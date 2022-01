L'EMPIRE STATE BUILDING CÉLÉBRERA LE NOUVEL AN LUNAIRE AVEC UNE CÉRÉMONIE VIRTUELLE D'ILLUMINATION DE SA TOUR AINSI QU'AVEC DES PRÉSENTATIONS FESTIVES EN VITRINE DONNANT SUR LA CINQUIÈME AVENUE





Pour célébrer l'année du Tigre, l'édifice brillera de rouge pour une 22e année consécutive

NEW YORK, 28 janvier 2022 /CNW/ - L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui qu'il célébrera le Nouvel An lunaire le 30 janvier avec une cérémonie virtuelle d'illumination et le dévoilement d'une nouvelle présentation festive en vitrine donnant sur la Cinquième avenue, tout cela en l'honneur de l'année du Tigre.

À 16 h 45 (HNE), les célèbres lumières de la tour de l'Empire State Building s'illumineront en rouge dans le cadre d'une cérémonie virtuelle d'illumination. Celle-ci coïncidera avec le soleil se couchant sur la ville de New York. Il sera possible de revoir la cérémonie sur YouTube, Facebook, Weibo et WeChat.

Cette année, les fenêtres emblématiques du hall de la Cinquième avenue présenteront une installation festive composée d'images et de représentations artistiques de l'animal de l'année : le tigre. Considérés comme personnages héroïques, les tigres symbolisent une grande force dans l'adversité. L'animal apparaît dans une série de trois scènes représentant des paysages diversifiés avec un éventail de couleurs et de styles artistiques. Les fenêtres célèbrent la culture et l'histoire chinoises à l'aide d'images florales, blanches et dorées. La présentation festive demeurera dans le hall jusqu'au 24 février.

« L'éclairage de notre tour et les présentations en vitrine donnant sur la Cinquième avenue sont des traditions associées au Nouvel An lunaire à l'Empire State Building. Nous sommes heureux de célébrer la communauté chinoise des États-Unis, de la Chine et de partout dans le monde », a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'observatoire de l'Empire State Building.

De plus amples renseignements sur l'Empire State Building et les lumières de la tour sont disponibles en ligne. Des séquences vidéo des lumières et des images des fenêtres se trouvent ici.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, « l'édifice le plus célèbre au monde », appartient à Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE). Il surplombe le centre de Manhattan du haut de ses 1 454 pieds (de la base au sommet de l'antenne). Le projet de relance de l'expérience de l'Observatoire de l'Empire State Building, réalisé au coût de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience comprenant une porte d'entrée réservée aux invités, un musée interactif avec neuf galeries et l'observatoire du 102e étage complètement réaménagé avec des fenêtres du plancher au plafond. L'observatoire du 86e étage est le seul endroit à offrir de sa terrasse en plein air des vues spectaculaires à 360 degrés sur New York et au-delà. Il permet aux visiteurs de s'orienter pour toute leur visite de New York et couvre tous les aspects, de l'histoire emblématique de l'édifice à sa place actuelle dans la culture populaire.? Pour en savoir plus, visitez le www.esbnyc.com. Nommé immeuble favori des États-Unis par l'American Institute of Architects, et désigné comme la destination voyage la plus populaire au monde par Uber et comme l'attraction numéro 1 de New York par Lonely Planet, il accueille plus de 4 millions de visiteurs du monde entier chaque année.

Depuis 2011, l'immeuble est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages offrent des locaux à un éventail diversifié de locataires de bureaux, des sociétés comme LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des sociétés axées sur la vente au détail comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour de plus amples renseignements ou pour vous procurer des billets pour l'expérience de l'Observatoire, consultez le esbnyc.com?ou suivez les pages?Facebook,?Twitter,?Instagram,?Weibo,?YouTube, ou TikTok .

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) est une fiducie de placement immobilier (FPI) de New York qui possède et gère un portefeuille immobilier bien positionné d'immeubles de bureaux, de commerces de détail et d'immeubles multirésidentiels à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York. Propriétaire de l'Empire State Building, soit l'édifice le plus célèbre au monde, ESRT possède et exploite également son expérience de l'observatoire emblématique et nouvellement repensée. L'entreprise est un chef de file dans les domaines de la santé des bâtiments, de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'environnement intérieur. Elle a les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par pied carré parmi tous les portefeuilles de FPI cotés en bourse de New York. En date du 31 décembre 2021, le portefeuille de l'ESRT comprenait environ 9,4 millions de pieds carrés d'espace à bureaux locatif, 700 000 pieds carrés d'espace de vente au détail locatif et 625 unités réparties sur deux propriétés multifamiliales. Pour en savoir plus sur Empire State Realty Trust, visitez esrtreit.com et suivez ESRT sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

