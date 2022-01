SOUTIEN ACCRU POUR LA CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS À WHITEHORSE





WHITEHORSE, YT, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la sécurité de la collectivité et à la reprise du Canada face à la pandémie, en particulier pour les collectivités partout au pays, notamment celles du Yukon.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Ranj Pillai, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon, l'honorable Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, et Laura Cabott, mairesse de Whitehorse, ont annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 15 millions de dollars pour rénover et rafraîchir l'ancien High Country Inn, ajoutant un total de 55 logements avec services de soutien à la collectivité. Ces logements aideront les personnes au Canada dont l'hébergement est incertain, qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ou qui vivent dans des maisons d'hébergement temporaires en raison de la pandémie.

L'investissement annoncé aujourd'hui appuie l'investissement antérieur de près de 12,8 millions de dollars du gouvernement du Canada annoncé en juin 2021 dans le cadre de la première phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), qui soutient la création de 50 logements dans des collectivités du Yukon, ainsi que le montant de $40 millions de dollars réservé pour le Nord pour répondre aux besoins et aux défis en matière de logement au Yukon dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). Ce financement essentiel est actuellement mis en oeuvre pour compenser les coûts de construction élevés causés par les défis uniques en matière de construction dans le Nord. Il est affecté aux initiatives destinées aux personnes les plus à risque, notamment les femmes et les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées.

Situé au 4051, 4th Avenue, l'ensemble recevra 10 millions de dollars dans le cadre du montant réservé pour le Nord du FNCIL et 5 millions de dollars dans le cadre de l'ICRL élargie. Détenu et exploité par la Safe at Home Society, l'ensemble offrira des logements urgents, stables, sûrs et avec services de soutien aux femmes, aux jeunes et aux personnes autochtones du Yukon qui sont en situation d'itinérance ou à risque de devenir sans-abri.

La Société d'habitation du Yukon appuiera en outre l'ensemble grâce à un financement de 1 million de dollars aux termes du Fonds pour les initiatives en matière de logement. La Safe at Home Society peut aussi présenter une demande pour obtenir des incitatifs à l'aménagement auprès de la Ville de Whitehorse. Ces incitatifs peuvent faire l'objet d'une contribution équivalente de la part de la Société d'habitation du Yukon.

La Safe at Home Society travaille avec les locataires sur les objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Par l'entremise d'un comité consultatif de résidents, elle prévoit dans la prestation de ses services l'intégration efficace des voix et du leadership des Autochtones dans tous les aspects de l'ensemble, de même que les perspectives et les expériences des résidents.

Les rénovations de l'immeuble sont en cours et devraient être achevées d'ici l'automne 2022.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le financement supplémentaire annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements et du Fonds national de co-investissement pour le logement contribuera grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin. Près de 55 logements avec services de soutien pour les personnes et les familles vulnérables de Whitehorse. C'est notre Stratégie nationale en action. Nous continuerons de veiller que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'annonce d'aujourd'hui est une occasion de soutenir les femmes, les jeunes et les membres autochtones vulnérables de notre collectivité qui ont besoin de logements avec services de soutien. Il s'agit d'un autre exemple du partenariat établi à l'échelle de tous les ordres de gouvernement pour répondre aux pressions en matière de logement et réduire l'itinérance au Yukon. » - L'honorable Ranj Pillai, ministre responsable de la Société de logement du Yukon

« Nous avons vu comment la pandémie a exacerbé les problèmes de logement et d'itinérance; sans l'intervention urgente du gouvernement du Canada, elle pourrait entraîner une augmentation spectaculaire du nombre de personnes itinérantes. Créer rapidement des logements pour réagir à cette crise de l'habitation est une priorité pour notre gouvernement. Ce nouveau financement s'inscrit dans notre engagement à répondre aux graves besoins de logement dans tout le pays. Il offrira un soutien immédiat à la création de logements sûrs et stables pour des milliers de personnes et de familles vulnérables. » - L'honorable Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

« L'augmentation des possibilités de logement est une priorité pour la Ville de Whitehorse, et nous sommes heureux de collaborer avec nos partenaires des gouvernements territorial et fédéral pour y arriver. Ce financement aura un impact direct sur nos citoyens les plus vulnérables, dont bon nombre sont sans abri. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral, ainsi que la Safe at Home Society, d'appuyer cette importante initiative. » - Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

« Ce financement permet à la Safe at Home Society de créer un espace dynamique, sûr et abordable pour les résidents et résidentes du Yukon qui sont marginalisés par leur expérience de l'itinérance. Le besoin croissant d'options permanentes de logements avec services de soutien à Whitehorse est réel et criant. La Safe at Home Society est résolue à faire partie de la solution. Une collaboration efficace est essentielle au succès de cet ensemble et nous relevons le défi de changer la perception de la collectivité et d'être au coeur d'un centre-ville animé. » - Kate Mechan, directrice administrative - Stay at Home Society

Les programmes de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) et du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) sont administrés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

L'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La SNL du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.?Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

L'ICRL est un programme de 1 milliard de dollars, lancé en octobre 2020, qui aide à répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables au Canada, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

L'ICRL ayant été un succès, un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars a été annoncé dans le budget de 2021, dont 500 millions de dollars de financement pour le volet des villes pour les municipalités suivantes : Burnaby, Calgary, District régional de la capitale, Durham, Edmonton, Gatineau, Grand Sudbury, Halifax, Hamilton, Iqaluit, Kingston, Laval, London, Longueuil, Montréal, Niagara, Ottawa, Peel, Québec, Regina, Saskatoon, Surrey, St. John's, Toronto, Vancouver, Waterloo, Whitehorse, Windsor, Winnipeg et Yellowknife. Dans le cadre du volet des projets de l'ICRL, un financement de 1 milliard de dollars a été attribué à des demandes admissibles ayant été soumises durant la période initiale de demande de l'ICRL.

À la lumière de commentaires reçus des parties prenantes, la SCHL a assoupli l'ICRL l'été passé :

Les demandeurs pouvaient recevoir un financement pour la construction d'ensembles autres que modulaires si les logements pouvaient être achevés dans les 12 mois.



Les organismes sans but lucratif avaient la possibilité de démontrer leur capacité financière de soutenir la viabilité des logements sans subvention gouvernementale (organismes autofinancés).



Les villes ont eu plus de temps pour soumettre leurs projets (60 jours au lieu de 30).



Le calendrier de réalisation des projets a été rajusté pour les ensembles situés dans le Nord et les collectivités à accès particulier.

Au moins 25 % de ce nouveau financement sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL accorde la priorité aux propositions visant des logements destinés aux Autochtones et à d'autres groupes vulnérables. Les gouvernements et organismes autochtones continueront à bénéficier d'échéanciers souples, s'il y a lieu.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget 2021 fournit 2,5 milliards de dollars additionnels en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget 2021 affecte, en 2021-2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

Le Fonds pour les initiatives en matière de logement favorise la création d'options de logements abordables pour la population du Yukon et vise à répondre aux besoins en matière de logement à tous les niveaux du continuum du logement.

Ce financement peut être utilisé de concert avec d'autres programmes de la Société du logement du Yukon, notamment le Programme municipal de construction de logements locatifs, le Programme de prêt à la construction pour les promoteurs et les initiatives de financement fédérales.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

