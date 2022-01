Avis de santé publique : Éclosion d'infections liées à la bactérie E. coli associées au Kimchi original de marque Hankook (caractères coréens seulement)





OTTAWA, ON, le 29 janv. 2022 /CNW/ -

29 janvier 2022 : Avis original

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec ses partenaires provinciaux en santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada pour faire enquête sur une éclosion d'infections liées à la bactérie E. coli 0157 dans 2 provinces : l'Alberta et la Saskatchewan.

D'après les résultats de l'enquête menée à ce jour, l'éclosion est liée au Kimchi original de marque Hankook (caractères coréens seulement). Un grand nombre des personnes malades ont déclaré avoir mangé du Kimchi original de marque Hankook (caractères coréens seulement) avant de tomber malades.

L'ACIA a publié un avis de rappel d'aliments le 28 janvier 2022 pour le Kimchi original de marque Hankook (caractères coréens seulement) vendu en emballages de 2 L, dont le poids net est de 1 670 g, CUP 6 23431 00030 4, et dont la date de péremption est le 29 janvier 2022. Les produits rappelés ont été distribués en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Pour en savoir plus au sujet du produit visé par le rappel, veuillez consulter le site Web de l'ACIA. L'ACIA poursuit son enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout rappel de produit sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

Évitez de manger, d'utiliser, de vendre ou de servir le kimchi rappelé ou tout produit préparé avec le kimchi rappelé. Ces conseils s'appliquent à toutes les personnes au Canada ainsi qu'aux détaillants, aux distributeurs, aux fabricants et aux établissements de services alimentaires comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

Cet avis de santé publique sera mis à jour au fil de l'évolution de l'enquête.

Résumé de l'enquête

En date du 28 janvier, il y a eu 14 cas de maladie liés à la bactérie E. coli 0157 confirmés en laboratoire liés à cette éclosion dans les provinces suivantes : Alberta (13) et Saskatchewan (1).

Les personnes sont tombées malades entre le début décembre 2021 et le début janvier 2022. Aucun décès ni aucune hospitalisation n'ont été signalés. Les personnes qui sont tombées malades sont âgées de 0 à 61 ans. La majorité des cas (64 %) sont des femmes.

Le 28 janvier, l'ACIA a émis un avis de rappel d'aliments pour certains produits de Kimchi de marque Hancook (caractères coréens seulement). Le produit rappelé a été distribué en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

L'ACIA poursuit son enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout rappel de produit sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

Qui est le plus à risque

La bactérie E. coli O157 est plus susceptible de provoquer une maladie grave que les autres souches d'E. coli. Les femmes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les jeunes enfants et les personnes âgées sont les plus susceptibles de développer des complications graves.

La plupart des personnes qui tombent malades à la suite d'une infection à la bactérie E. coli se rétablissent complètement d'elles-mêmes. Cependant, certaines personnes peuvent souffrir d'une maladie plus grave qui nécessite des soins hospitaliers ou entraîne des effets durables sur la santé. Dans de rares cas, des complications potentiellement mortelles peuvent se manifester, y compris un accident vasculaire cérébral, une insuffisance rénale ou une crise d'épilepsie. Il est possible pour certaines personnes d'être infectées par la bactérie et de ne pas être malades ou de ne présenter aucun symptôme, mais de pouvoir quand même transmettre l'infection à d'autres personnes.

Ce que vous devez faire pour protéger votre santé

Les conseils suivants s'appliquent à toutes les personnes au Canada ainsi qu'aux détaillants, aux distributeurs, aux fabricants et aux établissements de services alimentaires comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée :

Évitez de manger, d'utiliser, de vendre ou de servir le kimchi rappelé ou les produits préparés avec le kimchi rappelé. Vérifiez si vous avez les produits rappelés à la maison. Si c'est le cas, jetez-les et lavez-vous les mains.

Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces et les zones d'entreposage avec lesquelles le kimchi rappelé ou les produits préparés avec le kimchi rappelé ont pu entrer en contact, y compris les comptoirs, les récipients, les ustensiles, les congélateurs et les réfrigérateurs.

Si vous avez été diagnostiqué avec une infection à la bactérie E. coli ou toute autre maladie gastro-intestinale, ne préparez pas de nourriture pour d'autres personnes.

Symptômes

Les personnes infectées à la bactérie E. coli peuvent développer une multitude de symptômes. Certaines ne tombent pas malades du tout, bien qu'elles puissent quand même transmettre l'infection à d'autres. D'autres peuvent ressentir de sérieux maux d'estomac. Dans certains cas, les personnes deviennent gravement malades et doivent être hospitalisées.

Voici les symptômes qui peuvent se manifester entre le premier et le dixième jour après un contact avec les bactéries :

des nausées

des vomissements

des maux de tête

une légère fièvre

de violentes crampes abdominales

des diarrhées liquides ou sanglantes

La plupart des symptômes disparaissent au bout de cinq à dix jours. Il n'y a pas vraiment de traitement contre les infections à E. coli, autrement que de surveiller l'évolution de la maladie, assurer le confort du malade et éviter la déshydratation par une hydratation et une alimentation adéquates. Les gens qui développent des complications pourraient nécessiter des soins plus poussés, comme une dialyse dans les cas d'insuffisance rénale. Si les symptômes persistent, vous devriez communiquer avec votre professionnel de la santé.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les Canadiens contre les éclosions de maladies entériques.

Lors d'une éclosion, l'Agence de la santé publique du Canada dirige l'enquête sur la santé humaine et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour surveiller la situation et contribuer aux mesures de lutte contre l'éclosion.

Santé Canada effectue des évaluations des risques pour la santé afin de déterminer si la présence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments constitue un risque pour la santé des consommateurs.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin de trouver la source alimentaire possible d'une éclosion.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 29 janvier 2022 à 20:00 et diffusé par :