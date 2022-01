Aurealis Therapeutics et Xbiome concluent un accord de licence et de collaboration pour la thérapie cellulaire et génique quatre en un d'Aurealis contre l'ulcère du pied diabétique et les maladies inflammatoires (AUP-16) dans la région de la Grande Chine





BASEL, Suisse, KUOPIO, Finlande, et SHENZHEN, Chine, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Aurealis Therapeutics, une société de biologie synthétique qui développe des thérapies cellulaires et géniques révolutionnaires quatre en un, et Xbiome, une société de développement de médicaments pour le microbiome basée sur l'IA, ont annoncé aujourd'hui que les deux sociétés ont conclu un accord exclusif de licence et de collaboration pour le développement clinique et la commercialisation de l'AUP-16, le traitement expérimental d'Aurealis contre l'ulcère du pied diabétique (UPD), d'autres plaies chroniques et des maladies inflammatoires, dans la Grande Chine. La société Lynx Financial, établie à Shanghai, a été le conseiller financier exclusif d'Aurealis dans le cadre de cette transaction.

Selon les termes de l'accord de licence et de collaboration, Xbiome acquiert les droits exclusifs de développement et de commercialisation pour tout usage humain du candidat-médicament AUP-16 d'Aurealis en phase clinique pour l'UPD en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et à Taiwan. Xbiome aura la responsabilité de tous les développements cliniques et autres, des soumissions réglementaires et de la commercialisation des produits sous licence dans le territoire couvert par la licence. Aurealis conserve tous les droits sur l'AUP-16 en dehors du territoire spécifié et restera à la tête du développement mondial du candidat-médicament. Les sociétés collaboreront au développement conjoint de l'UPD et potentiellement d'autres pathologies sélectionnées. En contrepartie de cet accord, Aurealis recevra un paiement initial, ainsi que des paiements d'étape de développement, et sera éligible pour recevoir des paiements d'étape commerciaux et des redevances sur les ventes de produits, qui, tous ensemble, pourraient s'élever à une contrepartie totale de 139 millions de dollars, plus des redevances ascendantes à un ou deux chiffres sur les ventes de produits.

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Xbiome. Nous sommes très impressionnés par leur expertise, leur souplesse d'exécution et leur engagement en matière de traitement des maladies liées au diabète et d'introduction sur le marché chinois et au-delà des méthodes de traitement et des médicaments basés sur le microbiome de l'IA, dont l'AUP-16 sera un excellent exemple. Nous pensons que ce partenariat permettra d'accélérer le développement de l'AUP-16 en tant que nouveau traitement potentiel pour les patients souffrant d'UPD et d'autres plaies chroniques », a déclaré Juha Yrjänheikki, PDG d'Aurealis.

« Chez Aurealis, nous développons de nouvelles thérapies géniques et cellulaires pour améliorer la vie de millions de patients dans le monde entier. Les UPD et autres plaies chroniques sont non seulement à l'origine de grandes douleurs, mais aussi de coûts énormes pour la société. Nous sommes très heureux de collaborer avec Xbiome et de travailler ensemble à la mise au point d'un traitement unique pour ces maladies dont la prévalence augmente rapidement en Chine et dans le monde. Nous sommes honorés de nous lancer dans cette aventure avec nos collègues de Xbiome », a poursuivi Roger Meier, président du conseil d'administration d'Aurealis.

Yan Tan, fondateur et PDG de Xbiome, a déclaré : « Chez Xbiome, nous constituons actuellement un portefeuille riche et innovant de produits basés sur notre plateforme de développement de médicaments à base de microbiomes. L'AUP-16 et les nouvelles technologies de thérapie cellulaire et génique OGM sous-jacentes correspondent parfaitement à notre plateforme et à notre stratégie à long terme. Aurealis est l'une des sociétés de biotechnologie les plus innovantes que nous ayons rencontrées dans le monde et, surtout, nous partageons la même vision et la même passion. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de collaborer avec Aurealis pour mettre l'AUP-16 à la disposition des patients atteints d'UPD et d'autres plaies chroniques en Chine. Cet effort conjoint permettra d'accélérer le développement de l'AUP-16 en Chine et dans le monde entier. Ce n'est que le début d'un partenariat à long terme entre deux entreprises, nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure et d'explorer d'autres possibilités à l'avenir. »

Donald Xu, associé directeur de Lynx Financial, a ajouté : « Nous sommes témoins ici de l'union de deux jeunes sociétés en pleine ascension qui vont mettre au point une thérapie de premier ordre et la meilleure de sa catégorie pour ces pathologies débilitantes que sont les plaies chroniques. Cette collaboration synergique entre une entreprise chinoise et une entreprise européenne souligne véritablement la tendance mondiale en matière d'innovation et de développement dans les industries pharmaceutique et biotechnologique. »

À propos de l'AUP-16

L'AUP-16 est un Lactococcus lactis génétiquement modifié, une bactérie probiotique non pathogène, capable de stimuler le facteur de croissance basique des fibroblastes humains (FGF2, bFGF), l'interleukine-4 (IL4) et le facteur de stimulation des colonies de macrophages (CSF1, mCSF), le tout dans un seul produit et accepté comme un seul ingrédient pharmaceutique actif du point de vue réglementaire. L'AUP-16 est appliqué par voie topique sur les plaies chroniques et recouvert d'un pansement (par exemple, dans le cas des UPD, des ulcères veineux de jambe et des escarres). Dans la plaie, l'AUP-16 agit comme des millions de bioréacteurs activant le système immunitaire et produisant les protéines thérapeutiques, qui sont conçues pour i) stopper l'inflammation chronique de la plaie et favoriser la commutation inflammatoire M2, ii) induire la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins et iii) favoriser la formation du tissu de granulation et la réépithélisation de la peau, le tout en un seul produit.

À propos d'Aurealis Therapeutics

Aurealis Therapeutics AG est une société privée suisse-finlandaise de biologie synthétique en phase clinique qui se concentre sur le développement de thérapies cellulaires et géniques OGM à base de bactéries d'acide lactique. Le principal actif clinique de la société est l'AUP-16, le premier médicament de thérapie cellulaire et génique quatre en un de sa catégorie pour les plaies chroniques et autres maladies inflammatoires dégénératives. Le produit est basé sur une technologie exclusive impliquant des bactéries lactiques génétiquement modifiées agissant comme des millions de petits bioréacteurs d'activation immunitaire dans le tissu humain et produisant de multiples protéines thérapeutiques humaines dans le tissu cible afin de rééduquer efficacement et en toute sécurité le micro-environnement immunitaire déformé de l'hôte pour le ramener à un état correct.

À propos de Xbiome

Xbiome est une société de développement de microbiomes basée sur l'intelligence artificielle dont le siège social est en Chine. La société se consacre à répondre à des besoins médicaux non satisfaits par le biais de diverses modalités de traitement du microbiome, notamment la transplantation de microbiote fécal (TMF), les produits biothérapeutiques vivants (LBP) et le modulateur du microbiome à petites molécules (SMMM). En juin 2021, Xbiome a obtenu l'approbation par la FDA d'une demande de nouveau médicament expérimental (IND ou Investigational New Drug application) aux États-Unis pour son programme principal, le XBI-302, un traitement par TMF administré par voie orale pour la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD).

À propos de Lynx Financial

Lynx Financial est une société d'investissement spécialisée dans les licences transfrontalières, les transactions de partenariat et les placements privés dans les secteurs des sciences de la vie et des technologies médicales. Grâce à son rayonnement mondial et à sa présence sur le terrain, Lynx Financial tire pleinement parti de son expertise en matière de recherche, de structuration des transactions et d'investissement pour aider les entreprises innovantes émergentes du monde entier à accéder aux financements et aux ressources stratégiques en Chine.

