux de trésorerie, les sources de financement et la structure du capital, les approbations réglementaires, la participation des actionnaires majoritaires de la compagnie et les résultats de l'évaluation périodique et continue des autres utilisations des capitaux; les lois applicables et les politiques gouvernementales applicables, y compris les restrictions pour contrer la pandémie de COVID-19; la réception des approbations réglementaires; les dépenses en capital et liées à l'environnement; l'évolution de la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur la capacité de l'Impériale à exploiter ses actifs, y compris la fermeture potentielle d'installations en raison d'une éclosion de COVID-19; la capacité de la compagnie à exécuter efficacement ses plans de continuité des activités et à mener ses activités d'intervention contre la pandémie; ainsi que les prix des matières premières, les taux de change et les conditions générales du marché pourraient varier considérablement selon un certain nombre de facteurs.

Ces facteurs comprennent les variations mondiales, régionales ou locales de l'offre et de la demande de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques ainsi que les incidences sur les prix, les écarts et les marges, y compris les mesures prises par les gouvernements étrangers en ce qui concerne les niveaux d'approvisionnement et les prix et l'incidence de la COVID-19 sur la demande; la disponibilité et la répartition du capital; les événements politiques ou réglementaires, y compris les changements législatifs ou les modifications des politiques gouvernementales, la réglementation environnementale, dont la réglementation portant sur les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les mesures prises en réponse à la COVID-19; les résultats des programmes de recherche et des nouvelles technologies, et la capacité de porter les nouvelles technologies à une échelle commerciale à coût concurrentiel et la compétitivité des sources d'énergie de rechange et des autres technologies de réduction des émissions; l'absence de soutien par les gouvernements et les responsables des politiques pour l'adoption de nouvelles technologies de réduction des émissions; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues; la gestion et les calendriers des projets et l'achèvement de ces projets dans les délais prévus; la disponibilité et le rendement des tiers fournisseurs de services, compte tenu notamment des restrictions liées à la COVID-19; les risques environnementaux inhérents aux activités d'exploration et de production pétrolières et gazières; la réception, en temps utile, des approbations réglementaires et tierces; l'efficacité de la gestion et la préparation pour une intervention en cas de sinistre, y compris les plans de continuité des activités en réponse à la COVID-19; les risques et dangers opérationnels; les incidents liés à la cybersécurité, y compris la hausse du télétravail et l'activation des plans de continuité des activités en raison de la COVID-19; les taux de change; la conjoncture économique générale; ainsi que d'autres facteurs abordés dans les facteurs de risque à la rubrique 1A et à la rubrique 7 du rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée du plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K et des rapports provisoires ultérieurs.

Les énoncés prévisionnels ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, qui sont parfois similaires à ceux d'autres sociétés pétrolières et gazières, parfois exclusifs à la Compagnie pétrolière Impériale Limitée. Les résultats réels de l'Impériale peuvent être sensiblement différents des résultats implicites ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s'y fier aveuglément. L'Impériale ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de toute révision des énoncés prospectifs contenus aux présentes, sauf si la loi l'exige.

Dans ce communiqué, tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué doit être lu en parallèle avec le formulaire 10-K le plus récent de l'Impériale. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Le terme « projet » tel qu'il est utilisé dans ce rapport peut renvoyer à toute une gamme d'activités différentes et n'a pas nécessairement le même sens que celui qu'on lui donne dans les rapports sur la transparence des paiements au gouvernement.

Annexe I Quatrième trimestre Douze mois en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire 2021 2020 2021 2020 Bénéfice (perte) net (PCGR des États-Unis) Total des produits et des autres revenus 12 312 6 033 37 590 22 388 Total des dépenses 11 201 7 496 34 307 24 796 Bénéfice (perte) avant impôts 1 111 (1 463 ) 3 283 (2 408 ) Impôts sur le bénéfice 298 (317 ) 804 (551 ) Bénéfice (perte) net 813 (1 146 ) 2 479 (1 857 ) Bénéfice (perte) net par action ordinaire (en dollars) 1,18 (1,56 ) 3,48 (2,53 ) Bénéfice (perte) net par action ordinaire ? compte tenu d'une

dilution (en dollars) 1,18 (1,56 ) 3,48 (2,53 ) Autres données financières Gain (perte) à la vente d'actifs, après impôts 9 7 43 32 Total de l'actif au 31 décembre 40 592 38 031 Total du passif au 31 décembre 5 176 5 184 Capitaux propres au 31 décembre 21 735 21 418 Capital utilisé au 31 décembre 26 931 26 628 Dividendes déclarés sur les actions ordinaires Total 185 162 729 647 Par action ordinaire (en dollars) 0,27 0,22 1,03 0,88 Millions d'actions ordinaires en circulation Au 31 décembre 678,1 734,1 Moyenne ? compte tenu d'une dilution 689,5 734,1 713,2 735,3

Annexe II Quatrième trimestre Douze mois en millions de dollars canadiens 2021 2020 2021 2020 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 2 153 771 2 153 771 Activités d'exploitation Bénéfice (perte) net 813 (1 146 ) 2 479 (1 857 ) Ajustements relatifs aux éléments hors trésorerie: Dépréciation et épuisement 545 1 998 1 977 3 273 Dépréciation d'actifs incorporels - - - 20 (Gain) perte à la vente d'actifs (10 ) (7 ) (49 ) (35 ) Impôts sur les bénéfices reportés et autres 75 (311 ) 91 (521 ) Variations de l'actif et du passif d'exploitation: (16 ) (248 ) 363 (335 ) Autres postes ? montant net 225 30 615 253 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 632 316 5 476 798 Activités d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles (424 ) (211 ) (1 108 ) (868 ) Produits de la vente d'actifs 24 14 81 82 Prêt à des sociétés dans lesquelles la compagnie détient une

participation en actions ? montant net 1 - 15 (16 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (399 ) (197 ) (1 012 ) (802 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (955 ) (165 ) (3 082 ) (943 )

Annexe III Quatrième trimestre Douze mois en millions de dollars canadiens 2021 2020 2021 2020 Bénéfice (perte) net (PCGR des États-Unis) Secteur Amont 545 (1 192 ) 1 395 (2 318 ) Secteur Aval 250 106 895 553 Produits chimiques 64 23 361 78 Comptes non sectoriels et autres (46 ) (83 ) (172 ) (170 ) Bénéfice (perte) net 813 (1 146 ) 2 479 (1 857 ) Produits et autres revenus Secteur Amont 4 252 2 940 15 831 8 797 Secteur Aval 14 453 4 213 34 786 16 736 Produits chimiques 449 281 1 758 1 008 Éliminations/Comptes non sectoriels et autres (6 842 ) (1 401 ) (14 785 ) (4 153 ) Produits et autres revenus 12 312 6 033 37 590 22 388 Achats de pétrole brut et de produits Secteur Amont 1 712 1 496 7 492 4 834 Secteur Aval 12 980 3 060 29 505 12 047 Produits chimiques 273 163 966 579 Éliminations (6 843 ) (1 401 ) (14 789 ) (4 167 ) Achats de pétrole brut et de produits 8 122 3 318 23 174 13 293 Production et fabrication Secteur Amont 1 266 997 4 661 3 852 Secteur Aval 406 382 1 445 1 468 Produits chimiques 65 58 210 215 Éliminations - - - - Production et fabrication 1 737 1 437 6 316 5 535 Frais de vente et frais généraux Secteur Amont - - - - Secteur Aval 156 163 572 619 Produits chimiques 22 23 90 92 Éliminations/Comptes non sectoriels et autres 37 56 122 30 Frais de vente et frais généraux 215 242 784 741 Dépenses en immobilisations et frais d'exploration Secteur Amont 266 107 632 561 Secteur Aval 168 74 476 251 Produits chimiques 2 6 8 21 Comptes non sectoriels et autres 5 8 24 41 Dépenses en immobilisations et frais d'exploration 441 195 1 140 874 Frais d'exploration imputés au bénéfice du secteur Amont inclus ci-

dessus 26 7 32 13

Annexe IV Données d'exploitation Quatrième trimestre Douze mois 2021 2020 2021 2020 Production brute de pétrole brut et de liquides du gaz naturel (LGN) (en milliers de barils par jour) Kearl 191 202 186 158 Cold Lake 142 136 140 132 Syncrude 79 87 71 69 Classique 11 10 10 11 Total de la production de pétrole brut 423 435 407 370 LGN mis en vente 2 2 1 2 Total de la production de pétrole brut et de LGN 425 437 408 372 Production brute de gaz naturel (en millions de pieds cubes par jour) 121 140 120 154 Production brute d'équivalent pétrole (a) 445 460 428 398 (en milliers de barils d'équivalent pétrole par jour) Production nette de pétrole brut et de LGN (en milliers de barils par jour) Kearl 179 199 178 155 Cold Lake 119 120 114 124 Syncrude 68 82 62 68 Classique 11 14 9 10 Total de la production de pétrole brut 377 415 363 357 LGN mis en vente 1 2 1 2 Total de la production de pétrole brut et de LGN 378 417 364 359 Production nette de gaz naturel (en millions de pieds cubes par jour) 112 136 115 150 Production nette d'équivalent pétrole (a) 397 440 383 384 (en milliers de barils d'équivalent pétrole par jour) Ventes de brut fluidifié de Kearl (en milliers de barils par jour) 272 278 264 222 Ventes de brut fluidifié de Cold Lake (en milliers de barils par jour) 189 184 187 179 Ventes de LGN (en milliers de barils par jour) (b) - 1 - 2 Prix de vente moyens (en dollars canadiens) Bitume (le baril) 65,53 34,19 57,91 25,69 Pétrole synthétique (le baril) 92,54 51,28 81,61 49,76 Pétrole brut classique (le baril) 70,09 27,21 59,84 29,34 LGN (le baril) 62,07 19,03 35,87 13,85 Gaz naturel (le millier de pieds cubes) 4,92 2,25 3,83 1,90 Débit des raffineries (en milliers de barils par jour) 416 359 379 340 Utilisation de la capacité de raffinage (en pourcentage) 97 85 89 80 Ventes de produits pétroliers (en milliers de barils par jour) Essence 240 211 224 215 Mazout domestique, carburant diesel et carburéacteur 180 144 160 146 Mazout lourd 32 21 27 20 Huiles lubrifiantes et autres produits 44 40 45 40 Ventes nettes de produits pétroliers 496 416 456 421 Ventes de produits pétrochimiques (en milliers de tonnes) 194 176 831 749

(a) Gaz converti en équivalent pétrole à raison de six millions de pieds cubes pour mille barils.

(b) Ventes de LGN pour le quatrième trimestre et pour la période de douze mois terminée en 2021, arrondies à zéro.

Annexe V Bénéfice (perte) net par Bénéfice (perte) net (PCGR des États-Unis) action ordinaire ? résultat dilué (a) en millions de dollars canadiens dollars canadiens 2017 Premier trimestre 333 0,39 Deuxième trimestre (77) (0,09) Troisième trimestre 371 0,44 Quatrième trimestre (137) (0,16) Exercice 490 0,58 2018 Premier trimestre 516 0,62 Deuxième trimestre 196 0,24 Troisième trimestre 749 0,94 Quatrième trimestre 853 1,08 Exercice 2 314 2,86 2019 Premier trimestre 293 0,38 Deuxième trimestre 1 212 1,57 Troisième trimestre 424 0,56 Quatrième trimestre 271 0,36 Exercice 2 200 2,88 2020 Premier trimestre (188) (0,25) Deuxième trimestre (526) (0,72) Troisième trimestre 3 - Quatrième trimestre (1 146) (1,56) Exercice (1 857) (2,53) 2021 Premier trimestre 392 0,53 Deuxième trimestre 366 0,50 Troisième trimestre 908 1,29 Quatrième trimestre 813 1,18 Exercice 2 479 3,48 (a) Calculé à l'aide du nombre moyen d'actions en circulation au cours de chaque période. La somme des trimestres présentés peut ne pas correspondre au total de l'exercice.

Annexe VI

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Certaines mesures incluses dans ce document ne sont pas prescrites par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. Ces mesures constituent des « mesures financières non conformes aux PCGR » en vertu du règlement G de la Securities and Exchange Commission, et d'« autres mesures financières » en vertu du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Le rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR et de la mesure la plus comparable selon les PCGR, ainsi que d'autres renseignements requis par ces règlements ont été fournis. Les mesures financières non conformes aux PCGR ainsi que les autres mesures financières ne sont pas des mesures normalisées selon les PCGR et n'ont pas non plus de sens normalisé. Par conséquent, ces mesures pourraient ne pas être directement comparables aux mesures présentées par d'autres sociétés et ne devraient pas se substituer aux mesures financières conformes aux PCGR.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, hors le fonds de roulement

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation hors le fonds de roulement constituent une mesure financière non conforme aux PCGR correspondant au total des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation moins les variations de l'actif et du passif d'exploitation de la période. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation figurant dans l'état consolidé des flux de trésorerie de la compagnie constituent la mesure financière la plus directement comparable que l'on peut trouver dans les états financiers. La direction croit qu'il est utile pour les investisseurs de tenir compte de ces chiffres pour comparer le rendement sous-jacent des activités de la compagnie pour les périodes où il existe d'importants écarts d'une période au niveau des variations du fonds de roulement. Les variations du fonds de roulement correspondent aux « Variations de l'actif et du passif d'exploitation », telles qu'elles sont indiquées dans l'état consolidé des flux de trésorerie de la compagnie et dans l'Annexe II du présent document. Cette mesure évalue les flux de trésorerie au niveau de l'exploitation et, à ce titre, n'inclut pas le produit de la vente d'actifs, tel que défini dans les flux de trésorerie issus d'activités d'exploitation et de vente d'actifs dans la rubrique Terminologie du formulaire 10-K annuel de la compagnie.

Rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, hors le fonds de roulement

Quatrième trimestre Douze mois en millions de dollars canadiens 2021 2020 2021 2020 Extrait de l'état consolidé des résultats de l'Impériale Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 632 316 5 476 798 Moins les variations du fonds de roulement Variations de l'actif et du passif d'exploitation (16 ) (248 ) 363 (335 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, hors le fonds de

roulement 1 648 564 5 113 1 133

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR qui correspond aux flux de trésorerie issus des activités d'exploitation, moins les acquisitions d'immobilisations corporelles et les placements en actions de la compagnie, plus le produit de la vente d'actifs. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation figurant dans l'état consolidé des flux de trésorerie de la compagnie constituent la mesure financière la plus directement comparable que l'on peut trouver dans les états financiers. Cette mesure est utilisée pour évaluer les liquidités disponibles pour les activités de financement (y compris, mais sans s'y limiter, les dividendes et les achats d'actions) après des investissements dans l'entreprise.

Rapprochement du flux de trésorerie disponible

Quatrième trimestre Douze mois en millions de dollars canadiens 2021 2020 2021 2020 Extrait de l'état consolidé des résultats de l'Impériale Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 632 316 5 476 798 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles (424 ) (211 ) (1 108 ) (868 ) Produits de la vente d'actifs 24 14 81 82 Prêt à des sociétés dans lesquelles la compagnie détient une

participation en actions ? montant net 1 - 15 (16 ) Flux de trésorerie disponible 1 233 119 4 464 (4 )

Bénéfice (perte) net, hors les éléments identifiés

Le bénéfice (perte) net hors les éléments identifiés est une mesure financière non conforme aux PCGR qui correspond au bénéfice (perte) net total hors les événements non opérationnels individuellement importants avec une incidence sur le bénéfice total de la compagnie d'au moins 100 millions de dollars au cours d'un trimestre donné. L'incidence du bénéfice (perte) net d'un élément identifié pour un secteur individuel dans un trimestre donné peut être inférieure à 100 millions de dollars lorsque l'élément touche plusieurs secteurs ou plusieurs périodes. Le bénéfice (perte) net figurant dans l'état consolidé des résultats de la compagnie constitue la mesure financière la plus directement comparable que l'on peut trouver dans les états financiers. La direction utilise ces chiffres pour améliorer la comparabilité des activités sous-jacentes sur plusieurs périodes en isolant et retirant les événements non opérationnels importants des résultats commerciaux. La compagnie croit que cette façon de faire assure aux investisseurs une plus grande transparence quant aux tendances et résultats commerciaux et leur donne un point de vue semblable à celui de la direction. Le bénéfice (perte) net hors les éléments identifiés ne doit pas être examiné isolément du bénéfice (perte) net établi selon les PCGR des États-Unis ni remplacer ce dernier. Tous les éléments identifiés sont présentés après impôt.

Rapprochement du bénéfice (perte) net, hors les éléments identifiés

Quatrième trimestre Douze mois en millions de dollars canadiens 2021 2020 2021 2020 Extrait de l'état consolidé des résultats de l'Impériale Bénéfice (perte) net (PCGR des États-Unis) 813 (1 146 ) 2 479 (1 857 ) Moins les éléments identifiés compris dans le bénéfice (perte) net Dépréciations - (1 171 ) - (1 171 ) Sous-total des éléments identifiés - (1 171 ) - (1 171 ) Bénéfice (perte) net hors les éléments identifiés 813 25 2 479 (686 )

Coûts d'exploitation (coûts financiers)

Les coûts d'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR qui correspond au total des charges, déduction faite des coûts de type hors trésorerie, y compris les postes Achats de pétrole brut et de produits, Taxes d'accise fédérales et frais de carburant, Dépréciation et épuisement, Retraite non liée aux services et avantages postérieurs au départ et Financement. Les coûts d'exploitation comprennent ce qui suit : (1) Production et fabrication; (2) Frais de vente et frais généraux; et (3) Exploration, dans l'état consolidé des résultats de la compagnie et comme déclarés dans l'Annexe III du présent document. La somme de ces postes de l'état des résultats sert d'indication des coûts d'exploitation et ne représente pas les décaissements totaux de la compagnie. Le total des dépenses figurant dans l'état consolidé des résultats de la compagnie constitue la mesure financière la plus directement comparable que l'on peut trouver dans les états financiers. Cette mesure est utile pour que les investisseurs comprennent les efforts de la compagnie pour optimiser la trésorerie grâce à une gestion disciplinée des dépenses.

Rapprochement des coûts d'exploitation Quatrième trimestre Douze mois en millions de dollars canadiens 2021 2020 2021 2020 Extrait de l'état consolidé des résultats de l'Impériale Total des dépenses 11 201 7 496 34 307 24 796 Moins : Achats de pétrole brut et de produits 8 122 3 318 23 174 13 293 Taxes d'accise fédérales et frais de carburant 524 446 1 928 1 736 Dépréciation et épuisement 545 1 998 1 977 3 293 Retraite non liée aux services et avantages postérieurs au départ à la retraite 10 30 42 121 Financement 22 18 54 64 Total des coûts d'exploitation 1 978 1 686 7 132 6 289 Composants des coûts d'exploitation Quatrième trimestre Douze mois en millions de dollars canadiens 2021 2020 2021 2020 Extrait de l'état consolidé des résultats de l'Impériale Production et fabrication 1 737 1 437 6 316 5 535 Frais de vente et frais généraux 215 242 784 741 Exploration 26 7 32 13 Coûts d'exploitation 1 978 1 686 7 132 6 289 Contributions des segments au total des coûts d'exploitation Quatrième trimestre Douze mois en millions de dollars canadiens 2021 2020 2021 2020 Secteur Amont 1 292 1 004 4 693 3 865 Secteur Aval 562 545 2 017 2 087 Produits chimiques 87 81 300 307 Éliminations/Comptes non sectoriels et autres 37 56 122 30 Coûts d'exploitation 1 978 1 686 7 132 6 289

Coûts d'exploitation unitaires (coûts unitaires)

Les coûts d'exploitation unitaires constituent un ratio non conforme aux PCGR. Les coûts d'exploitation unitaires (coûts unitaires) sont calculés en divisant les coûts d'exploitation par la production totale d'équivalent pétrole brut et sont calculés pour le segment Amont, ainsi que pour les principaux actifs de ce secteur. Les coûts d'exploitation, une mesure financière non conforme aux PCGR, sont indiqués et rapprochés ci-dessus. Cette mesure est utile pour que les investisseurs comprennent les efforts de gestion des dépenses déployés pour les principaux actifs de la compagnie à titre de composants dans le cadre général du secteur Amont. Les coûts d'exploitation unitaires, comme utilisés par la direction, ne correspondent pas directement à la définition des « Coûts de production unitaires moyens » énoncée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et indiquée dans le formulaire SEC 10-K de la compagnie.

Composants des coûts d'exploitation unitaires

Quatrième trimestre 2021 2020 en millions de dollars canadiens Secteur

Amont (a) Kearl Cold

Lake Syncrude Secteur

Amont (a) Kearl Cold

Lake Syncrude Production et fabrication 1 266 561 315 333 997 398 267 277 Frais de vente et frais généraux - - - - - - - - Exploration 26 - - - 7 - - - Coûts d'exploitation 1 292 561 315 333 1 004 398 267 277 Production brute d'équivalent pétrole 445 191 142 79 460 202 136 87 (en milliers de barils par jour) Coûts d'exploitation unitaires

(en dollars par baril d'équivalent

pétrole) 31,56 31,93 24,11 45,82 23,72 21,42 21,34 34,61 USD converti en fonction du taux de change

moyen du trimestre 24,93 25,22 19,05 36,20 18,26 16,49 16,43 26,65 2021 0,79 $ US; 2020 0,77 $ US Douze mois 2021 2020 en millions de dollars canadiens Secteur

Amont (a) Kearl Cold

Lake Syncrude Secteur

Amont (a) Kearl Cold

Lake Syncrude Production et fabrication 4 661 1 902 1 117 1 388 3 852 1 585 920 1 107 Frais de vente et frais généraux - - - - - - - - Exploration 32 - - - 13 - - - Coûts d'exploitation 4 693 1 902 1 117 1 388 3 865 1 585 920 1 107 Production brute d'équivalent pétrole 428 186 140 71 398 158 132 69 (en milliers de barils par jour) Coûts d'exploitation unitaires

(en dollars par baril d'équivalent

pétrole) 30,04 28,02 21,86 53,56 26,53 27,41 19,04 43,83 USD converti en fonction du taux de change

moyen en cumul annuel 24,03 22,42 17,49 42,85 19,90 20,56 14,28 32,87 2021 0,80 $ US; 2020 0,75 $ US (a) Le secteur Amont comprend Kearl, Cold Lake, la part de l'Impériale de Syncrude et d'autres.

Après plus d'un siècle d'existence, l'Impériale demeure un acteur majeur dans la promotion de la technologie et de l'innovation visant à mettre en valeur les ressources énergétiques du Canada de façon responsable. Principal raffineur de produits pétroliers du Canada, producteur incontournable de pétrole brut, producteur clé de produits pétrochimiques et chef de file dans la distribution de carburant à l'échelle du pays, notre entreprise continue de viser les normes les plus élevées qui soient, et ce, dans tous les secteurs d'activité.

